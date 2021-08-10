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IndyCar / Nashville Haberler

IndyCar Nashville: Ericsson, ilk bölümdeki kazasına ve pitten geçme cezasına rağmen yarışı kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marcus Ericsson, ilk Music City Grand Prix'sinde beklenmedik bir zafere ulaştı. Ericsson, yarışın ilk bölümlerinde Sebastien Bourdais'le kaza yapmasına ve pitten geçme cezası almasına rağmen Nashville'deki yarışı kazanmayı başardı.

IndyCar Nashville: Ericsson, ilk bölümdeki kazasına ve pitten geçme cezasına rağmen yarışı kazandı

Tümsekli ve dar cadde pisti, pilotları hata yapmaya zorladı ve bu da yarış içerisinde birçok kez sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Yarış iki kez kırmızı bayraklarla durduruldu. 

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Colton Herta, yarışın ilk 30 turunu lideri götürdü. 31. turda Rinus VeeKay'in kazası nedeniyle 4 ve 5. virajlardan oluşan şikanda çıkan sarı bayraklar, Herta'yı ilk pit stopunu yapmaya zorladı. 

Yarışın orta bölümünde sıklıkla çıkan sarı bayraklar ve kırmızı bayrakların ardından, diğer pilotların da pite girmesiyle Herta liderliğini geri almayı başardı. 

Ancak Pato O'Ward'ın Alex Rossi'ye yaptığı atak kazayla sonuçlanınca yeniden sarı bayraklar çıktı ve Herta bir kez daha pite girerek, pist üst pozisyonunu kaybetmek zorunda kaldı. 

54. turda yarış yeniden başladı ve Herta iki sıra kazanmayı başardı ancak köprüde spin atan Cody Ware, aracını devam ettiremedi ve yeniden sarı bayraklar çıktı. Bu, Herta'nın yükselişini yine durdurmuş oldu. 

Ancak Herta'nın dar virajlarda iyi çalışan araç ayarları işe yaradı ve Herta, önündeki araçlardan sıyrılmayı başardı. Ryan Hunter-Reay ve James Hinchcliffe'i geçmeyi başaran Herta, ilk virajdaki iyi zamanlanmış atağıyla Scott Dixon'ı da geçmeyi başardı. 

Colton Herta, Andretti Autosport Honda

Colton Herta, Andretti Autosport Honda

Photo by: Joe Skibinski

Herta'nın yükselişi, Ericsson'un arkasına geldiğinde durdu çünkü İsveçli pilot, Kore Savaşı Gazileri Anıt Köprüsü'nde daha hızlıydı ve Herta'yı arkasında tutmayı başardı. 

Ericsson, yarışın ilk bölümünde pitten geçme cezasını çekmişti. Yarışın erken bölümlerinde, pistin temizlenmesinin ardından yarış yeniden başlamadan önce Ericsson, Bourdais'nin aracının arkasına çarptı ve havaya uçtu. Ericcson, temasın ardından ön kanadını kırarken; arka kanadı kırılan Bourdais, yarış dışı kaldı. 

Ancak yarış içinde çokça kez çıkan sarı bayraklar, Ericsson'a geri gelme fırsatını tanıdı. Ericsson, Herta'ya en zorlu meydan okumayı sunan kişi oldu. 

Herta, ilk virajda bir atak yapmayı denedi ancak blokaj yaptı ve Ericsson'a zaman kaybetti. Yarışın son bölümlerinde Ericsson'un yakıtının azaldığı belirtilince ise Herta, arayı yeniden kapadı. 

Bitime 6 tur kala ise Herta, ilk virajda duvara çarptı ve ikinci kez kırmızı bayrakların çıkmasına neden oldu. Bu kaza Herta'nın bütün hafta sonu, ortaya koyduğu hatasız performansını alıp götürmüş oldu. 

Kırmızı bayrakların ardından 2 tur daha yarışıldı. Ericsson, yarış yeniden başladığında ön tarafta hemen arayı açtı ve takım arkadaşı Dixon'ın önünde bu sezonki ikinci zaferine ulaştı. Dixon ise ikinci oldu. Böylelikle Chip Ganassi, duble yapmış oldu. 

Yarışın 3. startındaki zincirleme kazada takılı kalan Hinchcliffe, son turda Hunter-Reay'i arkasında tutarak 3. olmayı başardı. 

Zincirleme kazanın nedeni ise Will Power'ın geçiş denemesiydi. Power'ın takım arkadaşı Simon Pagenaud, bu geçiş denemesinin ardından aracının kontrolünü kaybetti. Pagenaud'un aracı duvara bakıyor ve pisti engelliyordu. Bu da birçok aracın aniden durmasına neden oldu. 

Yarışın ilk kırmızı bayrakları da bu olay yüzünden çıkmıştı. Kırmızı bayrakların çıkması, bu kazadan hemen önceki sarı bayrak periyodunda pite girenler için kötü oldu. Sarı bayraklar altında pite girerek, kırmızı bayrakların çıkmasından dolayı pozisyon kaybedenlerin arasında şampiyonluk mücadelesi veren Alex Palou da vardı. 

Graham Rahal, Ed Jones'un önünde 5. oldu. Jones, son 2 turda Felix Rosenqvist'i geçerek 6. sıraya yükseldi. 

Bu yılın Indianapolis 500 galibi Helio Castroneves, Meyer Shank Racing koltuğuna geri döndü ve yarışı 9. sırada tamamladı. Joses Newgarden ise ilk 10'u tamamladı. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 80 2:18'49.830  
2 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 80 2:18'51.390 1.559
3 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 80 2:18'52.222 2.391
4 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 80 2:18'52.632 2.801
5 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 2:18'53.913 4.083
6 United Arab Emirates Ed Jones United States Dale Coyne Racing 80 2:18'54.602 4.771
7 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 80 2:18'55.363 5.533
8 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 80 2:18'55.797 5.966
9 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 80 2:18'56.617 6.787
10 United States Josef Newgarden United States Team Penske 80 2:18'57.359 7.528
11 United States Santino Ferrucci United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 2:18'58.323 8.492
12 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 80 2:18'58.662 8.832
13 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 80 2:18'58.951 9.120
14 Australia Will Power United States Team Penske 80 2:18'59.426 9.595
15 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 80 2:19'00.922 11.091
16 France Romain Grosjean United States Dale Coyne Racing 80 2:19'02.106 12.276
17 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 80 2:19'06.360 16.529
18 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 80 2:19'14.675 24.845
19 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 74 2:07'52.702 6 Laps
20 United States Cody Ware United States Dale Coyne Racing 70 2:05'44.911 10 Laps
21 France Simon Pagenaud United States Team Penske 68 2:04'39.584 12 Laps
22 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 67 2:19'05.561 13 Laps
23 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 37 1:12'25.465 43 Laps
24 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 24 1:27'27.277 56 Laps
25 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 19 38'26.281 61 Laps
26 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 18 31'48.660 62 Laps
27 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 5 20'39.231 75 Laps
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