Le Mans 24 Saat: Dördüncü antrenmanda #8 Toyota lider

Perşembe akşamı Hyperpole seansının ardından gerçekleştirilen 4. antrenman seansında, Toyota sürücüsü Kazuki Nakajima en hızlı turu kaydetti.

#8 Toyota aracını Sebastian Buemi ve Brendon Hartley ile paylaşan Nakajima, 3:27.994 yaptı ve 3:28'e inen tek isim olarak seansı zirvede tamamladı.

#36 Alpine'de direksiyona geçen Nicholas Lapierre, 3:28.280'lik derecesiyle iki Toyota'nın arasına girmeyi başardı ve seansı 0.286 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Pole pozisyonunu getiren turu atan #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, 3:29.567 yaptı ve üçüncü oldu.

Ryan Briscoe, iki Glickenhaus arasında en iyi zamanı yapan isimdi ve #709 Glickenhaus-Pipo 007 LMH ile 3:30.309 yaptı.

LMP2 klasmanında #26 G-Drive Racing'de Franco Colapinto, 3:31.414 yaparak Aurus ORECA-07'sini zirveye yerleştirdi.

TDS tarafından yönetilen Racing Team Nederland takımında Job van Uitert 3:31.862 ile ikinci sırada yer aldı.

GTE Pro'da en hızlı turu 3:48.246 ile WeatherTech Racing Porsche'den Laurens Vanthoor atarken, #91 Porsche'de Gianmaria Bruni 3:49.334 yaptı ve ikinci oldu.

GTE Am'de 83 Af Corse Ferrari'de Nicklas Nielsen 3:51.561 ile ilk sırada yer aldı.

Dördüncü antrenman sonucu: