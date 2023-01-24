Hamilton: "2021'de Verstappen, yapması gereken her şeyi yaptı"

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2021 sezonunda F1 Dünya Şampiyonluğu için mücadele eden Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi, sezonun Abu Dabi Grand Prix'sinde tartışmalı bir şekilde sona ermesinin ardından yaşanan birtakım çatışmalar nedeniyle 'gergin' olarak biliniyordu.

Hamilton 2022 sezonunda Mercedes ile şampiyonluk mücadelesi veremese de, Verstappen ile Sao Paulo Grand Prix'sinde pist üstünde tekerlek tekerleğe mücadele etti.

Ancak yedi kez Dünya Şampiyonu pilot, 2022'de üst üste ikinci Dünya Şampiyonluğu'na ulaşan Verstappen ile bir sorunu olduğunu reddetti.

Hamilton Formula 1 Magazine'e verdiği röportajda, "İnsanlar Max ile aramızda sorun olduğunu düşünmeyi seviyor" dedi ve bu tür iddiaları 'masal' olarak nitelendirdi.

Hamilton, "Ona saygı duyuyorum."

"O çok daha genç, bu yüzden belki de onun benimle bir sorunu vardır."

"Bundan emin değilim ve olmadığını varsayıyorum, yine de onun adına konuşamam." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes and Max Verstappen, Red Bull Racing battle for lead Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

2021'de bir yıl süren dramatik bir üstünlük mücadelesinin ardından Hamilton, Abu Dabi'de Verstappen'in önünde yarışı domine ederek sekizinci Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmeye hazır görünüyordu.

Ancak FIA yarış direktörü Michael Masi'nin, geç bir güvenlik aracı periyodu sırasında kuralları doğru uygulamaması, şampiyonluğu Verstappen'in elde etmesine yol açtı. Verstappen, lastik avantajıyla son turda Mercedes pilotunu geçerek Dünya Şampiyonu oldu.

Bu durum, Hamilton'ın F1'e devam etmek isteyip istemediğini düşünmesine yol açtı. 2021 sezonunun tartışmalı finaline rağmen Britanyalı pilot, Verstappen'e karşı herhangi bir kırgınlığı olmadığını vurguladı.

Hamilton, "2021'de yapması gereken her şeyi yaptı, neden onunla bir sorunum olsun ki?"

"Her hafta sonu harika bir performans sergiledi ve başarılı oldu, bunu kimse ondan alamaz." dedi.