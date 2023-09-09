WEC Fuji sıralama turları: Toyota ilk çizgiyi kapattı, Ferrari sıkıntı yaşadı

Sadece 15 dakika süren sıralama seansının orta noktasında 1.27.794 gibi çok iyi bir dereceye imza atan Kobayashi, #7 Toyota'yı, yani kendisi ve takım arkadaşları Jose Maria Lopez ve Mike Conway'i pole pozisyonuna taşıdı.

Brendon Hartley, #8 Toyota ile Kobayashi'nin 0.624 saniye gerisinde ikinci sıradaydı, Kobayashi çok iyi bildiği Fuji'de öyle iyi bir tur atmıştı ki, yakalamak bir noktadan sonra imkansızdı.

Günün bir diğer mutlu takımı Porsche oldu, zor bir sezon geçiren ve halen ilk podyumunu arayan takım, sıralama seansını 3. ve 4. sıralarda tamamladı.

Kevin Estre bir ara #6 Porsche'yi liderliğe kadar taşımıştı, ancak Toyota koşullar iyileştikten sonra tur atarak avantajı eline geçirdi.

Dördüncü sırada ise Frederic Makowiecki'nin turuyla #5 Porsche yer almakta.

Beşincilik iki yarış önce Le Mans'ta podyuma çıkan Cadillac'a gitti, en hızlı tura imza atan Alex Lynn, Kobayashi ile aynı saniyenin içinde yer alabilen son sürücüydü.

Ferrari sezonun en durgun sıralama seansını geçirdi ve yalnızca altıncı ve yedinci sıraları elde edebildi. Takım, bu sezon ilk kez ilk üç sıranın dışında kaldı.

En iyi Ferrari, James Calado'nun 1.28.991'lik turuyla #51 olurken, onu epey geride kalan #50 sürücüsü Nicklas Nielsen takip etti.

Sekizinci ve dokuzuncu sırada müşteri Porsche sürücüleri yer aldı; JOTA sekizinci, Proton dokuzuncuydu.

Peugeot yine epey geride kaldı ve ancak 10-11 olabildi, Vanwall ise bir kez daha Hypercar klasmanının sonuncusuydu.

LMP2'de sıralama turlarının güçlü takımı United Autosports yine zirvedeydi; takım, #22 United sürücüsü Philip Hanson ile sezonun üçüncü pole pozisyonuna ulaştı.

İkinci sırada, sadece 0.091 saniye geride #41 WRT yer almakta. #23 United ise Oliver Jarvis'in çabaları sayesinde üçüncü.

JOTA tek aracıyla dördüncü sırada yer alırken, Le Mans galibi Inter Europol beşinciydi.

Vector Sport'tan Gabriel Aubry, en hızlı zamanını yaptıktan hemen sonra 1. Virajda korkunç bir kilitlenme yaşadı ve sonuçta sadece altıncı olmak için yeterli oldu.

Hypercar sıralama:

LMP2 sıralama: