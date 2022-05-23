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IndyCar / Indy 500 Sıralama turları raporu

Indy 500: Dixon 5. kez pole pozisyonunda

Scott Dixon, Indianapolis pisti tarihinin en hızlı ikinci turunu, Indy 500 sıralama turları tarihinin ise en hızlı turunu atarak Indy 500'deki 5. pole pozisyonunu kazandı.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Indy 500: Dixon 5. kez pole pozisyonunda
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Altı kez IndyCar şampiyonu ve 2008 Indy 500 galibi unvanlarına sahip Chip Ganassi sürücüsü Dixon, saatte 234 mil'den yüksek tam iki tur atmayı başardı ve en yavaş turu olan dördüncü turu dahi birçok sürücüye göre daha hızlıydı.  

Bu performansı ile Dixon, Indy'de en çok pole elde eden ikinci pilot unvanını da ele geçirdi. Rekor, Rick Mears'a ait.

Dixon'ın turu, Indy'de atılmış en hızlı ikinci turdu, en hızlı tur ise 1996'da Arie Luyendyk tarafından atılmıştı. Ancak, Luyendyk'in turu sıralama turları esnasında gelmemişti, dolayısıyla Dixon Indy 500 tarihinin en hızlı pole turu rekorunu da kırmayı başardı.

Oldukça sevinçli görünen Yeni Zelandalı, "Burası bunun için var, bu gerçekten harika. Sadece bir gün içinde yaşadığın inişler ve çıkışlar gerçekten çılgınca. Honda bugün çok iyi bir iş ortaya koydu ve herkes çok mutlu. Umarım Chip'de gülümsüyordur." 

“Sıkı çalışma ve iyi insanlar, bize gerekenler sadece bunlar. Bu ekibin bir parçası olarak çizgiyi aşacağım, tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Açıkçası bu, önümüzdeki Pazar için doğru yerden başlamamız dışında hiçbir anlam ifade etmiyor, pozisyonumuzu koruma konusunda iyi bir sicilimiz yok. Burada her zaman bitmemiş bir iş var, işler kesinlikle acımasız olabilir.” dedi.

Dixon, takım arkadaşı ve son IndyCar şampiyonu Alex Palou'nun 0.5 mil önünde yer aldı. İlk çizgide yer alan son isim ise en hızlı Chevrolet ile Rinus VeeKay.

İlk 12 seansı ile "Fast Six" arasında takımların araçlarını ayarlayabilecekleri oldukça geniş bir zaman vardı.

Fast Six'e giren dört Ganassi sürücüsünden biri olan Tony Kanaan, tur kaydeden ilk kişi oldu ve ilk turu 232.996 mil oldu, ancak 3. turunda yaptığı ufak bir hatanın ardından ortalama hızı 232.372 mil olarak belirlendi. 

Sıradaki isim Ed Carpenter idi. Carpenter 1. viraja girerken 242 mil gibi yüksek bir hıza ulaştı ve ilk turu 233.860 mil oldu. Carpenter'in ikinci ve üçüncü turları da 233'lerdeydi ve dördüncü turunda 232.053'e düşmesine rağmen, ortalama hızı 233.080 olarak belirlendi.

Marcus Ericsson'un 232.764 millik derecesinin ardından piste çıkan Alex Palou ise oldukça iyi dört turun ardından 233.499 ortalama hıza ulaşarak ilk çizgiden başlamayı garantiledi.

Rinus VeeKay 233 milin üstünde tam dört tur atarak takım arkadaşı Carpenter'ı yenmesine rağmen, Palou'nun 0.114 mil gerisinde kaldı.

Sıra

İsim

Ortalama Hız

1. Tur

2. Tur

3. Tur

4. Tur

Motor

Takım

1

Scott Dixon

234.046

234.437

234.162

233.859

233.726

Honda

Chip Ganassi Racing

2

Alex Palou

233.499

234.048

233.698

233.304

232.950

Honda

Chip Ganassi Racing

3

Rinus VeeKay

233.385

233.746

233.403

233.224

233.167

Chevy

Ed Carpenter Racing

4

Ed Carpenter

233.080

233.860

233.228

233.187

232.053

Chevy

Ed Carpenter Racing

5

Marcus Ericsson

232.764

233.257

232.768

232.490

232.543

Honda

Chip Ganassi Racing

6

Tony Kanaan

232.372

232.996

232.629

232.302

231.564

Honda

Chip Ganassi Racing

 

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