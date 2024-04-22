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WEC Imola

Ferrari, Imola WEC yarışında iki stratejik hata yaptığını kabul etti

Ferrari, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Pazar günkü Imola yarışında galibiyete mâl olan iki stratejik hata yaptıklarını kabul etti.

Gary Watkins
Gary Watkins
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P Hypercar of Antonio Fuoco, Miguel Molina and Nicklas Nielsen

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

İtalyan üretici, 2024 WEC'in ikinci yarışının ardından, aldığı hava tahminini yanlış yorumladığını ve yağmurun başladığı altı saatlik kritik noktada takım içindeki emir komuta zincirinde bir kopukluk yaşandığını açıkladı. 

Yarış ve test müdürü Giuliano Salvi, Ferrari'nin yarışın üçte ikisinde Hypercar gridinin çoğundan dört tur sonra ıslak lastikler için pite girmesinin nedeninin yağmurun geçici olduğuna inanması olduğunu söyledi. 

Salvi, "Bazen radara bakarsınız ve yağmur yağması gerektiğini düşünürsünüz. Yağmadığında ise radara güvenmeyi bırakırsınız."   

"Bunun radara çok fazla güvenmenize gerek olmayan türden bir durum olduğunu düşündük."

"Görünen o ki durumu yanlış bir şekilde değerlendirmişiz."

"Hiçbir şeyi saklamaya çalışmıyoruz çünkü bu oldukça bariz bir hataydı."

Salvi ayrıca, iki fabrika Ferrari 499P Le Mans Hypercar'ın stratejilerini bölmeyi planladıklarını, birinin daha önce yağmur lastiklerine geçeceğini ve diğerinin kuru zemin lastiklerinde kalacağını açıkladı.  

"Bu şekilde bir bölünmenin gerçekleşmediğini anlamamız gerekiyor ve şu anda neler olduğunu anlamak için yeterli zaman yok."

"İletişimimizi ve prodesürlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor çünkü bazı senaryoları kaçırdık."

Yarış, dördüncü saatin sonunda yağmurun başlaması ve AF Corse'nin fabrika araçlarında James Calado ve Miguel Molina'yı, bağımsız araçta ise Yifei Ye'yi kuru zemin lastikleriyle pistte bırakmayı tercih etmesiyle değişti. 

Yarışın bu noktasında Ferrari'lerin en iyisi olan Calado'nun direksiyonundaki 51 numaralı araç, gecikmeli pitin ardından yarış lideri Toyota'nın neredeyse 90 saniye gerisinde kaldı. 

Salvi, yarışın ardından Ferrari için Imola hafta sonunun olumlu yönlerini vurgulamaya çalıştı. 

Mart ayındaki Katar sezon açılışındaki rekabetçi olmayan performansından bu yana takımın gerçek bir ilerleme kaydettiğini söyledi. 

Salvi, "Kesinlikle aracı uygun bir şekilde geliştirdik, araç çok iyiydi." dedi.

Ayrıca hafta sonundaki hatalar için Ferrari içinde herhangi bir suçlama yapılmayacağı konusunda ısrar etti: ""Geçen yıl Le Mans 24 Saat yarışını kazanan yeni başlayanlarla aynı grubuz. Birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz."

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