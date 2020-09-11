ByKolles: “Le Mans’da podyum, gerçekçi bir hedef”

Dillmann, Webb ve Bruno Spengler, geçtiğimiz ayki Spa yarışında üçüncü sırada ilerliyorlardı. Hibrit olmayan tek rakip Rebellion Racing’in yağmurda hız konusunda zorlanmasından faydalanan ByKolles, güncellenen ENSO CLM P1/01, sonrasında yaşadığı sensör ve egzoz sorunlarıyla genel klasmanda 27. sırada finiş görmüştü.

2021’de yeni bir hiper araca geçiş yapacak olan takım, Spa’daki hızlarını, takımın şu ana kadarki en iyi performansı olarak niteledi.

Dillmann, ENSO CLM P1/01’in son yarışı için La Sarthe pistinde yağmurlu bir yarış umduğunu söyledi. Ayrıca ByKolles, kendi şasileriyle yarışmaya başladıkları 2015’ten bu yana Le Mans’da ilk kez yarışı bitirmek istiyor.

Motorsport.com’a konuşan Dillmann, “Damalı bayrağı görmeyi gerçekten istiyorum ve sanırım bu sene, en iyi şansımız. Ayrıca bazı hava şartları olmasını umuyoruz, çünkü çok geride bitirmek pek çekici değil. İyi bir pozisyonda bitirmek istiyoruz.”

“Bunun için, garajda fazla kalmamalı, temiz bir yarış geçirmeliyiz. Ve bazı zorlu koşullarla beraber hava şartları da yardımcı olursa, iyi bir iş yapabileceğimizi gösterdik. Biraz yağmur olmasını umacağız, çünkü ıslak zeminde araç iyi performans sergiliyor.” ifadelerini kullandı.

ByKolles Racing livery Photo by: ByKOLLES Racing

Belirttiği şartlarda Rebellion’ı zorlamalarının mümkün olup olmadığı sorulduğunda Dillmann, “Bu, gerçekçi. Ancak bu gerçekten zor olacak ve birçok şeyin bir araya gelmesi gerek.”

“Spa’ya bakarsanız, elektronik ve egzoz konusunda bazı sorunlar yaşadık ve bu tür sorunlar olmamalı. Dikkatli olmalıyız. Araç sürekli pistte olmalı, garajda olmamalı ve böylece Rebellion’a karşı bir şansımız olacaktır.”

“Eğer şartlar izin verirse, podyum için bile savaşabiliriz. Eğer mükemmel bir yarış geçirirsek, elbette küçük bir şansımız olabilir.” dedi.

Webb de Dillmann’ın düşüncelerine katıldı, ancak dayanıklılığın bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan Webb, “Yarışı bitirmek, bizim için zafer olur ve sonrasında nerede bitirdiğimize bakabiliriz. Eğer Spa’dakine yakın bir hızımız olursa, finişe ulaşırsak podyumun mümkün olduğundan şüphem olmaz. Ve aracın finişe ulaşıp ulaşmayacağını bilmiyorum.”

“Spa’da son saate kadar hiçbir sorun yoktu. Parça değiştirmemiz gerektiği belirtilmeseydi sona kadar devam etmeyi denerdik.”

“Spa, sadece bir test günü gibi oldu ancak bundan daha fazlasına dönüştü. Umarım bu performansı Le Mans’a aktarabilir ve araca iyi bir şekilde veda edebiliriz.” şeklinde konuştu.