Cadillac, WEC'in Imola ayağına katılacak iki sürücülük kadrosunu açıkladı

Earl Bamber ve Alex Lynn, Ganassi tarafından işletilen #2 Cadillac V-Series.R LMDh'yi 2024 WEC'in ikinci yarışı olan Imola 6 Saat'te Cadillac koltuğuna oturacaklar.

Hypercar'da ve ondan önce LMP1'de tüm yarışlarda üç sürücü yarıştırma eğilimini bozan bu düzenlemenin nihai onayı salı günü 21 Nisan'daki İtalya WEC yarışı için katılımcı listesinin yayınlanmasıyla geldi.

Takımın kurucusu Chip Ganassi, ocak ayındaki Daytona 24 Saat IMSA SportsCar Şampiyonası sezon açılışında Autosport'a Cadillac Racing WEC katılımında daha kısa yarışlarda sadece iki sürücü çalıştırma niyetini açıklamış ve ekibin "her şeyi basit tutma" arzusunu dile getirmişti.

Almanya merkezli Ganassi WEC operasyonunun takım patronu Stephan Mitas daha sonra planı detaylandırdı.

Mitas, "Altı saatlik bir yarışta elde edilecek bazı performans avantajları var. Serbest antrenmanlarda daha fazla hazırlık süresi ve ardından yarış boyunca iki sürücü bir performans kazancı anlamına geliyor." dedi.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais Photo by: Shameem Fahath

Ancak Cadillac resmi olarak, WEC programındaki altı saatlik beş yarışta sadece iki pilotla yarışmayı planladığını açıklamadı.

General Motors markası, Sebastien Bourdais'in geçen ayki Katar 1812Km 10 saatlik WEC sezon açılışında Bamber ve Lynn'e katılacağının duyurulması üzerine, düzenli yarışan ikilinin Fransız ve tüm sezon IMSA takım arkadaşı Renger van der Zande'nin yanı sıra sezon boyunca "belirli Chip Ganassi Racing takım arkadaşları" tarafından "tamamlanacağını" belirtti.

Haberde, takımın "üçüncü sürücüyü belirli dayanıklılık yarışları öncesinde açıklayacağı" da belirtildi.

Cadillac'ın ana şirketi General Motors'un yol yarışları patronu Laura Wontrop Klauser de WEC V-Series.R'daki tam sürücü kadrosunun her yarış öncesinde onaylanacağını belirtti.

Cadillac, IndyCar yıldızı Alex Palou'nun haziran ayındaki Le Mans 24 Saat WEC ayağı için 2 numaralı araçtaki boş koltukta Bamber ve Lynn'e katılacağını da açıkladı.

Scott Dixon, uzun mesafeli IMSA yarışları için takımla devam eden rolünün bir parçası olarak Le Mans için ikinci Ganassi aracında Bourdais ve van der Zande ile birlikte aracın koltuğuna oturacak.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Sebastien Bourdais Photo by: JEP / Motorsport Images

Cadillac, geçen hafta Katar'da homologasyon usulsüzlükleri nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından Imola yarışına giriyor.

Bu sezon Cadillac/Ganassi ortaklığının spor otomobillerdeki son sezonu olacak.

Ganassi geçtiğimiz ay 2021'de IMSA'da başlayan ilişkinin sezon sonunda sona ereceğini açıkladı.

Imola'da yarışacak 37 araçlık WEC kadrosunun geri kalanındaki sürücü katılımları Katar'a göre değişmedi.