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WEC / Fuji Sıralama turları raporu

WEC Fuji sıralama turları: Toyota ilk çizgiyi kapattı, Ferrari sıkıntı yaşadı

Toyota bir kez daha sıralama turlarından itibaren dominant bir hafta sonuna başlangıç yaptı, Kamui Kobayashi, #7 Toyota'yı çok iyi bir turla zirveye taşıdı.

Jamie Klein
Ekleyen:
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez

Sadece 15 dakika süren sıralama seansının orta noktasında 1.27.794 gibi çok iyi bir dereceye imza atan Kobayashi, #7 Toyota'yı, yani kendisi ve takım arkadaşları Jose Maria Lopez ve Mike Conway'i pole pozisyonuna taşıdı.

Brendon Hartley, #8 Toyota ile Kobayashi'nin 0.624 saniye gerisinde ikinci sıradaydı, Kobayashi çok iyi bildiği Fuji'de öyle iyi bir tur atmıştı ki, yakalamak bir noktadan sonra imkansızdı.

Günün bir diğer mutlu takımı Porsche oldu, zor bir sezon geçiren ve halen ilk podyumunu arayan takım, sıralama seansını 3. ve 4. sıralarda tamamladı.

Kevin Estre bir ara #6 Porsche'yi liderliğe kadar taşımıştı, ancak Toyota koşullar iyileştikten sonra tur atarak avantajı eline geçirdi.

Dördüncü sırada ise Frederic Makowiecki'nin turuyla #5 Porsche yer almakta.

Beşincilik iki yarış önce Le Mans'ta podyuma çıkan Cadillac'a gitti, en hızlı tura imza atan Alex Lynn, Kobayashi ile aynı saniyenin içinde yer alabilen son sürücüydü.

 

Ferrari sezonun en durgun sıralama seansını geçirdi ve yalnızca altıncı ve yedinci sıraları elde edebildi. Takım, bu sezon ilk kez ilk üç sıranın dışında kaldı.

En iyi Ferrari, James Calado'nun 1.28.991'lik turuyla #51 olurken, onu epey geride kalan #50 sürücüsü Nicklas Nielsen takip etti.

Sekizinci ve dokuzuncu sırada müşteri Porsche sürücüleri yer aldı; JOTA sekizinci, Proton dokuzuncuydu.

Peugeot yine epey geride kaldı ve ancak 10-11 olabildi, Vanwall ise bir kez daha Hypercar klasmanının sonuncusuydu.

 

LMP2'de sıralama turlarının güçlü takımı United Autosports yine zirvedeydi; takım, #22 United sürücüsü Philip Hanson ile sezonun üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sırada, sadece 0.091 saniye geride #41 WRT yer almakta. #23 United ise Oliver Jarvis'in çabaları sayesinde üçüncü.

JOTA tek aracıyla dördüncü sırada yer alırken, Le Mans galibi Inter Europol beşinciydi.

Vector Sport'tan Gabriel Aubry, en hızlı zamanını yaptıktan hemen sonra 1. Virajda korkunç bir kilitlenme yaşadı ve sonuçta sadece altıncı olmak için yeterli oldu.

 

Hypercar sıralama:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Argentina J. Lopez Toyota GR010 - Hybrid 7 1'27.794   187.106
2
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 7 +0.624 0.624 185.785
3
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 7 +0.893 0.269 185.222
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 United States D. Cameron Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 6 +0.923 0.030 185.159
5
CADILLAC RACING HYPERCAR
2 New Zealand E. Bamber United Kingdom A. Lynn United Kingdom R. Westbrook Cadillac V-Series.R 7 +0.976 0.053 185.049
6
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 7 +1.197 0.221 184.589
7
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 8 +1.269 0.072 184.440
8
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
38 Portugal A. Felix da Costa United Kingdom W. Stevens China Y. Yifei Porsche 963 8 +1.317 0.048 184.340
9
Proton Competition HYPERCAR
99 Switzerland N. Jani Italy G. Bruni United Kingdom H. Tincknell Porsche 963 8 +1.544 0.227 183.872
10
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. diResta Denmark M. Jensen France J. Vergne Peugeot 9X8 7 +2.104 0.560 182.727
11
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval United States G. Menezes Belgium S. Vandoorne Peugeot 9X8 8 +4.028 1.924 178.898
12
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
4 Argentina E. Guerrieri France T. Vautier
J. De
Vanwall Vandervell 680 7 +4.405 0.377 178.166
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LMP2 sıralama:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
United Autosports LMP2
22 United Kingdom F. Lubin United Kingdom P. Hanson Portugal F. Albuquerque Oreca 07 9 1'32.182   178.199
2
TEAM WRT LMP2
41 Portugal R. Andrade Poland R. Kubica Switzerland L. Deletraz Oreca 07 9 +0.091 0.091 178.023
3
United Autosports LMP2
23 United States J. Pierson United Kingdom B. Hanley United Kingdom O. Jarvis Oreca 07 9 +0.271 0.180 177.677
4
Jota Sport LMP2
28 Denmark D. Heinemeier Hansson Brazil P. Fittipaldi Denmark O. Rasmussen Oreca 07 8 +0.596 0.325 177.054
5
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
34 Poland J. Smiechowski Switzerland F. Scherer Spain A. Costa Oreca 07 9 +0.664 0.068 176.925
6
VECTOR SPORT LMP2
10 Ireland R. Cullen Liechtenstein M. Kaiser France G. Aubry Oreca 07 9 +0.694 0.030 176.868
7
TEAM WRT LMP2
31 Indonesia S. Gelael Austria F. Habsburg Netherlands R. Frijns Oreca 07 9 +0.711 0.017 176.835
8
PREMA RACING LMP2
9 Romania F. Ugran Netherlands B. Viscaal United States J. Correa Oreca 07 8 +0.735 0.024 176.790
9
ALPINE ELF TEAM LMP2
36 France M. Vaxivière France J. Canal France C. Milesi Oreca 07 9 +0.845 0.110 176.580
10
PREMA RACING LMP2
63 France D. Pin Italy A. Caldarelli Russian Federation D. Kvyat Oreca 07 9 +0.904 0.059 176.469
11
ALPINE ELF TEAM LMP2
35 Brazil A. Negrao Mexico M. Rojas United Kingdom O. Caldwell Oreca 07 9 +1.218 0.314 175.875
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Vandoorne, Fuji'de Peugeot ile WEC'e dönüyor

Calado: "Ferrari'nin Fuji sıralamalarındaki sıkıntıları sürpriz oldu"

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