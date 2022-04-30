Rossi, F1'in IndyCar'a rakip olduğunu düşünüyor

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Barber Motorsports Park'taki NTT IndyCar Series'in dördüncü ayağı için yapılan ilk antrenmanın ardından konuşan Rossi, F1'in Miami'ye gitmesinin "muhteşem olacağını" söyledi ve 2023'teki Las Vegas yarışının doğru bir karar olduğunu belirtti.

Rossi, "Formula 1 ve Amerika için heyecanlıyım. Amerika'da birden fazla yarışa ev sahipliği yapmayalı uzun zaman oldu. Burası büyük bir ülke. Üç yarış yapmamak için bir sebep yok. Geçtiğimiz yıldan itibaren üç yarış olacak. Bu muhteşem bir şey." dedi.

Rossi, F1'e artan ilginin IndyCar'a bir destek olduğunu çünkü insanların, "motor sporlarının, neler vaat ettiğinin ve ne kadar havalı olduğunun yeniden farkına vardıklarını" düşünüyor.

"Bence genç neslin, arabalara pek de ilgili olmadıkları bir dönem geçirdik. Arabaları ve bu tür şeyleri seven neslin son parçası olduğumu düşünüyorum."

"Artık motor sporları, sadece araçlardan fazlasını vaat ettiği ve bu, bir eğlence unsuru olduğu için insanlar bunun muhteşem bir spor olduğunu fark ediyor ve ilgi duyuyorlar. Motor sporlarının tüm formları şu anda yükselişte. Hepsi birbiriyle örtüşüyor ve bunun parçası olmak çok heyecan verici."

Fakat Rossi, IndyCar'ın katılım açısından kendini ilgi çekici yapmak için geliştirmesi gerektiği konusunda uyardı.

Formula 1'i IndyCar'a bir rakip olarak görüp görmediği sorulan Rossi, şöyle cevapladı: "Elbette öyle, özellikle ABD'deki pazar payına bakarsanız. Üç yarış ile bunun bilincinde olmalıyız ve sürücülerin kişilikleri, takımlar ve kendi tanıtımımız ile seride yaptıklarımız açısından gelişmeye devam etmeliyiz. Hedef kesinlikle bu."

Rossi, yarış organizatörlerinin, izleyicilerin ilgisini artırmak ve katılım deneyimini geliştirmek için ne yapmaları gerektiği konusunda, Hy-Vee ile desteklenerek bu yıl geri dönen Iowa çift yarışını örnek gösterdi.

Ross, "Bu yıl muhteşem olacak şeylere örneklerden biri de Iowa."

"Bir organizatör gerçekten bir etkinliği destekledi ve başlangıçta çok fazla sermaye koydu. Hepimizin beklediği gibi olursa, diğer pistlere ve gittiğimiz mekanlara çok iyi bir temel oluşturacağını düşünüyorum."

"Long Beach çok popüler, St. Pete ve Indy de öyle. İnsanların orada olmalarının büyük bir nedeni yarış ama herkes için öyle değil. İnsanlara hayatının üç günlerini adamaları için bilet satmak kolay değil. İnsanları gün boyunca ilgili tutacak, arkadaşlarını ve ailelerini getirmeyi isteyecekleri diğer şeyler de var."

"Bence Formula 1'de bu tür bir çekicilik var. Bunu pazarlamak ve sunmak konusunda iyi bir iş çıkardılar. IndyCar'ın bunun üzerinde çalışması gerektiğini düşünüyorum ancak aynı zamanda, elimizdeki ürünü yaratıcı yollarla sunmaya devam etmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz şeyin çok özel olduğunu düşünüyorum ama yaratıcı olmamız ve bunu insanlara gösterme konusunda sınırları zorlamaya devam etmemiz gerekiyor."

F1'in Drive to Survive serisine denk bir seriyi hoş karşılayıp karşılamayacağı sorulan Rossi, "senaryolu bir tür işe girdiğinizde potansiyel olarak problemler yaşamaya başlanacağını" fakat bunun dışında "başka bir olumsuzluk görmediğini" söyledi.

"İnsanların, pazar günü yarış pistindeki bir araç dışında bilmek istediği çok fazla şey oluyor. Bunu gösterme kabiliyetimiz var. Bence IndyCar daha misafirperver ve insanlar, belki de Formula 1'e kıyasla duygu ve düşüncelerini paylaşmaya daha açıklar. Bence bu çok iyi olurdu."

“Bence hepimiz nihayetinde bir eğlence unsuru olduğumuzu hatırlamalıyız. Biz buyuz. Bu yüzden her zaman 'şov' hakkında konuşuyoruz. Bu yüzden her zaman araç güncellemeleriyle bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bence IndyCar bunun farkında."

"Asıl sorun yoldaki üründe değil. Bu, bizde olmayan ve mücadele ettiğimiz o çekiciliği oluşturmakla alakalı."