Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Silverstone'daki kazadan bu yana ilk kez basın karşısına geçen Verstappen, rakibi Lewis Hamilton'ın doğru şekilde hareket etmediğini söyledi.

Kazadan sonra Hamilton ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Verstappen, bunun Britanya GP'den sonra galibiyeti coşkulu bir şekilde kutlayan Hamilton'la ilgili görüşünün yumuşamadığını belirtti.

Verstappen, "Birisi hastanedeyken, diğeri ise bir başkasını duvara fırlatıp 51G güce maruz bırakmışken hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta bayrak sallıyorsa, bunun saygısızlık olduğunu düşünürüm."

"Sadece bu da değil, bunun yanında takımın verdiği tüm tepki de var."

"Galibiyeti bu şekilde kutlamazsınız, özellikle de bu şekilde kazandıkları bir galibiyeti."

"Yani bunu gerçekten saygısızca buldum ve bir bakıma bence onların gerçekte nasıl olduğunu gösteriyor. Bu, baskı altında oldukları bir durumdan sonra ortaya çıkıyor. Fakat ben, asla böyle görülmek istemezdim." dedi.

Verstappen'in takımı Red Bull da Mercedes'in kutlama şeklini eleştirirken, takım patronu Christian Horner da kendi köşe yazısından olaya tepki gösterdi.

Verstappen, yarıştan sonra Hamilton ile yaptığı konuşmanın içeriği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet, beni aradı. Bu konunun ayrıntılarına girmeme gerek yok ama konuştuk."

Verstappen, olanlardan mutsuz olmasına rağmen kendi işine odaklanacağını yineledi.

"Ne olursa olsun artık sonucu değiştiremezsiniz. Orada olanlardan memnun değilim, özellikle de bir başkası yüzünden bu kadar puan kaybetmek sinir bozucu fakat olan oldu."

"Orada neyi farklı yapabilirdim bilmiyorum. Ona yer verdim ve Charles Leclerc ile olan mücadelesi, orada birbirimize dokunmamanın oldukça mümkün olduğunu gösteriyor. Neden suçu biraz da bana atıyorlar anlamıyorum. İnsanlar, hemen agresif bir sürücü olduğumu söylüyorlar ama ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Lisansımda ceza puanım dahi yok. Bana göre yanlış bir şey yapmadım. Çok savaşıyorum ama agresif değilim."

"Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Duvara çok sert çarptım ki böyle bir şeyi asla istemezsiniz. Fakat burada iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız."

Kendisini nasıl hissettiği sorulduğunda ise, "Kendimi iyi hissediyorum. Kazadan sonraki ilk günlerde biraz acı çektim ancak bu şidette bir darbeden sonra böyle olması normal. Şimdi kendimi iyi hissediyorum ve tekrar sürüş yamaya hazırım."

"Sadece bu hafta sonu kazanmak istiyorum. Mümkünse savaşarak değil, arayı açarak istiyorum." cevabını verdi.