Dennis: "Mükemmel bir günü geride bıraktık"
Roma'daki ikinci yarışta dominant bir galibiyet elde eden Jake Dennis, mükemmel bir gün geçirdiklerini ve takımın kendisiyle gurur duyması gerektiğini söylüyor.
Pole pozisyonundan başladığı ve ilk turlardaki kaostan kaçındığı yarışta damalı bayrağı rahatça ilk sırada gören Dennis, tüm turları lider gitmesinin yanı sıra en hızlı turu da attı.
Böylece "grand slam" yapan Dennis, artık şampiyonada da ilk tur kazasına karışan Nick Cassidy'nin tam 24 puan önünde!
Cumartesi gününü dördüncü tamamladıktan sonra "Cassidy ve Mitch Evans'ı yenmenin kolay olmayacağını" söyleyen Dennis için işler bir gün içinde tam tersine döndü diyebiliriz.
Yarışın ardından konuşan Dennis, "Gerçekten iyi bir gündü."
"Dünkü performansımızdan sonra bunu beklemiyorduk, biraz tempo eksikliğimiz vardı. Neyse ki durumu tersine çevirmeyi başardık ve eve mükemmel bir sonuçla döndük."
"Mitch ve Nick'in yarış dışı kalması açıkçası talihsizlik, ancak onlarla mücadele etseydim dahi kazanacak tempoya sahiptim."
"Bence bir bütün olarak iyi bir yarıştı. Pist üstünde mükemmel bir yarış geçirdik, takım da gece boyunca aracı geliştirdi. Kendimizle gurur duymalıyız." dedi.
Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3
Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images
Sezon iki hafta sonra Londra'da son bulacak, bu, Londra'da son iki sezondur galibiyete ulaşan Dennis için kesinlikle iyi haber.
Yine de hiçbir şeyi garanti görmeyen Dennis, "Şampiyonluk şansımız devam etmekte.
"Açıkçası şampiyonada lider durumdayım ancak Londra viraj düzeni açısından buraya çok benziyor, bu yüzden Jaguar'ın yine güçlü olmasını bekliyorum."
"Hâlâ en iyi performansımı sergilemem, ön sıralarda yer almam ve mümkün olduğunca çok puan toplamaya çalışmam gerekiyor."
"24 puan fark elbette yardımcı olacak, yine de o zamana kadar gerçekten çok çalışmamız ve mümkün olduğunca iyi şekilde hazırlanmamız gerek."
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