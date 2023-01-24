Wolff: "Diğer takımlar, Mercedes'i gözden çıkarmamalı"

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2022, Gümüş Oklar'ın 2012 sezonundan ve Lewis Hamilton'ın takıma gelmesinden bu yana en kötü performansı oldu. Takımın dalgalanma sorununun üstesinden gelememesi sebebiyle araç, sezona oldukça yavaş başladı.

2014-2021 yılları arasında üst üste sekiz Takımlar ve yedi Pilotlar Şampiyonluğu kazanan takım, sezon boyunca gelişim göstererek Sao Paulo'da sezondaki tek galibiyetini elde etti.

Mercedes W13'teki sorunları çözmek için zaman harcarken, Red Bull ve Ferrari 2023'e odaklanabildi. Ancak Wolff, rakip takımları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı ve Mercedes'i 'gözden çıkarmamaları' gerektiğini söyledi.

Wolff Times'a verdiği demeçte, "Bizi gözden çıkarmayın."

"Bu hayatta, her şeyinizi vermekten asla vazgeçmezsiniz." dedi.

51 yaşındaki Avusturyalı, 2022 sezonu için yönetmeliklerde yapılan değişiklik hakkında 'fiziği yanlış anladıklarını' ve yere oldukça yakın bir araçta performans elde etmeye çok fazla odaklandıklarını itiraf etti.

Wolff "Bu, yalan değil."

"Bazı kuralları yanlış yorumladık. Yere çok yakın çalışması gereken bir araçta performans elde etmeye çok fazla önem verdik."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Ama aracı, o kadar alçakta çalıştıramadık çünkü aracın tabanı yere çarpıyordu. Bu yüzden aracı yükseltmemiz gerekti, bu da işleri değiştirdi. Kulağa önemsiz bir açıklama gibi geliyor ama gerçek bu." dedi.

Bu tür bir hata, Mercedes'in dominasyonunun sonsuza kadar sürmeyeceğinden endişe eden Wolff'ün kendini hazırladığı bir şeydi, ancak başarılarının 'takım çalışanlarını güçlendirme' seçiminden kaynaklandığını ve işler yanlış gittiğinde CEO olarak suçu üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Wolff, "Üst üste sekiz Takımlar Şampiyonluğu kazandığımız için şanslıyız, bu eşi benzeri görülmemiş bir şey."

"Bu, çalışanlara yetki vermemiz sayesinde oldu. Böyle bir galibiyet serisinden sonra teknik kararlara karışmaya başlasaydım, bu garip olurdu."

"Yani o aşamada gözlemci rolündeyim, insani bir bakış açısıyla ekibi yönlendirmeye çalışıyorum ve ek kaynaklara ihtiyacımız olup olmadığına bakıyorum. Bu durumdan, CEO ve ortak olarak ben sorumluyum. Ekip olarak kuralları yanlış anladık." dedi.