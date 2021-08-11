Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek

Eski Formula 1 pilotu Wehrlein, geçen yıl düzenlenen ilk beş yarışın ardından Mahindra Racing'den ayrılmış ve 2020/21 sezonu için Neel Jani'nin yerine Porsche ile yarışmaya başlamıştı.

Wehrlein, bu yıl şimdiye kadar bir podyum aldı ve beş yarışta ilk beşe girmeyi başardı. Diğer tarafta Lotterer, Valencia'da ikinci olup podyuma çıksa da sadece üç kez ilk beşe girdi ve sık sık puan barajının dışında kaldı. Wehrlein şu an şampiyonayı 71 puanla 11. sırada ötürüyor ve Lotterer ise 45 puanla 17. sırada.

Bundan ötürü Lotterer'in takımdan gönderilebileceği ve yerini Porsche'nin elçisi Mark Webber tarafından yönetilen Mitch Evans'ın alabileceği spekülasyonları vardı. Fakat Yeni Zelandalı sürücü, en az iki yıl boyunca Jaguar Racing'de kalmasını sağlayacak yeni bir kontrat imzaladı.

Porsche'nin 2023 için planladığı LMDh programının gelişim ekibinde yer alması beklenen üç kez Le Mans 24 Saat galibi Lotterer, "Bu sezon bazı önemli başarılar elde etmemize rağmen henüz tüm hedeflerimize ulaşabilmiş değiliz."

"Porsche'nin bana mevcut sezonun ötesinde gelişimlerine katkıda bulunma şansı vermesi beni daha da mutlu ediyor." dedi.

Wehrlein ise şöyle konuştu: "Takıma yeni gelen biri olmama rağmen en başından beri çok iyi karşılandım ve kendimi rahat hissettim."

"Birlikte geçirdiğimiz ilk sezonda çok şey başardık ve Formula E'de sağlam bir yer edindik. Gelecekte bu harika takımın bir parçası olmaya devam edebileceğim için çok mutluyum."

Porsche, Berlin'deki sezon finali öncesinde şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor.

Porsche'nin Formula E programını yöneten Amiel Lindesay şunları ekledi: "Bu sezon takım olarak çok büyük ilerleme kaydettik. Andre ve Pascal'ın bu olumlu gelişime olan katkıları büyüktü. 2022'de bu başarılı yolda birlikte devam edeceğimiz için mutluyuz."