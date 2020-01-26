Daytona 24 Saat: Zafer Wayne Taylor Racing Cadillac'ın!

Kobayashi'nin yıldızlaştığı mücadelede #10 Wayne Taylor Racing Cadillac, Oliver Jarvis, Tristan Nunez ve Olivier Pla'nın mücadele ettiği #77 Mazda RT24-P'nin 65 saniye önünde zafere ulaştı.

Wayne Taylor Racing böylelikle son dört yıldaki üçüncü zaferini alırken, Cadillac da son dört yılda dört zafer elde etmiş oldu. Ayrıca bu yılki yarışta ilk üç takım 833 tur attı ve bu alanda da rekor kırıldı.

İkinci sıra #77 Mazda'nın olurken, #5 JDC-Miller Motorsports Cadillac sürücüleri Sebastien Bourdais, Joao Barbosa ve Loic Duval üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Galibiyet mücadelesi vermesi beklenen #6 Acura Team Penske, Dane Cameron, Juan Pablo Montoya ve Simon Pagenaud dörtlüsüyle beş tur geride dördüncü oldu.

İkinci JDC Miller'ı paylaşan Matheus Leist, Tristan Vautier, Chris Miller ve Juan Piedrahita güç kaybı sonrası geriye düştüler ve beşinci oldular.

LMP2'de ise zafer Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun ve Harrison Newey'in paylaştığı DragonSpeed'in oldu.

Gabriel Aubry, Ben Keating, Simon Trummer ve Nick Boulle'nin paylaştığı #52 PR1 Mathiasen ikinci oldu.

GT Le Mans sınıfında Jesse Krohn, John Edwards, Augusto Farfus ve Chaz Mostert'ın paylaştığı #24 Rahal Letterman Lanigan Racing BMW zafere ulaşmayı başardı.

#912 Porsche ikinci olurken, #911 Porsche üçüncü oldu.

GT Daytona sınıfında ise Lamborghini Huracan sürücüleri duble yaptı. Bryan Sellers, Corey Lewis, Madison Snow ve Andrea Caldarelli'nin paylaştığı Paul Miller Racing zafere ulaşırken, Andy Lally, Spencer Pumpelly, Marco Mapelli ve John Potter'ın mücadele ettiği GRT Magnus ikinci oldu.

Çeviri: İnci Beğen

2020 Daytona 24 Saat sonuçları: