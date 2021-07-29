Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi" Sonraki / Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
Formula 1 Haberler

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Mercedes'in Britanya Grand Prix'sinden sonraki "saygısız" kutlamalarının "gerçekten nasıl olduklarını" gösterdiğini düşünüyor.

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Silverstone'daki kazadan bu yana ilk kez basın karşısına geçen Verstappen, rakibi Lewis Hamilton'ın doğru şekilde hareket etmediğini söyledi.

Kazadan sonra Hamilton ile telefonda görüştüğünü doğrulayan Verstappen, bunun Britanya GP'den sonra galibiyeti coşkulu bir şekilde kutlayan Hamilton'la ilgili görüşünün yumuşamadığını belirtti.

Verstappen, "Birisi hastanedeyken, diğeri ise bir başkasını duvara fırlatıp 51G güce maruz bırakmışken hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta bayrak sallıyorsa, bunun saygısızlık olduğunu düşünürüm."

"Sadece bu da değil, bunun yanında takımın verdiği tüm tepki de var."

"Galibiyeti bu şekilde kutlamazsınız, özellikle de bu şekilde kazandıkları bir galibiyeti."

"Yani bunu gerçekten saygısızca buldum ve bir bakıma bence onların gerçekte nasıl olduğunu gösteriyor. Bu, baskı altında oldukları bir durumdan sonra ortaya çıkıyor. Fakat ben, asla böyle görülmek istemezdim." dedi.

Verstappen'in takımı Red Bull da Mercedes'in kutlama şeklini eleştirirken, takım patronu Christian Horner da kendi köşe yazısından olaya tepki gösterdi.

Verstappen, yarıştan sonra Hamilton ile yaptığı konuşmanın içeriği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet, beni aradı. Bu konunun ayrıntılarına girmeme gerek yok ama konuştuk."

Verstappen, olanlardan mutsuz olmasına rağmen kendi işine odaklanacağını yineledi.

"Ne olursa olsun artık sonucu değiştiremezsiniz. Orada olanlardan memnun değilim, özellikle de bir başkası yüzünden bu kadar puan kaybetmek sinir bozucu fakat olan oldu."

"Orada neyi farklı yapabilirdim bilmiyorum. Ona yer verdim ve Charles Leclerc ile olan mücadelesi, orada birbirimize dokunmamanın oldukça mümkün olduğunu gösteriyor. Neden suçu biraz da bana atıyorlar anlamıyorum. İnsanlar, hemen agresif bir sürücü olduğumu söylüyorlar ama ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Lisansımda ceza puanım dahi yok. Bana göre yanlış bir şey yapmadım. Çok savaşıyorum ama agresif değilim."

"Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Duvara çok sert çarptım ki böyle bir şeyi asla istemezsiniz. Fakat burada iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız."

Kendisini nasıl hissettiği sorulduğunda ise, "Kendimi iyi hissediyorum. Kazadan sonraki ilk günlerde biraz acı çektim ancak bu şidette bir darbeden sonra böyle olması normal. Şimdi kendimi iyi hissediyorum ve tekrar sürüş yamaya hazırım."

"Sadece bu hafta sonu kazanmak istiyorum. Mümkünse savaşarak değil, arayı açarak istiyorum." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

Önceki haber

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

Sonraki haber

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

19 dk
2
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

1 s
3
Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

6 s
4
Formula 1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

2 s
5
Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

8 s
Son Haberler
Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
F1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

19dk
Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
F1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

54dk
Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
F1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

1 s
Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"
F1

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

2 s
Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"
F1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”
Formula 1

Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak
Formula 1

Hamilton ve Mercedes, sporda çeşitliliği artırmak için ortak bir vakıf kuracak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”
Formula 1

Webber: “F1, Hamilton ile Verstappen’in kıyasıya mücadele etmesine izin vermeli”

Palou, Verstappen-Hamilton kazasında iki tarafı da haklı buluyor
IndyCar

Palou, Verstappen-Hamilton kazasında iki tarafı da haklı buluyor

Verstappen, Formula 1'in IndyCar'a benzediği yorumlarına katılmıyor
Formula 1

Verstappen, Formula 1'in IndyCar'a benzediği yorumlarına katılmıyor

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”
Formula 1

Mercedes’in, Britanya GP’de iyi performans göstermekten “başka çaresi yoktu”

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor! Britanya GP
Formula 1

Bottas, 2022 için Alfa Romeo'ya gitmeye sıcak bakıyor!

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı" Britanya GP
Formula 1

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler
World Superbike World Superbike

Rea ve Redding, "saygısız" Gerloff'u eleştirdiler

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
Formula 1 Formula 1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Son Haberler

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, neden Hamilton'ın daha büyük bir ceza alması gerektiğini açıkladı

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
Formula 1 Formula 1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.