Le Mans 24 Saat: Kobayashi pole pozisyonunda, Toyota 1-2

Her bir sınıftan en hızlı 6 aracın mücadele ettiği 30 dakikalık seansta Kobayashi, 3:23.900'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. Hiper araçlarla ilk kez gerçekleştirilecek Le Mans 24 Saat yarışo öncesinde Kobayashi, bu derecesiyle 8 numaralı diğer Toyota sürücüsü Brendon Hartley'den 1 sn daha hızlıydı.

Seansın başında 708 numaralı Glickenhaus'tan Olivier Pla, liderin 2.5 sn gerisinde ancak 4. sıradaki Nicolas Lapierre'nin 2 sn önünde 3. sırada yer alıyordu.

Ancak seans çok geçmeden, GTE Pro sınıfının şu ana kadar en hızlı ismi olan Kevin Estre'nin Indianapolis'te spin atıp bariyerlere vurmasının ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Kırmızı bayraktan sonra Kobayashi ilk sıradaki yerini korurken Hartley önce 3:24.230, ardından 3:24.195'lik derecesiyle farkı 0.3 sn'ye kadar düşürdü ancak geçmeyi başaramadı ve ikinci oldu.

LMP1 aracıyla mücadele eden Alpine'den Lapierre, kırmızı bayraktan sonra 3:25.574 elde ederek 3. sıraya yükseldi.

Kırmızı bayraktan önce 3. sırada bulunan Pla, kırmızı bayrağın ardından 4. sıraya gerilerken Glickenhaus'un diğer ekibinden Romain Dumas çok daha yavaş bir şekilde 5. sırada kaldı.

#28 JOTA Oreca 07 - Gibson LMP2, Sean Gelael, Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMP2 sınıfında ilk başta Antonio Felix da Costa ve Louis Deletraz liderliği paylaştılar. Seansın sonunda ise Da Costa, 3:27.950 elde ederek JOTA'ya pole pozisyonunu getirdi.

41 numaralı WRT Oreca aracıyla Deletraz ise yarım saniye geride 2. olurken onu 65 numaralı Panis Racing'den Will Stevens, G-Drive'dan Nyck de Vries ve United Autosports sürücüleri Nico Jamin ve Paul di Resta takip ettiler.

GTE Pro sınıfında Estre'nin kazasının ardından 5 araç mücadele etti ve pole pozisyonunun favorisi Estre bu mücadelede yoktu.

Dries Vanthoor, 72 numaralı HubAuto Porsche 911 RSR-19 aracıyla sınıfında pole pozisyonunu kazanırken onu 0.2 sn geride 52 numaralı AF Corse Ferrari'den Daniel Serra ve 64 numaralı Chevrolet - Corvette'ten Nick Tandy takip ettiler.

GTE Am sınıfında pole pozisyonunu 88 numaralı Dempsey Proton Porsche'den Julien Andlauer alırken onu 86 numaralı GR Porsche'den Ben Barker ve 56 numaralı Team Project 1'den Matteo Cairoli takip ettiler. Böylece Porsche sürücüleri, GTE Am sınıfında ilk 3 sırayı aldılar.

2021 Le Mans 24 Saat yarışı cumartesi günü 17:00'da başlayacak.