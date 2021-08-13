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Formula E / Berlin E-Prix I Haberler

Dennis, BMW'nin ayrılığına rağmen Andretti ile Formula E'de yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E çaylağı Jake Dennis, 2022 için BMW'nin spordan ayrılmasının ardından bağımsız şekilde sporda yer alacak Andretti Autosport ile anlaşma imzaladı.

Dennis, BMW'nin ayrılığına rağmen Andretti ile Formula E'de yarışacak

Dennis, bu yıl Philipp Eng ve Lucas Auer'in de dahil olduğu BMW sürücüleri arasında favori olmamasına rağmen BMW Formula E koltuğunu kaparak elektrikli yarış serisine geçmişti.

Valencia ve Londra'da aldığı iki galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Dennis, Berlin'deki sezon finali öncesinde şampiyonada Nyck de Vries'ın 14 puan ardında dördüncü sırada yer alıyor.

Almanya'daki çifte yarış aynı zamanda BMW'nin Formula E'deki son yarışları da olacak.

Şu anda BMW, Formula E'de Andretti Autosport ile ortaklık kurdu ve fabrika takımını bu ekip yönetiyor. BMW'nin fabrika takımını çekmesine rağmen Andretti Autosport, sporda kalmayı sürdürecek.

BMW'nin güç ünitesiyle yarışmaya devam edeceğini açıklayan Andretti Autosport'ta hem Dennis hem de takım arkadaşı Maximilian Gunther'in yarış ekibiyle değil de BMW ile sözleşmesi olması, her iki sürücünün de geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açıyordu.

Ancak takım, mevcut Gen2 araçlarının son sezonu için Dennis'le anlaştı ve en azından mevcut kadronun yarısını korumuş oldu.

Dennis, "Gerçekten çok heyecanlıyım ve bu anlaşmadan ötürü onur duyuyorum."

"Açıkçası hedefim her zaman takımda kalmak oldu ve bu kadar güçlü bir yıldan sonra onların da aynı niyete sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Takım patronu Roger Griffiths, "Jake, çaylak sezonunda Formula E'de kazanmak için gereken şeylere sahip olduğunu zaten gösterdi" derken, birlikte çalışmaya devam edecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gunther'in takımdaki geleceği ise henüz kesinleşmedi.

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