Berlin E-Prix 1. antrenman: Yakın geçen seansta Dennis lider

Formula E'de sezonun son iki yarışı bu hafta sonu Berlin'de yapılacak ve hafta sonu, bugün gerçekleştirilen 1. antrenman seansıyla beraber başladı.

Sürücüler, 45 dakikalık antrenman seansı başlar başlamaz piste çıktılar ve zaman turlarını kaydetmeye başladılar.

İlk 15 dakikanın ardından Nick Cassidy 1:08.928 ile zaman tablosunun en tepesine çıktı. Sonrasında dereceler gelişmeye devam etti ve Oliver Rowland, 1:07.606 yaparak 1:08'in altına inen ilk isim oldu.

Koltuğu sallantıda olan Norman Nato, 1:07.358'le Rowland'dan liderliği alırken, kısa bir süre sonra Maximilian Gunther 1:07.362 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

Alman pilot, son 8 dakikaya girerken 1:06.965'le en iyi dereceyi daha da geliştirdi. Fakat BMW sürücüsü Jake Dennis 1:06.949 yaparak ilk sırayı takım arkadaşından aldı.

Kalan bölümde Dennis'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Britanyalı sürücü seansı ilk sırada tamamladı. Fakat dereceler o kadar yakındı ki, ilk on sadece 0.128 saniye içinde dizildi.

Dennis'in en yakın takipçisi, 0.014 saniye gerisinde kalan Venturi sürücüsü Edoardo Mortara oldu. Onu da 0.002 saniye geriden Günther takip etti.

Mahindra'dan Alexander Lynn 0.035 saniye geride dördüncü olurken, Techeetah sürücüsü Jean Eric Vergne, Lynn'in 0.022 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı.

Mercedes sürücüleri arasında en iyisi Stoffel Vandoorne'du. Belçikalı pilot seansı, Mitch Evans'ın 0.002 saniye önünde altıncı bitirdi.

İlk onu Sebastien Buemi, Pascal Wehrlein ve Antonio Felix da Costa tamamladı.

Porsche'den Andre Lotterer, Alexander Sims'in 0.002 saniye gerisinde 12. oldu. Şampiyona lideri Nyck de Vries ise ancak 14. sırada yer alabildi.

Seans sonucu: