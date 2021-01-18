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Formula 1 / Son dakika

Başarısızlık, Verstappen Ailesi'nde sinir ve hüsrana yol açtı

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Başarısızlık, Verstappen Ailesi'nde sinir ve hüsrana yol açtı
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, Editör

Max Verstappen ve babası Jos, 2020 Sezonu'nda Red Bull'un Mercedes'e kafa tutamayacağı anlaşılınca hayal kırıklığına uğradı.

Hollandalı pilot Red Bull'a 2016 yılında katıldı. O zamandan beri şampiyonluk yarışında Mercedes'in en büyük rakibi olan Red Bull henüz bu hedefine ulaşamadı.

Verstappen 2020 sezonunda iki galibiyet ve dokuz podyum alarak en iyi sezonuna imza atmasına rağmen Sürücüler Şampiyonası'nı 3. sırada tamamladı. Sir Lewis Hamilton geçen sezon yedinci şampiyonluğunu alarak Michael Schumacher'i yakalamıştı.

Sezonun başlarında Verstappen'in Mercedes'le şampiyonluk için rekabet edemeyeceği, onların hızına yetişemeyeceği anlaşıldı. Bunun üzerine hüsrana uğrayan Hollandalı pilot, bu olumsuz süreci nasıl yönettiğini açıkladı. 

Verstappen sponsoru CarNext.com için yaptığı röportajda eski Red Bull sürücüsü David Coulthard'a şunları söyledi: "Bu konuda hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun çünkü hep 'bu olacak, bu olacak' diye düşünüyor ve olacağına inanıyorsun ama her sene aynı şey oluyor..."

“Bu yıl kendi kendime 'Kazanamadığımda hüsrana uğrayabilirim, belki de bunu hiç mümkün olmayacak bir şey olarak görmeli ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyım. En iyisini yapmaya çalışıyor ve bundan keyif alıyorum.' dedim. İşte şimdi de yapmaya çalıştığım şey tam olarak bu."

Max’in babası Jos Verstappen de Red Bull'un 2020'deki performansı yüzünden hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

"Sezonun başında ben... Kızgın demeyeyim... ama hayal kırıklığına uğradım."

"Her zaman 'Red Bull şampiyonluğu kazanabilir' hikayesini duyuyorsunuz ama sonra bu gerçekleşmiyor. Ben de bunun olmamasına gerçekten biraz kızdım."

"İyi olan şey, her zaman Max ve Raymond'la (Max'in menajeri) bunlar üzerine tartışabiliyoruz. Raymond da Helmut'la (Red Bull danışmanı) tartışıp konuşabiliyor... ve bu iyi bir şey. Biz gerçekten oturuyor bunlar hakkında konuşabiliyoruz."

"Red Bull'la uzun vadeli bir anlaşma yaparak onlara Dünya Şampiyonası'nı kazanmak için bir şans verme konusunda anlaştık. Gelecek yıl tekrar başlıyoruz. Mercedes'e meydan okumamızı ve onlarla şampiyonluk için savaşmamızı çok isterim."

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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