Conway, bir kez daha Le Mans'da kazanamadıkları için aşırı üzgün

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ekip 13. saate kadar yerini korusa da, 13. saat içerisinde Kamui Kobayashi'ye telsizden sağ turboda sorun olduğu bildirildi. İlk başta yavaş bir tur atıldı ve ardından turbo değişimi için Kobayashi pite çağrıldı. Bu değişim nedeniyle 7 numaralı ekip 30 dk kaybetmiş oldu.

7 numaralı ekibin bu değişim nedeniyle çok fazla tur geriye düşmesinin ardından 8 numaralı ekip art arda 3. zaferini kazanmış oldu.

Conway, "Burası bize karşı hiç iyi olmuyor. Takım art arda 3. zaferini kazandığı için mutlu olmalıyız ancak garajın diğer tarafında yer alan bizler, bir kez daha galibiyetin bizden alındığını hissediyoruz."

"Bu yüzden mutsuzuz. Açıkçası bunu aşması biraz zaman alacak. Özellikle şampiyona açısından, burası çok büyük değişikliğe neden oluyor. Bir yarışta iki büyük darbe almak gerçekten rahatsız edici."

"Buraya her gelişimizde iyi iş çıkarıyoruz ancak ufak tefek şeyler galibiyeti kaybetmemize neden oluyor. Takım arkadaşlarım araç içerisindeyken her zaman süper iş çıkardılar. Takım iki aracın finişi görmesi için çok zor çalıştı. Sanırım gelecek sene yeniden denememiz gerekecek ancak hep bunu söyleyip duruyoruz! Bu sefer de bunu başaramadığımız için artık ümidim kırılmış durumda." dedi.

7 numaralı Toyota ekibi, 2016 (o sene 6 numaraydı), 2018 ve 2019'da ikinci oldu. Kobayashi, "Bu geleneği korumak için yine ikinci olmalıydık! Üçüncü olmamız büyük bir sürpriz ancak çok zorladık ve her zaman hızlı olmaya çalıştık. Ancak Le Mans'da her zaman zordur."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık ancak olanlar kötüydü. O şeyin olmasını (turbo sorunu) beklemiyorduk çünkü çok fazla mesafe kat ediyoruz ve kesinlikle böyle sorunların olmayacağından emin hissediyoruz. Herkesin harika iş başardığını söyleyebilirim. Ciddi manada olumsuz bir şey yok ancak günün sonunda burası Le Mans." dedi.