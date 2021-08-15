IMS IndyCar: Power, bu sezonki ilk galibiyetini aldı, Grosjean ikinci oldu

Yarışa sert lastiklerle başlayan Power, ilk pit stoplara gelindiğinde yarışa pole pozisyonundan başlayan Pato O'Ward'ı geçmeyi başarmıştı.

O'Ward, ilk pit stopunda sert lastiklere geçti ve Power'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturamadı. Power, bu esnada en yakın rakibi Colton Herta'yla arasındaki farkı açmayı başarmıştı. Herta da O'Ward'ı geçmişti ve ikinci sıradaydı.

İkinci pit stoplar yapıldığında Power, Herta'nın takım arkadaşı James Hinchcliffe'nin arkasında trafikte kaldı.

Hinchcliffe'in arkasında sıkışıp kalan Power, zaman kaybetmeye başladı ve böylelikle Herta, Power'la arasındaki farkı indirerek onu yakalamayı başardı.

Hinchcliffe'den kurtulmak için son pit stopuna planlanandan erken giren Power, Hinchcliffe'nin de kendisiyle aynı tur pite geldiğini görünce şoka uğradı.

68. turda Herta, Power'la arasındaki farkı 2 saniyeye indirmişti. Grosjean ise Herta'yı yakından takip ediyordu. Bu esnada ise şampiyona lideri Alex Palou'nun aracının motoru patladı ve sarı bayraklar çıktı.

Yarış yeniden başladığında Grosjean, Herta'yı arkasında bıraktı ve Power'ın arkasında yerleşti. Power, Grosjean'la arasındaki farkı 1 saniye bandında tutmayı başarıyordu.

Ancak sonrasında Rinus VeeKay, Scott McLaughlin'le yaşadığı temas yüzünden spin attı ve bir kez daha sarı bayraklar çıktı.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, Will Power, Team Penske Chevrolet, Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda Photo by: Geoff Miller / Motorsport Images

Power, yarışın yeniden başlatılmasının ardından ön tarafta uçtu ve geri kalan altı turda da hata yapmayarak bu sezonun ilk, kariyerinin 40. galibiyetini aldı.

Grosjean, Herta'nın son turlardaki baskısına dayanarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Andretti Autosport pilotu Alexander Rossi, yarışı 4. sırada tamamlayarak bu sezonki en iyi sonucunu elde etti.

Rossi, yarışın çoğunu Jack Harvey'le mücadele ederek geçirmişti ancak O'Ward, yarışın sonunda Harvey'i geçerek 5. sıraya yükselmeyi başardı ve ikilinin arasında girdi.

Graham Rahal, 7. oldu. Josef Newgarden, izin verilmeyen bir motor değişikliğinin ardından aldığı 6 sıra grid cezasıyla birlikte 20. sırada başladığı yarışı 8. sırada tamamladı. Newgarden, yarışın sonlarında Takuma Sato'yla temas yaşamasına rağmen yarışı bitirebildi.

Nashville'deki yarışın galibi Marcus Ericsson, Newgarden ve Sato'nun ilk virajda yaşadığı temastan yararlanarak Sato'yu geçti ve 9. oldu. Sato ise ilk 10'u tamamladı.

Çaylak pilot Christian Lundgaard, sıralama turlarında gösterdiği etkileyici temposunu yarışa taşıyamadı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lundgaard, yarışın ortasında kendisi için pek iyi geçmeyen sert lastik bölümünün ardından sıralar kaybetti ve yarışı 12. sırada tamamlayabildi.

Palou'nun motor probleminin ardından yolda kalması, şampiyonada O'Ward'la Palou arasındaki farkın 21 puana indiği anlamına geliyor. Sezonun bitmesine 4 yarış kaldı.

Indianapolis GP II - yarış sonucu: