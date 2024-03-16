Dennis: "Andretti sorunların temeline indi"
Son Formula E şampiyonu Jake Dennis, Andretti Global ekibinin bu hafta sonu Sao Paulo E-Prix'si öncesinde "sorunların temeline indiğine" inanıyor.
Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23
Sam Bagnall / Motorsport Images
Britanyalı pilot, son yarış Diriyah E-Prix'sinde ilk yarışı kazanmasına rağmen ikinci yarışta puan alamadı.
İkna edici bir zaferden sadece 24 saat sonra "nasıl bu kadar kötü olduklarına şaşıran" Dennis, bu hafta sonu Brezilya'da yapılacak yarış öncesinde sorunun sıralama turlarında çok yönlü kavrama eksikliğinden kaynaklandığını iddia etti.
Haydarabad E-Prix'sinin iptali nedeniyle son yarıştan bu yana yedi haftalık bir boşluk oluştu. Dennis, aranın Amerikan ekibine sorunu çözmek için zaman tanıdığına inanıyor.
Autosport'a verdiği demeçte Dennis, "Hiçbirimiz ne olduğunu bilmiyorduk, ancak şimdi bunun temeline indiğimizi ve bir anlayışa sahip olduğumuzu hissediyorum."
"Eminim başka sürprizler de olacak ve bunlardan ders çıkaracağız ama şimdi kazanma dönemine girecek değiliz."
"Ama gerçekten hatalar bulduğumuzu ve her şeyin nasıl işlediğine dair daha iyi bir bilgi birikimi oluşturduğumuzu hissediyorum."
"Hatalarımızdan ve zayıflıklarımızdan ders alıp ilerleyeceğiz." dedi.
Jake Dennis, Andretti Global
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
Dennis, Suudi Arabistan'da kendisini ve takımı etkileyen sorunların çözüldüğünü düşünmesine rağmen, bu hafta sonu Brezilya'da sıralama turlarının hâlâ zorlu geçeceğini düşünüyor.
Dennis,"Bence tek turluk hızımız, her şey yolunda gitse bile hâlâ zayıf bir alan. Bu yüzden her şey mükemmel değilse, o zaman bu konuda çok fazla cezalandırılıyoruz."
"Sıralama turlarında biraz daha fazla marjı olan ve daha iyi bir araca sahip olan bazı pilotlar, işler yolunda gitmezse belki yine de sıyrılabilirler, ancak bizim için durum böyle değil." dedi.
Fabrika Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein da sezon açılışındaki Mexico City E-Prix galibi olarak zorlu bir Diriyah yarışı geçirdi.
Alman pilot, Sao Paulo E-Prix'sinde geçen yılki yarışa benzer bir şekilde, sürücülerin enerji tasarrufu yapmak için grubun içinde gitmek istedikleri peloton tarzı bir yarış olacağına inanıyor.
Autosport'a verdiği demeçte Wehrlein, "Arayı iyi kullandık, sanırım ilk birkaç yarışı anladık ve daha da geliştirmeye çalıştık. Dürüst olmak gerekirse bu bizim için bir mola değildi. Çok meşguldük."
"Genel olarak Formula E'nin diğer uç noktasını burada göreceğimizi düşünüyorum, herkesin birbirinin arkasında olmaya çalıştığı, kimsenin yarışa liderlik etmek istemediği diğer yarış tarzı bekliyorum."
"İlk birkaç yarışta gördüğümüzün tam tersi olarak." dedi.
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