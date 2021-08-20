Le Mans 24 Saat: Dördüncü antrenmanda #8 Toyota lider
Le Mans 24 Saat öncesi gerçekleştirilen dördüncü antrenman seansında en hızlı takım #8 Toyota oldu.
Perşembe akşamı Hyperpole seansının ardından gerçekleştirilen 4. antrenman seansında, Toyota sürücüsü Kazuki Nakajima en hızlı turu kaydetti.
#8 Toyota aracını Sebastian Buemi ve Brendon Hartley ile paylaşan Nakajima, 3:27.994 yaptı ve 3:28'e inen tek isim olarak seansı zirvede tamamladı.
#36 Alpine'de direksiyona geçen Nicholas Lapierre, 3:28.280'lik derecesiyle iki Toyota'nın arasına girmeyi başardı ve seansı 0.286 saniye geride ikinci sırada tamamladı.
Pole pozisyonunu getiren turu atan #7 Toyota'da Kamui Kobayashi, 3:29.567 yaptı ve üçüncü oldu.
Ryan Briscoe, iki Glickenhaus arasında en iyi zamanı yapan isimdi ve #709 Glickenhaus-Pipo 007 LMH ile 3:30.309 yaptı.
LMP2 klasmanında #26 G-Drive Racing'de Franco Colapinto, 3:31.414 yaparak Aurus ORECA-07'sini zirveye yerleştirdi.
TDS tarafından yönetilen Racing Team Nederland takımında Job van Uitert 3:31.862 ile ikinci sırada yer aldı.
GTE Pro'da en hızlı turu 3:48.246 ile WeatherTech Racing Porsche'den Laurens Vanthoor atarken, #91 Porsche'de Gianmaria Bruni 3:49.334 yaptı ve ikinci oldu.
GTE Am'de 83 Af Corse Ferrari'de Nicklas Nielsen 3:51.561 ile ilk sırada yer aldı.
Dördüncü antrenman sonucu:
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