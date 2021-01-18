Wolff: "Russell hızını artırmaya değil, hatalarını en aza indirmeye odaklanmalı"

Russell geçen sezon Hamilton yerine yarıştığı Sakhir GP'deki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. İngiliz pilot şu an, 2022'deki Mercedes koltuğu için mücadele ediyor.

Bazıları onun bu performansının Mercedes için yeterli olduğuna inansa da Wolff bu konuya daha dikkatli yaklaşıyor. Mercedes takım patronu, Russell'ın Williams'ta geçireceği bir yılın genç pilot için önemli olduğunu söylüyor.

Russell'ın kokpit baskısıyla yüzleşmeden önce Imola'da güvenlik aracı arkasında yaptığı hatayı düzeltmesi gerektiğini düşünen Wolff, Motorsport.com'a şu açıklamalarda bulundu: "F1 şampiyonlukları kazanmak ne kadar az hata yaptığınızla alakalıdır. Bu da sadece deneyimle olur."

"Mercedes, bu tür sürdürülebilir performanslar bekliyor. Bu nedenle genç sürücülere zaman tanımanız gerekiyor."

"George'un Sakhir GP'deki performansı ne kadar coşkuyla karşılansa da üst düzey bir takım ve çevrede genç sürücüler daha çok baskı altında olurlar ve daha çok eleştirilirler."

"Bu yüzden bir sürücü için Imola'daki gibi deneyimler kazanmak ve bunlardan ders çıkarmak sürdürülebilir bir performans seviyesi oluşturmak için çok önemlidir."

Wolff, Russell'ın daha büyüyeceğini söylese de onun yeteneğine tam anlamıyla inandığı ortada. Zaten Lewis yerine yarışması için onu tercih etmeleri de bunu kanıtlıyordu.

Avusturyalı takım patronu konu hakkında şunları söyledi: "George'a inandık çünkü bir çaylak olarak gençler şampiyonasını kazanan çok sürücü yok. Bu rekabetçilik GP3 ve F2'de yok."

"Onu Hamilton'ın yerine almak, George hakkında ne düşündüklerimizi test etmemiz için bize bir fırsat oldu. Bu fırsatın Lewis'in dışarda kalmak zorunda olduğu zaman gerçekleşmesi kötü oldu."

"Keşke başka bir şekilde olsaydı ama sonuçta bize bir veri bilgisi sağladı."

"Bu hem kendisi, hem de Williams için bir avantajdı. Ekibine çok şey öğrenmiş ve daha anlayışlı bir şekilde geri dönecekti. Bunun hem bireysel olarak Russell'a, hem de takım olarak Williams'a avantaj sağladığını düşünüyorum."