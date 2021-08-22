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Önceki / 2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!
Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Conway uzun süredir beklediği Le Mans galibiyetinin ardından "çocuk gibi ağlamış"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Mike Conway, Toyota ile birçok kez galibiyete çok yaklaşmasına rağmen kazanamadığı Le Mans 24 Saat'i, nihayet bu yıl kazanmasının ardından çocuk gibi ağladığını söyledi.

Toyota, Circuit de la Sarthe'de gerçekleştirilen 2021 Le Mans 24 Saat'i arka arkaya dördüncü kez kazanırken, #7 Toyota'da Conway, Jose Maria Lopez ve Kamui Kobayashi, #8 Toyota ve #36 Alpine'i mağlup ettiler.

Son üç yılın tamamında #8 Toyota zafere ulaşmıştı ve hemen hemen tüm yıllarda Conway, Lopez ve Kobayashi'nin başına bir şey gelmişti. Bundan ötürü nihayet zafer geldiğinde, üçlü son derece duygusaldı.

Kobayashi ve Conway, 2017'de galibiyete çok yaklaştılar ancak o yarışta son turda yaşadıkları sorun nedeniyle finiş göremediler.

Yıllarca süren hayal kırıklığının ardından bu galibiyet sonrası konuşan Conway, son derece duygusaldı.

Conway, yarışı bitirmelerinin ardından Eurosport'a verdiği demeçte, "Pek çok kez galibiyete çok yaklaştık. Şimdi bu galibiyeti yeni hiper aracımızla burada, bu çocuklarla almak mutluluk verici. Takım arkadaşlarım her zaman olduğu gibi harika bir iş çıkardı."

"Zafere ulaştıktan sonra gerçekten çok duygusaldı, küçük bir çocuk gibi ağlıyordum."

"Yani her şeyden biraz vardı. Bunun için her yıl o kadar çok çalışıyoruz ki ne kadar zor olduğunu unutuyoruz." dedi.

Lopez ise #7 Toyota'da, tıpkı #8 Toyota'nın yaşadığına benzer yakıt sorunları yaşamlarının ardından son birkaç saatin epey stresli geçtiğini söyledi.

"Bu noktaya gerçekten büyük bir çabayla geldik. Zor zamanlar geçirdik, babamı uzun zamandır görmedim çünkü çok fazla iş vardı."

"Ayrıca önceki yıllarda yaşadığımız gibi acılar çektiğinizde, bu gerçekten bu zaferi daha özel kılıyor. Ayrıca ilkler her zaman çok özeldir."

"Sonunda bu yakıt sorunu nedeniyle araçta çok fazla şey yapmak zorunda kaldık. Çok stresliydi."

Aracı damalı bayrağa getirme onuruna sahip olan Kobayashi, ise şunları ekledi: "Geçmişte kazanma konusunda pek çok şansımız vardı ve hep kaybettik. Fakat nihayet bugün kazandık."

"Bence takım olarak geçmişe kıyasla daha kenetliydik, Le Mans'da özel bir şey yapmasak da takım olarak birbirimize inanıyorduk."

"Bu kez bunu başarmamızın sebebinin, takım olarak daha güçlü olmamız olduğunu düşünüyorum."

Conway, Lopez ve Kobayashi, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyona liderliğini aldılar.

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2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!

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2021 Le Mans 24 Saat: #7 Toyota ilk kez kazandı, LMP2'de galibiyet son turda el değiştirdi!
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