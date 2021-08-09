Lundgaard, ilk kez IndyCar’da yarışacak

Alpine akademi sürücüsü Lundgaard, iki hafta önce Oliver Askew’le birlikte Barber Motorsports Park pistinde test sürüşü yapmıştı ve bugün takım, 20 yaşındaki Danimarkalı pilotun IMS’de düzenlenecek olan Big Machine Spiked Coolers Grand Prix’sinde Santino Ferrucci’nin #45 numaralı aracını süreceğini duyurdu.

RLL’nin sahiplerinden biri olan Bobby Rahal, “Barber Motorsports Park’daki son testlerimizde Christian’ın çıkardığı işte çok memnun kaldık ve Indianapolis Motor Speedway’de performans göstermesini izlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yeni bir deneyim ve büyük bir meydan okuma olacak çünkü diğer yarışlara kıyasla daha az antrenman süresi olacak.”

“Fakat bu pist, Avrupa’daki pistlere oldukça benziyor çünkü [IMS], Formula 1 ve Grand Prix yarışları için tasarlanmış. Bu nedenle, daha geleneksel bir IndyCar pistinde yarışmaya kıyasla daha ufak bir sorun olacak.”

“Test ve antrenman sürelerinin eksikliğinden ötürü [Christian’dan] pistte idare eder bir iş çıkarmasından başka beklentimiz yok.” dedi.

Lundgaard, RLL’de koltuk ayarlarının yapılması için pisti ziyaret etmişti ve şu yorumları yaptı: “Önümüzdeki hafta IndyCar’da [yarışmayı] deneyeceğim için çok heyecanlıyım. Kariyerimde şu ana kadar bazı harika araçları sürme şansım oldu ve resmi olarak IndyCar’ı da bu listeye eklemek can atıyorum.”

“Bu yarışa hazırlanmak için aracı test ettim ve epey harika hissettirdi. Eminim ki yarış hafta sonunda çok yetenekli pilotların yanında yarışırken daha da iyi olur.”

Formula 3 ve Formula 2’de ART Grand Prix takımıyla galibiyet kazanan Lundgaard şunları ekledi: “Bunun gerçekleşmesi için çok fazla çalışma ve hazırlık yapıldı. Bu nedenle, bu gridde yer alma şansımın olması harika.”

“Kısa sürede öğrenmem gereken çok şey olacak ama yeni bir şey deneyecek olmak beni heyecanlandırıyor. Rahal Letterman Lanigan Racing, Alpine, sponsorlarım ve yatırımcılara bana bu fırsatı tanıyarak destek oldukları için ne kadar teşekkür etsem az kalır.”

Alpine F1 yarış direktörü Davide Brivio da Lundgaard, IndyCar’da yarışacağı için mutlu olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı: “IndyCar harika ve rekabetçi bir seri. Ayrıca, seride çok güçlü sürücüler yer alıyor ve Christan’ın bu fırsatı nasıl kullanacağını göreceğimiz için heyecanlıyız.”

"Christian, kariyeri boyunca umut vaadeden bir sürücü olduğu için Alp Akademisi'nin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Şimdi, FIA Formula 2'de ikinci sezonunda, bir sonraki aşama için farklı seçenekleri değerlendiriyoruz, ancak şu an için sadece günümüze odaklanıyoruz. Farklı bir araç ve atmosferin tadını çıkaracak, çok çalışacak ve performans gösterecektir."

“Christian’ın bundan keyif alacağından eminim, yarışı izlemeyi iple çekiyorum.”

Ferrucci, #45 numaralı RLL aracıyla bu sene 5 yarışa çıktı ve en iyi sonuçlarını Indy500 ve Detroit’teki 1. yarışta altıncı olarak elde etti.