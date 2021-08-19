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Le Mans / Le Mans 24 Saat Haberler

Le Mans 24 Saat: Kobayashi pole pozisyonunda, Toyota 1-2

Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

89. Le Mans 24 Saat yarışı öncesinde pole pozisyonu Toyota'dan Kamui Kobayashi'nin yer aldığı 7 numaralı ekibin olurken, Toyota'nın 8 numaralı ekibi 2. olmayı başardı.

Le Mans 24 Saat: Kobayashi pole pozisyonunda, Toyota 1-2

Her bir sınıftan en hızlı 6 aracın mücadele ettiği 30 dakikalık seansta Kobayashi, 3:23.900'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. Hiper araçlarla ilk kez gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışo öncesinde Kobayashi, bu derecesiyle 8 numaralı diğer Toyota sürücüsü Brendon Hartley'den 1 sn daha hızlıydı.

Seansın başında 708 numaralı Glickenhaus'tan Olivier Pla, liderin 2.5 sn gerisinde ancak 4. sıradaki Nicolas Lapierre'nin 2 sn önünde 3. sırada yer alıyordu.

Ancak seans çok geçmeden, GTE Pro sınıfının şu ana kadar en hızlı ismi olan Kevin Estre'nin Indianapolis'te spin atıp bariyerlere vurmasının ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Kırmızı bayraktan sonra  Kobayashi ilk sıradaki yerini korurken Hartley önce 3:24.230, ardından 3:24.195'lik derecesiyle farkı 0.3 sn'ye kadar düşürdü ancak geçmeyi başaramadı ve ikinci oldu.

LMP1 aracıyla mücadele eden Alpine'den Lapierre, kırmızı bayraktan sonra 3:25.574 elde ederek 3. sıraya yükseldi. 

Kırmızı bayraktan önce 3. sırada bulunan Pla, kırmızı bayrağın ardından 4. sıraya gerilerken Glickenhaus'un diğer ekibinden Romain Dumas çok daha yavaş bir şekilde 5. sırada kaldı.

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2 sınıfında ilk başta Antonio Felix da Costa ve Louis Deletraz liderliği paylaştılar. Seansın sonunda ise Da Costa, 3:27.950 elde ederek JOTA'ya pole pozisyonunu getirdi.

41 numaralı WRT Oreca aracıyla Deletraz ise yarım saniye geride 2. olurken onu 65 numaralı Panis Racing'den Will Stevens, G-Drive'dan Nyck de Vries ve United Autosports sürücüleri Nico Jamin ve Paul di Resta takip ettiler.

GTE Pro sınıfında Estre'nin kazasının ardından 5 araç mücadele etti ve pole pozisyonunun favorisi Estre bu mücadelede yoktu.

Dries Vanthoor, 72 numaralı HubAuto Porsche 911 RSR-19 aracıyla sınıfında pole pozisyonunu kazanırken onu 0.2 sn geride 52 numaralı AF Corse Ferrari'den Daniel Serra ve 64 numaralı Chevrolet - Corvette'ten Nick Tandy takip ettiler.

GTE Am sınıfında pole pozisyonunu 88 numaralı Dempsey Proton Porsche'den Julien Andlauer alırken onu 86 numaralı GR Porsche'den Ben Barker ve 56 numaralı Team Project 1'den Matteo Cairoli takip ettiler. Böylece Porsche sürücüleri, GTE Am sınıfında ilk 3 sırayı aldılar.

2021 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi günü 17:00'da başlayacak.

Diğer içerikler:

Sıra Pilotlar Sınıf Tur Ortalama Süre Fark Ara km/s
1 United Kingdom Mike Conway
Japan Kamui Kobayashi
Argentina Jose Maria Lopez 		HYPERCAR 6 3'23.900     240.629
2 Switzerland Sébastien Buemi
Japan Kazuki Nakajima
New Zealand Brendon Hartley 		HYPERCAR 7 3'24.195 0.295 0.295 240.282
3 Brazil André Negrao
France Nicolas Lapierre
France Matthieu Vaxivière 		HYPERCAR 9 3'25.574 1.674 1.379 238.670
4 Brazil Pipo Derani
France Franck Mailleux
France Olivier Pla 		HYPERCAR 10 3'25.639 1.739 0.065 238.594
5 Australia Ryan Briscoe
United Kingdom Richard Westbrook
France Romain Dumas 		HYPERCAR 9 3'26.931 3.031 1.292 237.105
6 Mexico Roberto Gonzalez
Portugal Antonio Felix da Costa
United Kingdom Anthony Davidson 		LMP2 7 3'27.950 4.050 1.019 235.943
7 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		LMP2 8 3'28.470 4.570 0.520 235.354
8 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		LMP2 7 3'28.586 4.686 0.116 235.223
9 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Netherlands Nyck deVries 		LMP2 7 3'28.943 5.043 0.357 234.821
10 France Nico Jamin
South Africa Jonathan Aberdein
Venezuela Manuel Maldonado 		LMP2 6 3'29.078 5.178 0.135 234.670
11 United Kingdom Paul diResta
United Kingdom Alex Lynn
United Kingdom Wayne Boyd 		LMP2 6 3'30.027 6.127 0.949 233.609
12 Belgium Dries Vanthoor
Portugal Alvaro Parente
Belgium Maxime Martin 		LMGTE PRO 6 3'46.882 22.982 16.855 216.255
13 Brazil Daniel Serra
Spain Miguel Molina
United Kingdom Sam Bird 		LMGTE PRO 8 3'47.063 23.163 0.181 216.082
14 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		LMGTE PRO 8 3'47.093 23.193 0.030 216.054
15 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
France Come Ledogar 		LMGTE PRO 8 3'47.247 23.347 0.154 215.907
16 Italy Gianmaria Bruni
Austria Richard Lietz
France Frédéric Makowiecki 		LMGTE PRO 6 3'47.696 23.796 0.449 215.482
17 France Julien Andlauer
United States Dominique Bastien
Germany Lance David Arnold 		LMGTE AM 5 3'47.987 24.087 0.291 215.207
18 United Kingdom Michael Wainwright
United Kingdom Ben Barker
United Kingdom Tom Gamble 		LMGTE AM 8 3'48.560 24.660 0.573 214.667
19 Norway Egidio Perfetti
Italy Matteo Cairoli
Italy Riccardo Pera 		LMGTE AM 8 3'48.876 24.976 0.316 214.371
20 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco 		LMGTE AM 8 3'49.387 25.487 0.511 213.893
21 United States Brendan Iribe
United Kingdom Ollie Millroy
United Kingdom Ben Barnicoat 		LMGTE AM 8 3'49.477 25.577 0.090 213.809
22 United States Ben Keating
Luxembourg Dylan Pereira
Brazil Felipe Fraga 		LMGTE AM 4 3'49.676 25.776 0.199 213.624
23 France Kevin Estre
Switzerland Neel Jani
Denmark Michael Christensen 		LMGTE PRO 1        
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