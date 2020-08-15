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WEC / Spa-Francorchamps / Yarış raporu

Spa WEC: Yağmurun etkisini gösterdiği yarışta Toyota duble yaptı, TF Sport ve Salih podyuma çıktı

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Spa WEC: Yağmurun etkisini gösterdiği yarışta Toyota duble yaptı, TF Sport ve Salih podyuma çıktı
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Ağu 2020 18:08

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Spa-Francorchamps'da yapılan ayağında, yarışın erken bölümünde etkisini gösteren yağıştan Toyota avantajlı çıktı ve 7 numaralı Toyota galibiyeti aldı, GTE-Am sınıfında ise Salih Yoluç'un yarıştığı TF Sport takımı üçüncü olarak podyuma çıktı.

Mike Conway, Jose Maria Lopez ve Kamui Kobayashi, 2019/20 sezonundaki üçüncü galibiyetlerini, 8 numaralı Toyota'nın önünde kazanmayı başardılar ve böylece şampiyonadaki liderlik farkını açtılar.

İlk saatte 7 numaralı araç, ıslak zemin lastiğinden direkt olarak kuru zemin lastiğine geçerek büyük bir avantaj elde etti ve 8 numaralı aracın güç kaybı sorunları yaşaması ile beraber ekstra zaman farkı açıldı. 

Yarışta çıkan iki güvenlik aracı periyodu, 8 numaralı Toyota'nın arayı kapatmasına izin verdi, ancak her iki güvenlik aracı periyodunda da 7 numaralı Toyota rakipsiz bir şekilde liderliğini elinde tutmayı başardı. 

Her ne kadar Rebellion Racing, Cuma günkü pole pozisyonu dahil tüm hafta sonunu domine etmiş olsa da, İsviçreli takımın 1 numaralı R-13-Gibson aracı ıslak zeminde zaman kaybetti ve ilk saatin sonunda her iki Toyota'nın bir tur gerisine düştü. 

LMP1 klasmanına geri dönen ByKolles ise, elektrik sorunları yaşamadan hemen önce Rebellion'ın önünde yarışa devam etti, motor sensörlerinde yaşanan sorunlar ile beraber ise son saatte gridin arkalarına doğru gerilediler.  

LMP2'de ise United Autosports Paul di Resta, Phil Hanson ve Filipe Albuquerque ile beraber üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Yarışın yarısından fazlasını lider götüren The Racing Team Nederland Oreca ise, Cool Racing pilotu Frits van Eerd'in yarışın son bölümlerinde gösterdiği inanılmaz performansla beraber, yarışı Cool Racing Oreca aracının arkasında, üçüncü sırada tamamladılar.

Porsche ikilisi Kevin Estre ve Michael Christensen, iki Aston Martin Vantage GTE ile verdikleri mücadeleden önde çıkarak sezonun ilk galibiyetini almayı başardılar.  

Maxime Martin ve Alex Lynn, güvenlik aracı aralığında pitlere girmeyerek son stintler öncesinde yarışı lider götürüyordu, ancak geç gelen pit ile beraber ikili, Nicki Thiim ve Marco Sorensen'in Aston Martin'i arkasında kalarak üçüncü oldular.

Thiim ve Sorensen, ikinci saatte lastik patlattıktan sonra grubun en arkalarına düşmelerine rağmen güvenlik aracı aralıkları, onların galibiyet savaşına tekrardan dahil olmalarına yardımcı oldu. 

GTE Am'in galibi ise Nicklas Nielsen, Francois Perrodo ve Emmanuel Collard tarafından paylaşılan AF Corse Ferrari 488 GTE'nin olurken 77 numaralı Dempsey-Proton Racing Porsche'si ikinci oldu ve Türk pilot Salih Yoluç'un kadrosunda bulunduğu TF Sport ise podyumun son basamağında yer aldı. 

TF Sport, GTE-Am'in genel klasmanında, birinci sıradaki AF Corse'nin 2 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. 

WEC sezonunun bir sonraki yarışı ise, 18-19 Eylül tarihlerinde yapılacak olan efsanevi Le Mans 24 Saat yarışı olacak.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri WEC
Etkinlik Spa-Francorchamps
Pilotlar Jose Maria Lopez , Kamui Kobayashi , Mike Conway
Takımlar Toyota Gazoo Racing WEC

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