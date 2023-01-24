Ferrari, Fiorano testine Shwartzman ile başladı

Haberi dinle

Koşullar gerçekten zor: gösteri lastikleri en iyi şartlarda bile olması gereken minimum sıcaklığa ulaşamadı. Ferrari'nin genç test pilotu Robert Shwartzman, teste ancak sabah 10.30'dan sonra başlayabildi çünkü dünkü yağmur ve kardan sonra ıslanan Fiorano pist yüzeyinin kurutulması gerekiyordu.

23 yaşındaki genç sürücü, İtalyan ekibin 2023 sezonunun başlangıcından önce sürücülerini eğitmek için düzenlediği üç günlük etkinliğin açılışını yapan isimdi. Kendisini zor koşullarda buldu: Sabah boyunca 35 tur tamamlayabildi, bu mesafe kuru koşullarda yapılması planlananın yarısı bile değil.

Robert Shwartzman, entra nella Ferrari SF21 durante i test a Fiorano Photo by: Ferrari

Asfaltta kuru bir hat oluştuğu noktalarda bir dizi kuru zemin lastiği denendi ancak test yarıda kesildi. Çünkü lastikler battaniye içerisinde tutulmasına rağmen piste temas eder etmez soğudu ve yol tutuş kaybetti.

Bundan ötürü ıslak zemin lastiklerine dönmek mantıklıydı. Kısacası Rus pilot, zorlu şartlarda hata yapmamaya çalıştı ve herhangi bir olay yaşamadan, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi.

Öğleden sonra yapılan ek sürüşlerle Shwartzman, günü 87 tur/259 km ile tamamlamış oldu.

Yarın SF21'i Sainz sürerken, perşembe günü sıra Leclerc'e geçecek. Hava tahminleri yarın yağmur ihtimalinin %50 olduğunu gösteriyor. Perşembe günü ise hava daha iyi olacak.

Robert Shwartzman, Ferrari 1 / 4 Fotoğraf: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari 2 / 4 Fotoğraf: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari 3 / 4 Fotoğraf: Ferrari Robert Shwartzman, Ferrari 4 / 4 Fotoğraf: Ferrari