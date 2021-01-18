Norris, 2020'de sosyal medyadaki yeni ve ciddi tutumunu anlattı

Norris alt liglerde yarışırken komik ve eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelirken, F1’deki çaylak sezonunda da bunu devam ettirdi.

Fakat McLaren pilotu, odaklanması gereken daha çok konu olduğu için 2. yılında daha ciddi bir tutum sergilediğini söyledi.

2020’de sosyal medyaya yaklaşımını anlatan Norris, geçmişte yaptığı gibi pist üstünde yaşadığı zorluklardan bahsetmeyi bıraktığını açıkladı.

Motorsport.com’a konuşan Norris, “Sanırım artık sosyal medyada genel olarak çok daha seyrek sayıda komik şeyler paylaşıyorum.”

“Büyük bir kısmı kaynaklandığı konudan dolayı oluyordu, sadece yarış sonrasında paylaşma kararı aldığım şeyler. 2019’da zor bir gün geçirdiğimde sosyal medyada bunu şakaya vurup komik yorumlar yapıyordum.”

“Geçen sene ise bazen sadece ‘Ofiste zor bir gün oldu, bir sonraki gün devam.’ yazıyordum, bu kadar. ”

“Ondan önceki sene de tam olarak da bunu yapıyordum, fabrikaya gidip bir sonraki yarışa hazırlanıyor ve neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışıyordum. Fakat sosyal medyada konu hakkında bir şaka yapıyordum.”

“İnsanlar buna bayılıyordu, fakat aynı zamanda ‘Ah, hiç iş yapmıyor, o yüzden yeterince iyi yapamıyor, çünkü hep dalgaya vuruyor.’ diyorlardı.”

“Sanırım hayat ve sosyal medya böyle, insanların sizin hakkınızdaki görüşleri böyle oluşuyor.” dedi.

Norris 2020’de Avusturya’da sezonun ilk yarışında ilk F1 podyumuna çıktı ve sezon boyunca çaylak sezonunda topladığının neredeyse 2 katı puan toplayarak McLaren’ın üreticiler şampiyonasında 3. sıraya oturmasını sağladı.

Norris yine de sosyal medyaya karşı tutumu yüzünden yeterince çalışmadığına dair geribildirimler aldığını, fakat takım içindeki kişilerin ne kadar çalıştığını ve ne kadar kararlı olduğunu bildiklerini söyledi.

Norris, “Halen birçok insandan, fazla şakacı olduğuma ve yeterince çalışmadığıma dair yorumlar alıyorum.”

“Fakat takım içindekiler ne yaptığımı biliyor ve bence önemli olan da bu. Kendim hakkında bildiklerim ve ne kadar çalıştığım da benim için çok önemli.”

“Daha çok ‘Odaklanıp önümüzdeki yarışa bakacağız.’ tarzında paylaşımlar yaptım, o kadar. Bu konuda herhangi bir şaka yapmadım ve insanların bakış açısı değişti. Daha iyi çalıştığımı ve önceki seneye kıyasla daha iyi bir iş çıkardığımı düşünmeye başladılar.”

“Paylaştığım her şeyden insanlar 2 farklı sonuç çıkarıyor. Fakat benzer bir iş çıkarıyorum; fabrikaya geri dönüyorum, eve gittiğimde ise sonraki yarışı ve nasıl daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum.”

“Yaptıklarım basitçe bundan ibaret, fakat halen padokta aynı kişiyim. Yine söylediklerimi söylüyor ve gülüyorum, çünkü şakalara komik oldukları için gülüyorum.”

“Olmadığım birisi gibi veya yapay olmaya çalışmıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.