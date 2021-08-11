Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir
Formula E Haberler

Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Porsche, 2022 Formula E sezonunda Andre Lotterer ve Pascal Wehrlein ikilisiyle yarışmaya devam edeceğini açıkladı.

Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek

Eski Formula 1 pilotu Wehrlein, geçen yıl düzenlenen ilk beş yarışın ardından Mahindra Racing'den ayrılmış ve 2020/21 sezonu için Neel Jani'nin yerine Porsche ile yarışmaya başlamıştı.

Wehrlein, bu yıl şimdiye kadar bir podyum aldı ve beş yarışta ilk beşe girmeyi başardı. Diğer tarafta Lotterer, Valencia'da ikinci olup podyuma çıksa da sadece üç kez ilk beşe girdi ve sık sık puan barajının dışında kaldı. Wehrlein şu an şampiyonayı 71 puanla 11. sırada ötürüyor ve Lotterer ise 45 puanla 17. sırada.

Bundan ötürü Lotterer'in takımdan gönderilebileceği ve yerini Porsche'nin elçisi Mark Webber tarafından yönetilen Mitch Evans'ın alabileceği spekülasyonları vardı. Fakat Yeni Zelandalı sürücü, en az iki yıl boyunca Jaguar Racing'de kalmasını sağlayacak yeni bir kontrat imzaladı.

Porsche'nin 2023 için planladığı LMDh programının gelişim ekibinde yer alması beklenen üç kez Le Mans 24 Saat galibi Lotterer, "Bu sezon bazı önemli başarılar elde etmemize rağmen henüz tüm hedeflerimize ulaşabilmiş değiliz."

"Porsche'nin bana mevcut sezonun ötesinde gelişimlerine katkıda bulunma şansı vermesi beni daha da mutlu ediyor." dedi.

Wehrlein ise şöyle konuştu: "Takıma yeni gelen biri olmama rağmen en başından beri çok iyi karşılandım ve kendimi rahat hissettim."

"Birlikte geçirdiğimiz ilk sezonda çok şey başardık ve Formula E'de sağlam bir yer edindik. Gelecekte bu harika takımın bir parçası olmaya devam edebileceğim için çok mutluyum."

Porsche, Berlin'deki sezon finali öncesinde şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor.

Porsche'nin Formula E programını yöneten Amiel Lindesay şunları ekledi: "Bu sezon takım olarak çok büyük ilerleme kaydettik. Andre ve Pascal'ın bu olumlu gelişime olan katkıları büyüktü. 2022'de bu başarılı yolda birlikte devam edeceğimiz için mutluyuz."

 

paylaşım
yorumlar
Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir

Önceki haber

Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"

1 s
2
Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

57 dk
3
Formula 1

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”

14 s
4
Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

21 s
5
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

15 s
Son Haberler
Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek
Formula E

Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek

18dk
Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir
Formula E

Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir

4 s
Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış
Formula E

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış

5 Ağu 2021
Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi
Formula E

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

3 Ağu 2021
Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı
Haber video
Formula E

Frijns, 2021/22 sezonu için Envision Virgin Racing'le anlaşma imzaladı

3 Ağu 2021
Son Videolar
Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı 00:58
Formula E
2 Ağu 2021

Formula E: Frijns, Envision Virgin Racing'le 2021/22 yılı için anlaşma imzaladı

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward 14:03
Formula E
22 Tem 2021

Susie Wolff'la birlikte #ThinkingForward

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü 00:54
Formula E
20 Tem 2021

FIA, takımların endişelerinin ardından Londra E-Prix'sindeki enerji seviyesini düşürdü

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti 00:59
Formula E
12 Tem 2021

Jaguar Racing | New York City E-Prix yarış özeti

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti 00:57
Formula E
12 Tem 2021

Formula E: Bird 2. New York E-Prix'sini domine etti

Daha fazlası
Matt Kew
Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir Berlin E-Prix I
Formula E

Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış Berlin E-Prix I
Formula E

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi Berlin E-Prix I
Formula E

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Andre Lotterer Daha fazlası
Andre Lotterer
Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor Londra E-Prix II
Formula E

Da Costa, Lotterer'in ''kaybetmeyi hazmedemediğini'' düşünüyor

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2 Valencia ePrix II
Formula E

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu Roma E-Prix
Formula E

Lotterer, Vandoorne’la ilk turda yaptığı kazayı savundu

Porsche Team Daha fazlası
Porsche Team
Wehrlein, yarışın ardından aldığı cezayla birlikte podyum pozisyonunu kaybetti Puebla E-Prix II
Formula E

Wehrlein, yarışın ardından aldığı cezayla birlikte podyum pozisyonunu kaybetti

Porsche, Wehrlein’ın Puebla E-Prix’sinden diskalifiye olma nedenini açıkladı Puebla E-Prix II
Formula E

Porsche, Wehrlein’ın Puebla E-Prix’sinden diskalifiye olma nedenini açıkladı

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı
Le Mans

Porsche, Le Mans 24 Saat'e katılacağı sürücüleri açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"
Formula 1 Formula 1

Stella: "MCL35M'in tarzı, Ricciardo'nun alışık olduğunun tam tersi"

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kalmasını istiyor

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Ferrari ile olan mücadelemiz bizi neredeyse kırılma noktasına itiyordu”

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek
Formula 1 Formula 1

Ferrari, ‘önemli’ bir motor güncellemesi getirecek

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un fren kanalı güncellemeleri

Ocon: "Vettel'in diskalifiye edilmesi üzücü"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Vettel'in diskalifiye edilmesi üzücü"

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar
Formula 1 Formula 1

Red Bull ve Ferrari 4 silindirli, Mercedes ve Renault ise 6 silindirli motorlar istiyorlar

Raikkonen: "Mick'in Haas'ta yarışması hem iyi hem de kötü"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Mick'in Haas'ta yarışması hem iyi hem de kötü"

Son Haberler

Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek
Formula E Formula E

Porsche, 2022'de Wehrlein ve Lotterer ile yarışmaya devam edecek

Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir
Formula E Formula E

Nato'nun Venturi koltuğu tehlike altında, yerini Di Grassi alabilir

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış
Formula E Formula E

Evans, Jaguar'la anlaşma imzalamadan önce başka takımlar hakkında meraklıymış

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi
Formula E Formula E

Evans, Jaguar Formula E takımıyla anlaşma yeniledi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.