Ferrari: "Audi'yi 2026 F1 motoru konusunda büyük zorluk bekliyor"
Ferrari'nin Formula 1 güç ünitesi teknik direktörü Enrico Gualtieri, 2026 kurallarının Audi de dahil olmak üzere spora yeni giren üreticiler için "büyük bir zorluk" olacağını söyledi.
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Alfa Romeo
Audi ve Ford/Red Bull Powertrains şu anda 2026'daki yeni kuralların ilk yılı için yeni güç ünitelerini geliştirirken, Cadillac da 2028'deki üçüncü sezonda Andretti takımıyla üretici olarak katılmayı planlıyor.
Yeni kurallara geçiş, F1 hibritleri konusunda on yıllık bir deneyime sahip olan mevcut üreticiler için bile zor bir süreç ancak Gualtieri, önceki nesil hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar için bunun daha zor olacağını söylüyor: Üreticiler 2026 için güç üniteleri oluşturmanın yanı sıra yeni bir altyapı da geliştirmek zorunda.
Motorsport.com'un yeni gelenlerin karşılaştığı zorluklarla ilgili sorusuna Gualtieri, "Bunu söylemek zor çünkü açıkçası onların tesislerinde ya da onların yerinde değilim."
"Ama sonuçta, bu ürünün karmaşıklık seviyesinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve yepyeni bir projeye hazırlanmanın hiç kimse için kolay bir iş olmadığı da doğru."
"Dolayısıyla bu konuda yaptıkları işe kesinlikle saygı duyuyorum, çünkü sadece tasarım, yetkinlikler veya mühendislik perspektifinden becerilerle değil, aynı zamanda lojistik veya altyapıyla da ilgili bir şeyi öğrenmeniz ve yaratmanız gerekiyor. Dolayısıyla onlar da önemli ve büyük bir zorlukla karşı karşıyalar." dedi.
Enrico Gualtieri, Ferrari Güç Ünitesi Teknik Direktörü
Fotoğraf tarafından: Ferrari
Gualtieri, mevcut üreticiler için ise dezavantajın, performans geliştirme konusunda bir sınırlama olsa bile, 2025'in sonuna kadar mevcut programlara bazı kaynaklar ayırmak zorunda olmaları olduğunu kabul etti.
"Bizim açımızdan durum tabii ki farklı. Mevcut programla başa çıkmamız gerektiği de doğru, ki bu programın sezona yaymak zorunda olduklarımız göz önünde bulundurulduğunda hâlâ bir şekilde enerjiye ihtiyacı var."
"Yani bir şekilde bunlar farklı zorluklar, ancak her ikisi de harcadığımız çaba açısından oldukça yüksek."
Bununla birlikte, yönetmelikler üreticilerin mevcut güç üniteleri ile ne kadar çalışmaya devam edeceklerini bir dereceye kadar belirliyor.
Gualtieri, "Yeni güç ünitesinin temel parçalarını geliştirdiğimiz bu aşamaya girdiğimiz doğru. Ancak yüzde açısından bu bir şekilde kolay, çünkü sonuçta mevcut dönem için bir şekilde tanımlanmış dyno saatlerimiz var ve bunlar sezondan sezona azalıyor."
"Dolayısıyla bu sezon mevcut güç ünitesinde kullanabileceğimiz dyno saatlerinde daha da azalma olacak."
"Yani mevcut motora koyduğumuz miktarı kurallar gereği bir şekilde azaltıyoruz ve geri kalan her şeyin yeni proje üzerinden yürütülmesi gerekiyor."
"Bu zorluğa rağmen 2024 sezonuna da odaklanmış durumdayız, çünkü bu şimdiye kadarki en uzun sezon olacak gibi görünüyor ve bunun bileşenler ve güç ünitesinin kendisi için ne kadar zorlu olacağını biliyoruz. Dolayısıyla, başlamak üzere olduğumuz sezona odaklanmış durumdayız." dedi.
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