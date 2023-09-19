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De Vries, 2024 Toyota WEC koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

Yerine Daniel Ricciardo getirilen eski AlphaTauri Formula 1 pilotu Nyck de Vries, gelecek yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışmak üzere Toyota'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Jamie Klein
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Gary Watkins
Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri

Motorsport.com/Autosport kaynaklarına göre, 2022 yılında Toyota'nın yedek sürücüsü olan De Vries, bu sezon kendisi için ayrılan yarış koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.

De Vries, 2023 yılında #7 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar ile yarışmak üzere imza atmıştı ancak F1 koltuğuna oturmasını sağlayan bir çıkış maddesi vardı.

Büyük olasılıkla 2024'te 7 numaralı ekipte Kamui Kobayashi ve Mike Conway'in yanında Jose Maria Lopez'in yerini alacak.

De Vries, AlphaTauri ile anlaşmadan önce 2023 için Lopez'in yerini alacaktı.

Arjantinli sürücünün Toyota'yla 2017'ye kadar uzanan sözleşmesini sadece bir yıl uzatmayı kabul ettiği anlaşılıyor.

Toyota, Temmuz ayındaki Macaristan Grand Prix'si öncesinde AlphaTauri'de yerine Daniel Ricciardo geçen De Vries için bir yarış anlaşması olasılığı konusunda bir açıklama yapmamıştı.

Takım direktörü Rob Leupen bu ayın başlarında Fuji'de Motorsport.com/Autosport'a yaptığı açıklamada, "Nyck ile her zaman iletişim halindeyim çünkü ikimiz de Hollandalıyız!" 

"Bence Nyck'in birçok fırsatı var, geçmişte bizim için bazı iyi testler de yaptı.

"Ayrıca mevcut sürücü kadromuzla da iyi bir durumdayız, kadromuz mükemmel. Bu açıdan bakıldığında bir sorun olmadığını söyleyebilirim." dedi.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Photo by: JEP / Motorsport Images

Bu yılın başlarında 40 yaşına basan Lopez ise Toyota'da altıncı bir sezon daha kalma şansı konusunda çekingen davrandı.

Fuji'de Motorsport.com/Autosport tarafından Toyota'daki geleceğinden emin olup olmadığı sorulan Lopez, "Henüz değil."

"Takımla kalmak isterdim ama artık 20 yaşında değilim. Göreceğiz ama henüz karar verilmedi." yanıtını verdi.

Toyota son yıllarda WEC sürücü kadrolarını Kasım sonu veya Aralık ayında, gelecek sezon için motor sporları faaliyetlerinin geri kalanıyla birlikte açıklıyor.

De Vries, AlphaTauri tarafından çağrılmadan önce 2023'te WEC ve Formula E'de ikili sezonlara katılmaya hazırlanıyordu ve Maserati MSG ile ikinci seride yarışacak gibi görünüyordu.

2020-2021 FE şampiyonu Hollandalı'nın gelecek yıl iki seriyi tekrar birleştirmeye çalışıp çalışmayacağı henüz belli değil, ancak bunu yapması halinde Spa WEC turu ile Berlin E-Prix arasında potansiyel bir çakışma ile karşı karşıya kalacak.

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