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WEC Imola
Sıralama turları raporu

WEC Imola 6 Saat: Üstün bir performans gösteren Ferrari ilk üç sırayı aldı

Ferrari, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın pazar günü yapılacak olan Imola 6 saat yarışında ilk üç sırayı aldı.

Gary Watkins
Gary Watkins
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

Fotoğraf: Paul Foster

Antonio Fuoco, 10 dakikalık Hyperpole seansında üç Ferrari tarafından bloke edilen #50 fabrika 499P Le Mans Hypercar ile pole pozisyonu için yeterince iyi iki tur attı.

İtalyan pilot 1:29.735'lik derecesiyle zaman tablosuna ilk sıraya yükselirken, sonlara doğru derecesini 1:29.466'ya geliştirdi.

Robert Shwartzman, AF Corse tarafından işletilen müşteri Ferrari'si ile 1:29.885'lik tur attı. 51 numaralı fabrika Ferrari'sinin koltuğundaki Alessandro Pier Guidi'ninn attığı 1:29.953'lük tur Shwartzman'dan yaklaşık 0.1 saniye yavaş kaldı. Bu turlara bakılınca Müşteri Ferrari'si kullanan AF Corse ikinci sırayı alırken 51 numaralı Ferrari üçüncü sırayı aldı. 

Ferrari'lerin arkasındaki en iyi isim, bu yıl WEC'te ilk kez Katar'da zafere ulaşan 6 numaralı Porsche 963 LMDh ile Kevin Estre oldu.

Fransız sürücü 1:30.101'lik en iyi turu, pole pozisyonu zamanından 0.6 saniye yavaş kaldı. 

Matt Campbell, Porsche Penske Motorsport'un ikinci aracıyla seansın başında Tamburello'da yaptığı hataya rağmen onu beşinci sırada atacak bir tur atabildi. Avustralyalı pilot 1:30.385'lik derecesiyle takım arkadaşının yaklaşık 0.3 saniye gerisinde kaldı.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries

Photo by: JEP / Motorsport Images

Kamui Kobayashi, attığı 1:30.410 ile Japon üreticinin en üst sıradaki Hypercar aracı olarak altıncı oldu. Rene Rast, superpole seansına kalabilen tek WRT BMW M Hybrid V8 LMDh ile 1:30.600'lük bir tur attı ve sürücü koltuğunda Brendon Hartley'in olduğu ikinci Toyota'nın önünde yedinci oldu.

Hartley, 1:60:652'lik derecesini elde ettikten sonra Tosa'da spin attı ve derecesini daha sonra geliştiremedi.

Callum Illot ve Julien Andlauer kendi Jota ve Proton Competition müşteri Porsche'leriyle ilk 10'u tamamladılar.

Sadece dört üretici 12 dakikalık ilk sıralama turunu geçebildi.

Phil Hanson'ın direksiyonda olduğu ikinci Jota aracının 11. olurken bu yarışa tek araçla katılan Cadillac 12. sırada yer aldı.

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen

#38 Hertz Team Jota Porsche 963: Jenson Button, Philip Hanson, Oliver Rasmussen

Photo by: JEP / Motorsport Images

Yeni arka kanatlı versiyonuyla Peugeot 9X8 LMH, Stoffel Vandoorne ve Jean Eric-Vergne'nin ellerinde 14. ve 15. oldu.

Lamborghini'nin Iron Lynx tarafından işletilen SC63 LMDh'sinin koltuğunda Mirko Bortolotti vardı ve 16. oldu. Paul-Loup Chatin'nin kullandığı 35 numaralı Alpine A424 LMDh 17. olurken Nicolas Lapierre'in koltuunda olduğu ikinci Alpine 18. oldu.

LMGT3 kategorisinde ise pole pozisyonu, Belaruslu Aliaksandr Malykhin'in kullandığı Manthey PureRxcing Porsche 911 GT3-R'a gitti. 

 Heart of Racing Aston Martin sürücüsü Ian James, 1:43.058'lik turuyla ikinci sırayı aldı.

Valentino Rossi'nin ekibin içerisinde yer aldığı 46 numaralı WRT BMW M4 GT3, Ian James'in 0.041 saniye gerisinde kalarak üçüncü oldu. 

#31 Team WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

#31 Team WRT BMW M4 LMGT3: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Photo by: JEP / Motorsport Images

 

Imola 6 Saat Sıralama Sonuçları:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Takım # Pilotlar Araç Tur Zaman Ara km/s
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 6

1'29.466

   197.532
2
AF Corse HYPERCAR
83 Poland R. Kubica Israel R. Shwartzman China Y. Yifei Ferrari 499P 6

+0.419

1'29.885

 0.419 196.611
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. PierGuidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 6

+0.487

1'29.953

 0.068 196.462
4
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
6 France K. Estre Germany A. Lotterer Belgium L. Vanthoor Porsche 963 6

+0.635

1'30.101

 0.148 196.139
5
PORSCHE PENSKE MOTORSPORT HYPERCAR
5 Australia M. Campbell Denmark M. Christensen France F. Makowiecki Porsche 963 6

+0.919

1'30.385

 0.284 195.523
6
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. deVries Toyota GR010 - Hybrid 7

+0.944

1'30.410

 0.025 195.469
7
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 South Africa S. Linde Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 6

+1.134

1'30.600

 0.190 195.059
8
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 6

+1.186

1'30.652

 0.052 194.947
9
HERTZ TEAM JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens United Kingdom C. Ilott France N. Nato Porsche 963 7

+1.190

1'30.656

 0.004 194.939
10
Proton Competition HYPERCAR
99 United Kingdom H. Tincknell Switzerland N. Jani France J. Andlauer Porsche 963 7

+1.226

1'30.692

 0.036 194.861
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