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IMSA / Daytona 24 / Yarış raporu

Daytona 24 Saat: Zafer Wayne Taylor Racing Cadillac'ın!

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Daytona 24 Saat: Zafer Wayne Taylor Racing Cadillac'ın!
Ekleyen:
26 Oca 2020 19:57

Daytona 24 Saat'i Ryan Briscoe, Renger van der Zande, Scott Dixon ve Kamui Kobayashi'nin mücadele ettiği #10 Wayne Taylor Racing kazandı.

Kobayashi'nin yıldızlaştığı mücadelede #10 Wayne Taylor Racing Cadillac, Oliver Jarvis, Tristan Nunez ve Olivier Pla'nın mücadele ettiği #77 Mazda RT24-P'nin 65 saniye önünde zafere ulaştı.

Wayne Taylor Racing böylelikle son dört yıldaki üçüncü zaferini alırken, Cadillac da son dört yılda dört zafer elde etmiş oldu. Ayrıca bu yılki yarışta ilk üç takım 833 tur attı ve bu alanda da rekor kırıldı.

İkinci sıra #77 Mazda'nın olurken, #5 JDC-Miller Motorsports Cadillac sürücüleri Sebastien  Bourdais, Joao Barbosa ve Loic Duval üçüncü olarak podyumu tamamladılar.

Galibiyet mücadelesi vermesi beklenen #6 Acura Team Penske, Dane Cameron, Juan Pablo Montoya ve Simon Pagenaud dörtlüsüyle beş tur geride dördüncü oldu.

İkinci JDC Miller'ı paylaşan Matheus Leist, Tristan Vautier, Chris Miller ve Juan Piedrahita güç kaybı sonrası geriye düştüler ve beşinci oldular.

LMP2'de ise zafer Ben Hanley, Henrik Hedman, Colin Braun ve Harrison Newey'in paylaştığı DragonSpeed'in oldu.

Gabriel Aubry, Ben Keating, Simon Trummer ve Nick Boulle'nin paylaştığı #52 PR1 Mathiasen ikinci oldu.

GT Le Mans sınıfında Jesse Krohn, John Edwards, Augusto Farfus ve Chaz Mostert'ın paylaştığı #24 Rahal Letterman Lanigan Racing BMW zafere ulaşmayı başardı.

#912 Porsche ikinci olurken, #911 Porsche üçüncü oldu.

GT Daytona sınıfında ise Lamborghini Huracan sürücüleri duble yaptı. Bryan Sellers, Corey Lewis, Madison Snow ve Andrea Caldarelli'nin paylaştığı Paul Miller Racing zafere ulaşırken, Andy Lally, Spencer Pumpelly, Marco Mapelli ve John Potter'ın mücadele ettiği GRT Magnus ikinci oldu.

Çeviri: İnci Beğen

2020 Daytona 24 Saat sonuçları:

Sıra Sınıf Num Sürücü Şase Tur Fark
1 DPi 10 Netherlands Renger vanderZande
Australia Ryan Briscoe
New Zealand Scott Dixon
Japan Kamui Kobayashi 		Cadillac DPi 833  
2 DPi 77 United Kingdom Oliver Jarvis
United States Tristan Nunez
France Olivier Pla 		Mazda DPi 833  
3 DPi 5 France Sébastien Bourdais
France Loic Duval
Portugal Joao Barbosa 		Cadillac DPi 833  
4 DPi 6 United States Dane Cameron
France Simon Pagenaud
Colombia Juan Pablo Montoya 		Acura DPi 828  
5 DPi 85 Colombia Juan Piedrahita
Brazil Matheus Leist
United States Chris Miller
France Tristan Vautier 		Cadillac DPi 825  
6 DPi 55 United States Jonathan Bomarito
United Kingdom Harry Tincknell
United States Ryan Hunter-Reay 		Mazda DPi 823  
7 DPi 31 United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani
Portugal Filipe Albuquerque
Brazil Felipe Nasr 		Cadillac DPi 822  
8 DPi 7 United States Ricky Taylor
Brazil Helio Castroneves
United States Alexander Rossi 		Acura DPi 811  
9 LMP2 81 United Kingdom Ben Hanley
Sweden Henrik Hedman
United States Colin Braun
United Kingdom Harrison Newey 		ORECA LMP2 07 811  
10 LMP2 52 United States Ben Keating
Switzerland Simon Trummer
United States Nicholas Boulle
France Gabriel Aubry 		ORECA LMP2 07 809  
11 LMP2 18 United States Kyle Tilley
Dwight Merriman
United States Ryan Lewis
France Nicolas Minassian 		ORECA LMP2 07 800  
12 LMP2 8 United Kingdom Ryan Dalziel
Denmark David Heinemeier Hansson
Canada John Farano
France Nicolas Lapierre 		ORECA LMP2 07 798  
13 GTLM 24 United States John Edwards
Brazil Augusto Farfus
Australia Chaz Mostert
Finland Jesse Krohn 		BMW M8 GTE 786  
14 GTLM 912 Belgium Laurens Vanthoor
New Zealand Earl Bamber
France Mathieu Jaminet 		Porsche 911 RSR 786  
15 GTLM 911 Australia Matt Campbell
United Kingdom Nick Tandy
France Frédéric Makowiecki 		Porsche 911 RSR 786  
16 GTLM 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Corvette C8.R 785  
17 GTLM 25 United States Connor dePhillippi
Austria Philipp Eng
Canada Bruno Spengler
United States Colton Herta 		BMW M8 GTE 772  
18 GTD 48 United States Madison Snow
United States Bryan Sellers
United States Corey Lewis
Italy Andrea Caldarelli 		Lamborghini Huracan GT3 765  
19 GTD 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
Italy Marco Mapelli 		Lamborghini Huracan GT3 765  
20 GTD 88 Italy Mirko Bortolotti
Switzerland Rolf Ineichen
Canada Daniel Morad
Belgium Dries Vanthoor 		Audi R8 LMS GT3 764  
21 GTD 16 United States Ryan Hardwick
United States Patrick Long
United States Anthony Imperato
Austria Klaus Bachler 		Porsche 911 GT3 R 764  
22 GTD 54 United States Tim Pappas
Netherlands Jeroen Bleekemolen
Germany Sven Muller
United States Trenton Estep 		Porsche 911 GT3 R 763  
23 GTD 96 United States Robby Foley
Germany Jens Klingmann
United States Bill Auberlen
United States Dillon Machavern 		BMW M6 GT3 763  
24 GTD 63 United States Cooper MacNeil
Finland Toni Vilander
United States Jeff Westphal
Italy Alessandro Balzan 		Ferrari 488 GT3 763  
25 GTD 57 Portugal Alvaro Parente
Canada Mikhail Goikhberg
United States Trent Hindman
United States A.J. Allmendinger 		Acura NSX GT3 762  
26 GTD 14 United States Parker Chase
United Kingdom Jack Hawksworth
United States Michael Quesada
United States Kyle Busch 		Lexus RC F GT3 757  
27 LMP2 38 Canada Cameron Cassels
Robert Masson
United States Kyle Masson
United States Don Yount 		ORECA LMP2 07 756  
28 GTD 86 Germany Mario Farnbacher
United States Matt McMurry
Shinya Michimi
France Jules Gounon 		Acura NSX GT3 747  
29 GTD 74 United States Lawson Aschenbach
United States Ben Keating
United States Gar Robinson
Brazil Felipe Fraga 		Mercedes-AMG GT3 740  
30 GTLM 62 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi
Brazil Daniel Serra
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE 738  
31 GTD 12 United States Frankie Montecalvo
New Zealand Shane vanGisbergen
United States Aaron Telitz
United States Townsend Bell 		Lexus RC F GT3 728  
32 GTD 9 Norway Dennis Olsen
Canada Zacharie Robichon
Germany Lars Kern
France Patrick Pilet 		Porsche 911 GT3 R 716  
33 GTD 11 United States Richard Heistand
Netherlands Steijn Schothorst
France Franck Perera
Spain Albert Costa 		Lamborghini Huracan GT3 633  
34 GTD 47 United States Brandon Gdovic
United States Eric Lux
United States Mark Kvamme
United Kingdom Johnathan Hoggard 		Lamborghini Huracan GT3 608  
35 GTD 19 Denmark Christina Nielsen
United Kingdom Katherine Legge
Colombia Tatiana Calderon
Switzerland Rahel Frey 		Lamborghini Huracan GT3 471  
36 GTLM 4 United Kingdom Oliver Gavin
United States Tommy Milner
Switzerland Marcel Fassler 		Corvette C8.R 461  
37 GTD 98 Portugal Pedro Lamy
United Kingdom Ross Gunn
Austria Mathias Lauda
United Kingdom Andrew Watson 		Aston Martin Vantage GT3 189  
38 GTD 23 United Kingdom Ian James
Denmark Nicki Thiim
Canada Roman De Angelis
Spain Alex Riberas 		Aston Martin Vantage GT3 151  
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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Pilotlar Kamui Kobayashi , Renger vanderZande , Ryan Briscoe , Scott Dixon
Takımlar Wayne Taylor Racing
Editör David Malsher

IMSA Sıradaki seans

Daytona 24

Daytona 24

22 Oca - 26 Oca

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