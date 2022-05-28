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IndyCar Haberler

Arrow McLaren SP, 2025'in sonuna kadar O'Ward ile yarışacak

Pato O'Ward en az üç yıl daha Arrow McLaren SP-Chevrolet IndyCar takımı için yarışacak.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Arrow McLaren SP, 2025'in sonuna kadar O'Ward ile yarışacak
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O'Ward, bu ayın başlarında yeni bir anlaşmanın yakında olduğunu ima etmişti ve McLaren CEO'su Zak Brown da birkaç gün sona bunu doğrulamıştı. Bugün, O'Ward'ın 2025'in sonuna kadar devam edeceği kesinleşti.

2018 Indy Lights şampiyonu O'Ward, 2020'de NTT IndyCar'daki ilk tam sezonu için Arrow McLaren SP'ye katıldı ve şampiyonada dördüncü olma yolunda dört podyum ve bir pole pozisyonu elde etti. Ayrıca Indianapolis 500'ü altıncı sırada bitirerek Yılın Çaylağı ödülünü aldı.

O'Ward, geçtiğimiz yıl Teksas ve Detroit'te ilk iki galibiyetini aldı, ardından üç pole daha aldı ve son yarışa kadar şampiyonluk mücadelesi vermesinin ardından şampiyonayı üçüncü tamamladı.

23 yaşındaki sürücü bu yıl, Barber Motorsports Park'ta bir galibiyet elde etti ve şu anda şampiyonada yedinci sırada yer alıyor.

O'Ward, IndyCar'ın dışında Daytona'daki Rolex 24 Saat yarışında iki sınıf galibiyetine sahip. Son galibiyetinde DragonSpeed için P2 sınıfını kazandı ve aracı Colton Herta, Devlin DeFrancesco ve Eric Lux ile paylaştı.

Arrow McLaren SP başkanı Taylor Kiel, "Bütün takım, Pato uzun süre boyunca takımda kalacağı için heyecanlı. O, Arrow McLaren SP'deki planımızın önemli bir parçası. Enerjisi ve çalışma ahlakı bulaşıcı. Takıma katıldığından beri gelişimini izledikten sonra, performansımızı artırmak ve önümüzdeki yıllarda ortak hedeflerimize ulaşmak için bu temelleri geliştirmeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.

O'Ward şunları söyledi: "Arrow McLaren SP ile kalacağım için inanılmaz mutluyum. Bu takım son üç yıldır gerçekten evim gibi hissettirdi. Galibiyetler ve şampiyonluklar için rekabet ederken başarımızı geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Bu fırsat için tüm takıma teşekkür etmek istiyorum. Tam olarak burada olmak istiyorum."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, "Pato, McLaren'in IndyCar'daki geleceğinin önemli bir parçası ve önümüzdeki yıllarda Arrow McLaren SP'de olacağı için mutluyuz. IndyCar'da neler yapabileceğini zaten göstermiş olan inanılmaz yetenekli bir sürücü ve gelecek vaat eden kariyerinde bir sonraki adımı attığını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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