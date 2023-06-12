8 Toyota lider giderken bir sincaba çarpmış!

Yarışın 16. saatinde liderlik koltuğunda yer alan Ryo Hirakawa, kendisini takip eden Alessandro Pier Guidi'nin #51 Ferrari'sine karşı hızla zaman kaybetti ve 12 saniyelik avantajı sadece birkaç dakika içinde yok oldu.

Kısa süre sonra -Ferrari ile aynı anda- pite gelen Hirakawa'nın ön burun değiştirmesi gerekti, bu da zaman kaybetmesi ve liderliği kaptırması anlamına geliyordu!

Bu aksiliklere rağmen #8 Toyota liderlik mücadelesini sürdürdü, ta ki son 2 saatte direksiyona yeniden geçen Hirakawa'nın spin atmasına ve bir tur geri düşmesine kadar!

Sonuç olarak galibiyet Ferrari'ye gitti, Toyota'nın beş senelik galibiyet serisi de son buldu.

Yarışın ardından konuşan Toyota teknik direktörü Pascal Vasselon ise herkesin gözünden kaçan başka bir olayın araca tempo kaybettirdiğini düşünüyor: Hirakawa'nın bir sincaba çarpması!

Vasselon, "Yarışın bazı noktalarında Ferrari'ye göre çok daha iyiydik."

"Ancak bu noktaların birinde Ryo bir sincaba çarptı. Çok küçük bir sincap olmadığını düşünüyorum. ön tarafa büyük hasar verdi."

"Ön burnu değiştirene kadar başımız büyük dertteydi." dedi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: Alexander Trienitz

Takım için nispeten şanssız geçen yarışın en dramatik anı, gece yarısından kısa bir süre sonra #7 Toyota'nın bir kazaya karışması ve yarışa veda etmesiydi.

Aynı anlarda #8 Toyota'nın da farklı bir sıkıntıyla karşılaşması, garajda ufak çaplı bir kabusa sebep oldu -neyse ki diğer araç yola devam edebildi.

Vasselon, "Yarışın bir noktasında gerçekten iki aracı da kaybedeceğimizi düşündük, nitekim kazadan bir süre sonra #8'in de motor sıcaklığı yükselmeye başladı."

"Ne olduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Dışarıdan görülebilen hiçbir şey yoktu. Aero değerleri iyiydi."

"Ön tarafı sökmeye karar verdik ve süspansiyonun içine sıkışmış ama soğutucunun akışını engelleyen büyük bir Kevlar parçası bulduk. Parçayı çıkarttık ve yola devam ettik." dedi.