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Formula E / Berlin E-Prix I Antrenman raporu

Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın geçen seansta Dennis lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Berlin E-Prix'sinin ilk antrenman seansında BMW sürücüsü Jake Dennis ilk sırada yer alırken, ilk on sadece 0.1 saniye içinde dizildi.

Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın geçen seansta Dennis lider

Formula E'de sezonun son iki yarışı bu hafta sonu Berlin'de yapılacak ve hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansıyla beraber başladı.

Sürücüler, 45 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve zaman turlarını kaydetmeye başladılar.

İlk 15 dakikanın ardından Nick Cassidy 1:08.928 ile zaman tablosunun en tepesine çıktı. Sonrasında dereceler gelişmeye devam etti ve Oliver Rowland, 1:07.606 yaparak 1:08'in altına inen ilk isim oldu.

Koltuğu sallantıda olan Norman Nato, 1:07.358'le Rowland'dan liderliği alırken, kısa bir süre sonra Maximilian Gunther 1:07.362 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Alman pilot, son 8 dakikaya girerken 1:06.965'le en iyi dereceyi daha da geliştirdi. Fakat BMW sürücüsü Jake Dennis 1:06.949 yaparak ilk sırayı takım arkadaşından aldı.

Kalan bölümde Dennis'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Britanyalı sürücü seansı ilk sırada tamamladı. Fakat dereceler o kadar yakındı ki, ilk on sadece 0.128 saniye içinde dizildi.

Dennis'in en yakın takipçisi, 0.014 saniye gerisinde kalan Venturi sürücüsü Edoardo Mortara oldu. Onu da 0.002 saniye geriden Günther takip etti.

Mahindra'dan Alexander Lynn 0.035 saniye geride dördüncü olurken, Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne, Lynn'in 0.022 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Mercedes sürücüleri arasında en iyisi Stoffel Vandoorne'du. Belçikalı pilot seansı, Mitch Evans'ın 0.002 saniye önünde altıncı bitirdi.

İlk onu Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa tamamladı.

Porsche'den Andre Lotterer, Alexander Sims'in 0.002 saniye gerisinde 12. oldu. Şampiyona lideri Nyck de Vries ise ancak 14. sırada yer alabildi. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Jake Dennis United States Andretti Autosport 30 1'06.949  
2 Switzerland Edoardo Mortara Monaco Venturi 26 1'06.963 0.014
3 Germany Maximilian Gunther United States Andretti Autosport 27 1'06.965 0.016
4 United Kingdom Alex Lynn India Mahindra Racing 25 1'06.984 0.035
5 France Jean-Eric Vergne China Techeetah 25 1'07.006 0.057
6 Belgium Stoffel Vandoorne Germany Mercedes 30 1'07.033 0.084
7 New Zealand Mitch Evans United Kingdom Jaguar Racing 23 1'07.035 0.086
8 Switzerland Sébastien Buemi France DAMS 22 1'07.056 0.107
9 Germany Pascal Wehrlein Germany Porsche Team 28 1'07.063 0.114
10 Portugal Antonio Felix da Costa China Techeetah 25 1'07.077 0.128
11 United Kingdom Alexander Sims India Mahindra Racing 26 1'07.129 0.180
12 Germany Andre Lotterer Germany Porsche Team 29 1'07.131 0.182
13 United Kingdom Oliver Rowland France DAMS 27 1'07.191 0.242
14 Netherlands Nyck deVries Germany Mercedes 31 1'07.193 0.244
15 United Kingdom Oliver Turvey United Kingdom NIO Formula E Team 25 1'07.228 0.279
16 United Kingdom Sam Bird United Kingdom Jaguar Racing 24 1'07.352 0.403
17 France Norman Nato Monaco Venturi 25 1'07.355 0.406
18 Brazil Sergio SetteCamara United States Dragon Racing 22 1'07.388 0.439
19 Brazil Lucas di Grassi Germany Audi Sport Team Abt 21 1'07.469 0.520
20 Netherlands Robin Frijns United Kingdom Virgin Racing 20 1'07.485 0.536
21 New Zealand Nick Cassidy United Kingdom Virgin Racing 21 1'07.617 0.668
22 Germany René Rast Germany Audi Sport Team Abt 21 1'07.741 0.792
23 Sweden Joel Eriksson United States Dragon Racing 24 1'07.902 0.953
24 United Kingdom Tom Blomqvist United Kingdom NIO Formula E Team 28 1'07.932 0.983
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Dennis, BMW'nin ayrılığına rağmen Andretti ile Formula E'de yarışacak

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