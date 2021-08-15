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IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Yarış 2 Yarış raporu

IMS IndyCar: Power, bu sezonki ilk galibiyetini aldı, Grosjean ikinci oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Will Power, trafikte kalmasına rağmen Indianapolis Motor Speedway'de bu sezonki ilk galibiyetine uzandı.

IMS IndyCar: Power, bu sezonki ilk galibiyetini aldı, Grosjean ikinci oldu

Yarışa sert lastiklerle başlayan Power, ilk pit stoplara gelindiğinde yarışa pole pozisyonundan başlayan Pato O'Ward'ı geçmeyi başarmıştı.

O'Ward, ilk pit stopunda sert lastiklere geçti ve Power'ın üzerinde büyük bir baskı oluşturamadı. Power, bu esnada en yakın rakibi Colton Herta'yla arasındaki farkı açmayı başarmıştı. Herta da O'Ward'ı geçmişti ve ikinci sıradaydı. 

İkinci pit stoplar yapıldığında Power, Herta'nın takım arkadaşı James Hinchcliffe'nin arkasında trafikte kaldı. 

Hinchcliffe'in arkasında sıkışıp kalan Power, zaman kaybetmeye başladı ve böylelikle Herta, Power'la arasındaki farkı indirerek onu yakalamayı başardı. 

Hinchcliffe'den kurtulmak için son pit stopuna planlanandan erken giren Power, Hinchcliffe'nin de kendisiyle aynı tur pite geldiğini görünce şoka uğradı. 

68. turda Herta, Power'la arasındaki farkı 2 saniyeye indirmişti. Grosjean ise Herta'yı yakından takip ediyordu. Bu esnada ise şampiyona lideri Alex Palou'nun aracının motoru patladı ve sarı bayraklar çıktı. 

Yarış yeniden başladığında Grosjean, Herta'yı arkasında bıraktı ve Power'ın arkasında yerleşti. Power, Grosjean'la arasındaki farkı 1 saniye bandında tutmayı başarıyordu. 

Ancak sonrasında Rinus VeeKay, Scott McLaughlin'le yaşadığı temas yüzünden spin attı ve bir kez daha sarı bayraklar çıktı. 

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, Will Power, Team Penske Chevrolet, Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet, Will Power, Team Penske Chevrolet, Romain Grosjean, Dale Coyne Racing with RWR Honda

Photo by: Geoff Miller / Motorsport Images

Power, yarışın yeniden başlatılmasının ardından ön tarafta uçtu ve geri kalan altı turda da hata yapmayarak bu sezonun ilk, kariyerinin 40. galibiyetini aldı. 

Grosjean, Herta'nın son turlardaki baskısına dayanarak yarışı ikinci sırada tamamladı. Andretti Autosport pilotu Alexander Rossi, yarışı 4. sırada tamamlayarak bu sezonki en iyi sonucunu elde etti. 

Rossi, yarışın çoğunu Jack Harvey'le mücadele ederek geçirmişti ancak O'Ward, yarışın sonunda Harvey'i geçerek 5. sıraya yükselmeyi başardı ve ikilinin arasında girdi. 

Graham Rahal, 7. oldu. Josef Newgarden, izin verilmeyen bir motor değişikliğinin ardından aldığı 6 sıra grid cezasıyla birlikte 20. sırada başladığı yarışı 8. sırada tamamladı. Newgarden, yarışın sonlarında Takuma Sato'yla temas yaşamasına rağmen yarışı bitirebildi. 

Nashville'deki yarışın galibi Marcus Ericsson, Newgarden ve Sato'nun ilk virajda yaşadığı temastan yararlanarak Sato'yu geçti ve 9. oldu. Sato ise ilk 10'u tamamladı. 

Çaylak pilot Christian Lundgaard, sıralama turlarında gösterdiği etkileyici temposunu yarışa taşıyamadı. Yarışa dördüncü sıradan başlayan Lundgaard, yarışın ortasında kendisi için pek iyi geçmeyen sert lastik bölümünün ardından sıralar kaybetti ve yarışı 12. sırada tamamlayabildi. 

Palou'nun motor probleminin ardından yolda kalması, şampiyonada O'Ward'la Palou arasındaki farkın 21 puana indiği anlamına geliyor. Sezonun bitmesine 4 yarış kaldı. 

Indianapolis GP II - yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Australia Will Power United States Team Penske 1:49'38.081  
2 France Romain Grosjean United States Dale Coyne Racing 1:49'39.195 1.114
3 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 1:49'40.430 2.349
4 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 1:49'41.519 3.438
5 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 1:49'42.186 4.105
6 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 1:49'43.404 5.323
7 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:49'43.936 5.855
8 United States Josef Newgarden United States Team Penske 1:49'44.330 6.249
9 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 1:49'45.089 7.008
10 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:49'46.026 7.944
11 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 1:49'47.440 9.359
12 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:49'47.919 9.837
13 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 1:49'48.704 10.623
14 United Arab Emirates Ed Jones United States Dale Coyne Racing 1:49'50.201 12.119
15 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 1:49'50.659 12.578
16 France Simon Pagenaud United States Team Penske 1:49'54.498 16.416
17 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 1:49'55.273 17.192
18 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 1:49'55.408 17.327
19 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 1:49'56.239 18.158
20 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 1:49'56.830 18.748
21 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 1:49'57.626 19.545
22 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 1:49'58.926 20.845
23 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 1:49'59.092 21.011
24 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 1:50'00.575 22.494
25 United States Cody Ware United States Dale Coyne Racing 1:50'04.525 2 Laps
26 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 1:50'12.230 4 Laps
27 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 1:23'45.393 18 Laps
28 United States R.C. Enerson Top Gun Racing 26'30.114 73 Laps
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