WEC Fuji sıralama turları: Toyota ilk çizgiyi kapattı, Ferrari sıkıntı yaşadı
Toyota bir kez daha sıralama turlarından itibaren dominant bir hafta sonuna başlangıç yaptı, Kamui Kobayashi, #7 Toyota'yı çok iyi bir turla zirveye taşıdı.
Sadece 15 dakika süren sıralama seansının orta noktasında 1.27.794 gibi çok iyi bir dereceye imza atan Kobayashi, #7 Toyota'yı, yani kendisi ve takım arkadaşları Jose Maria Lopez ve Mike Conway'i pole pozisyonuna taşıdı.
Brendon Hartley, #8 Toyota ile Kobayashi'nin 0.624 saniye gerisinde ikinci sıradaydı, Kobayashi çok iyi bildiği Fuji'de öyle iyi bir tur atmıştı ki, yakalamak bir noktadan sonra imkansızdı.
Günün bir diğer mutlu takımı Porsche oldu, zor bir sezon geçiren ve halen ilk podyumunu arayan takım, sıralama seansını 3. ve 4. sıralarda tamamladı.
Kevin Estre bir ara #6 Porsche'yi liderliğe kadar taşımıştı, ancak Toyota koşullar iyileştikten sonra tur atarak avantajı eline geçirdi.
Dördüncü sırada ise Frederic Makowiecki'nin turuyla #5 Porsche yer almakta.
Beşincilik iki yarış önce Le Mans'ta podyuma çıkan Cadillac'a gitti, en hızlı tura imza atan Alex Lynn, Kobayashi ile aynı saniyenin içinde yer alabilen son sürücüydü.
Ferrari sezonun en durgun sıralama seansını geçirdi ve yalnızca altıncı ve yedinci sıraları elde edebildi. Takım, bu sezon ilk kez ilk üç sıranın dışında kaldı.
En iyi Ferrari, James Calado'nun 1.28.991'lik turuyla #51 olurken, onu epey geride kalan #50 sürücüsü Nicklas Nielsen takip etti.
Sekizinci ve dokuzuncu sırada müşteri Porsche sürücüleri yer aldı; JOTA sekizinci, Proton dokuzuncuydu.
Peugeot yine epey geride kaldı ve ancak 10-11 olabildi, Vanwall ise bir kez daha Hypercar klasmanının sonuncusuydu.
LMP2'de sıralama turlarının güçlü takımı United Autosports yine zirvedeydi; takım, #22 United sürücüsü Philip Hanson ile sezonun üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.
İkinci sırada, sadece 0.091 saniye geride #41 WRT yer almakta. #23 United ise Oliver Jarvis'in çabaları sayesinde üçüncü.
JOTA tek aracıyla dördüncü sırada yer alırken, Le Mans galibi Inter Europol beşinciydi.
Vector Sport'tan Gabriel Aubry, en hızlı zamanını yaptıktan hemen sonra 1. Virajda korkunç bir kilitlenme yaşadı ve sonuçta sadece altıncı olmak için yeterli oldu.
Hypercar sıralama:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi J. Lopez
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|1'27.794
|187.106
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|7
|+0.624
|0.624
|185.785
|3
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|6
|K. Estre A. Lotterer L. Vanthoor
|Porsche 963
|7
|+0.893
|0.269
|185.222
|4
|
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
|5
|D. Cameron M. Christensen F. Makowiecki
|Porsche 963
|6
|+0.923
|0.030
|185.159
|5
|
CADILLAC RACING HYPERCAR
|2
|E. Bamber A. Lynn R. Westbrook
|Cadillac V-Series.R
|7
|+0.976
|0.053
|185.049
|6
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. PierGuidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|7
|+1.197
|0.221
|184.589
|7
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|8
|+1.269
|0.072
|184.440
|8
|
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
|38
|A. Felix da Costa W. Stevens Y. Yifei
|Porsche 963
|8
|+1.317
|0.048
|184.340
|9
|
Proton Competition HYPERCAR
|99
|N. Jani G. Bruni H. Tincknell
|Porsche 963
|8
|+1.544
|0.227
|183.872
|10
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. diResta M. Jensen J. Vergne
|Peugeot 9X8
|7
|+2.104
|0.560
|182.727
|11
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval G. Menezes S. Vandoorne
|Peugeot 9X8
|8
|+4.028
|1.924
|178.898
|12
|
FLOYD VANWALL RACING TEAM HYPERCAR
|4
| E. Guerrieri T. Vautier
J. De
|Vanwall Vandervell 680
|7
|+4.405
|0.377
|178.166
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LMP2 sıralama:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Takım
|#
|Pilotlar
|Araç
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|
United Autosports LMP2
|22
|F. Lubin P. Hanson F. Albuquerque
|Oreca 07
|9
|1'32.182
|178.199
|2
|
TEAM WRT LMP2
|41
|R. Andrade R. Kubica L. Deletraz
|Oreca 07
|9
|+0.091
|0.091
|178.023
|3
|
United Autosports LMP2
|23
|J. Pierson B. Hanley O. Jarvis
|Oreca 07
|9
|+0.271
|0.180
|177.677
|4
|
Jota Sport LMP2
|28
|D. Heinemeier Hansson P. Fittipaldi O. Rasmussen
|Oreca 07
|8
|+0.596
|0.325
|177.054
|5
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|34
|J. Smiechowski F. Scherer A. Costa
|Oreca 07
|9
|+0.664
|0.068
|176.925
|6
|
VECTOR SPORT LMP2
|10
|R. Cullen M. Kaiser G. Aubry
|Oreca 07
|9
|+0.694
|0.030
|176.868
|7
|
TEAM WRT LMP2
|31
|S. Gelael F. Habsburg R. Frijns
|Oreca 07
|9
|+0.711
|0.017
|176.835
|8
|
PREMA RACING LMP2
|9
|F. Ugran B. Viscaal J. Correa
|Oreca 07
|8
|+0.735
|0.024
|176.790
|9
|
ALPINE ELF TEAM LMP2
|36
|M. Vaxivière J. Canal C. Milesi
|Oreca 07
|9
|+0.845
|0.110
|176.580
|10
|
PREMA RACING LMP2
|63
|D. Pin A. Caldarelli D. Kvyat
|Oreca 07
|9
|+0.904
|0.059
|176.469
|11
|
ALPINE ELF TEAM LMP2
|35
|A. Negrao M. Rojas O. Caldwell
|Oreca 07
|9
|+1.218
|0.314
|175.875
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