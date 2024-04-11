Andretti, Silverstone tesisinin açılışını gerçekleştirdi

Takıma geçtiğimiz ekim ayında FIA tarafından Formula 1'e katılım izni verilmiş ancak F1'in 31 Ocak'ta yaptığı bir açıklamayla teklifini onaylamaması üzerine sürecin ikinci aşamasını geçememişti. Bu nedenle proje belirsizliğini korurken perde arkasında görüşmeler devam ediyor.

Andrett takımı, F1 ile bir anlaşmaya varılması halinde 2026'da gride dahil olmayı hedeflemeye devam ediyor.

Katılımın onaylanmamasına rağmen takım planlarını sürdürüyor ve yeni tesis, gride katılma hırsının azalmadığına dair şimdiye kadarki en yüksek profilli işaret oldu.

Tasarım ekibi şimdiye kadar Britanya GP alanının karşısındaki Silverstone Park arazisinde geçici bir ofiste çalışıyordu.

Ekip, aero departmanı halihazırda yerinde olan ve mekanik departmanı da onu takip edecek olan 40.000 metrekarelik yeni tesise taşınmaya başladı. Ekip ayrıca bitişikteki 70.000 metrekarelik bir binayı da devralacak.

Tasarım departmanı ve yarış ekibi Silverstone'da bulunurken, araçların üretimi ve inşası ABD'de Indianapolis yakınlarındaki Fishers'da kurulacak yeni tesiste gerçekleştirilecek. Bazı Ar-Ge ve tasarım çalışmaları da Charlotte'daki General Motors'da yürütülüyor.

Nihayetinde 2026 için gride katılım izni verilirse, 2028'de Cadillac güç ünitesine geçmeden önce yeni düzenlemeler altındaki ilk iki sezon için Renault güç ünitesini kullanma planı devam ediyor.

Çarşamba günü yapılan törende bir araya gelen ekip çalışanlarına Michael Andretti, "F1'in dünyada otomobil yarışlarının zirvesi olduğu açık."

"Her türden yarış serisinde yer alıyoruz ama F1'de olmak en tepede yer almak anlamına geliyor. İşte bu yüzden markamız için bunun çok büyük olacağını düşünüyorum."

Michael Andretti, Mario Andretti, Dan Towriss, Andretti Global Photo by: Andretti

"Hedefimiz dünyadaki her bir büyük spor yarış organizasyonunda yer almak. Formula 1'e dahil olmak bizim hedefimizi tamamlayacak ve tabii ki F1'e çıkmak da bunun en üst noktası."

"Yani bu büyük bir hedef, birkaç yıldır bizim hedefimizdi. Şu anda oradayız, orada olacağız. Orada olacağımıza dair çok güçlü hislerimiz var."

"Ayrıca harika bir ekip kuruyoruz, bu F1'de benzersiz olacak bir şey, sıfırdan harika beyinlerle gerçek bir F1 ekibi kurmak. Bence bu, sonunda gridde yer aldığımızda pek çok insanı hazırlıksız yakalayabilecek bir şey." dedi.

Andretti Global ortağı Dan Towriss, İngiltere'deki yeni tesisin hizmete girmesinin takımın tarihinde önemli bir an olduğunu vurguladı.

Towriss,"Bugün Silverstone'daki tesisimizi açmanın önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda rekabetçi bir ekibe sahip olabilmek için gerekli yetenekleri, insanları, mali kaynakları ve teknik kaynakları edinmeye devam ediyoruz. Böylece kaynakları bir araya getiriyoruz."

"Michael, ben ve Mario'nun perde arkasında yapmamız gereken birkaç şey var ama bu işi halledeceğiz. Bunlar olurken biz de takımı oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Andretti Silverstone Base Photo by: Andretti

Cadillac ortaklığıyla ilgili olarak Towriss, "General Motors ile işbirliği yapmak, herkesin zaman dilimleri arasında nasıl birlikte çalıştığını duymak harika. Teknoloji her şeyin gerçek zamanlı olarak gerçekleşmesini sağlıyor, bu çok heyecan verici."

"Biz sadece inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Bu bugün önemli bir adım ve inşa etmeye devam edeceğiz. Fishers'da da inşa edilmekte olan bir tesisimiz var. Sadece dünya standartlarında bir ekip oluşturmak için dünya standartlarında insanlar için dünya standartlarında bir tesise sahip olduğumuzdan emin olmak için." dedi.

Michael Andretti, yeni bir başlangıç yapabilmenin yeni proje için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Andretti,"Bence en önemli şeylerden biri sıfırdan inşa ediyor olmamız. Yani yeni fikirlere sahip bir ekip kuruyoruz. Bence katıldığınız bazı eski takımlar zaten kendi yollarını çizmiş oluyorlar."

"Gidip bunu tam olarak istediğimiz şekilde tasarlayabiliyoruz. Yani yeni ve modern bir şekilde yapabiliriz. Bence bu büyük bir avantaj olabilir."

"Sonra, oraya çıkıp teknolojilerini gösterme konusunda hepimiz kadar heyecanlı olan GM ile ortak olarak, tüm bunları bir araya getirdiğimizde, gerçekten benzersiz bir şey oluşturacağız."

"Bu bence büyük bir hikaye olacak, sonuçta tamamen Amerikalı bir takım olacak. Araç ABD'de üretilecek, Amerikalı bir motor, Amerikalı sahipler ve nihayetinde Amerikalı sürücüler olacak. Dolayısıyla daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapıyor olmak her zaman güzeldir." dedi.