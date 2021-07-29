Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Fernando Alonso, perşembe günü Macaristan’da 40 yaşına basarken, aslında bu yaş diliminde hâlâ F1’de yarışacağını düşünmediğini söyledi.

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Alpine pilotu Alonso, 41 yaşındaki Kimi Raikkonen’den sonra griddeki en yaşlı pilot konumunda ama geçtiğimiz yarış hafta sonu Silverstone’da hâlâ 25 yaşında gibi hissettiğini söyledi.

Alpine, Alonso’nun doğum gününü Macaristan’daki misafirhaneyi süsleyerek kutladı ve Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ise basın toplantısında yanında oturan Alonso için getirdiği konfetiyi yanlışlıkla yere doğru patlattı ve her yere konfeti döküldü.

 

İspanyol pilot, 22 yaşındayken Renault ile ilk Grand Prix galibiyetini kazandığı pistte, bugün 40 yaşına bastı.

Geçmişte, 40 yaşına geldiğinde hâlâ F1’de yarışacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Alonso, “Muhtemelen, hayır.”

“O yaşlarda, sadece anı yaşarsınız ve geleceği düşünmezsiniz. Sadece yarış hafta sonuna odaklanırsınız. 3 ya da 4 sene sonra ne yapacağına pek kafa yormazsınız.”

“Ancak şu anki durum çok farklı. Spora yani Formula 1’e daha çok alıştım ve burada her şey çok farklı.”

“Spora ilk geldiğimde, Kuzey İspanya’nın küçük bir kasabasından gelen deneyimsiz, iyi bir arka planı olmayan ve hatta hiçbir şeyi olmayan bir gençtim. Sonra bu dünyaya adım attım ve her şeye alışmak 6-7 yılımı aldı.”

“Şu anda ise durum böyle değil. Her şeyin nasıl olduğunu biliyorum ve bu yüzden, daha çok keyif alıyorum.” dedi.

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında F1 dünya şampiyonluğunu kazandı ve diğer motor sporlarını keşfetmek için 2018'in sonunda seriden ayrıldıktan sonra bu yıl F1'e geri döndü.

İspanyol pilot, Toyota ile birlikte Le Mans 24 Saat'i iki kez kazandı ve Formula 1'e geri dönmeye karar vermeden önce Dakar Rallisi'ne de katıldı.

Alonso, perşembe günkü basın toplantısında, 40 yaşına girmesine rağmen o kadar da yaşlı hissetmemesinin “onu şaşırttığını” söyledi.

Alonso, "Kendimi iyi hissediyorum, kesinlikle 40 yaşında gibi değilim."

“Bu sayı beni de şaşırtıyor, misafirhanedeki dekorasyon ve süslemelerde bu sayıyı gördüğümde çok şaşırdım."

"Hissettiğimden daha büyük bir yaş. Ancak evet, durum böyle.” diye ekledi.

Öte yandan 34 yaşındaki Vettel, altı yıl sonra 40 yaşına geldiğinde hâlâ yarışacağından şüpheli ve bu konuda şöyle konuştu: “Hayır, sanmıyorum. Fernando'nun dediği gibi, asla bilemezsin. Fakat, şu anda hayır diyebilirim.”

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Önceki haber

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

32 dk
2
Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

5 s
3
Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

7 s
4
Formula 1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

1 s
5
Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

4 s
Son Haberler
Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
F1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

4dk
Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
F1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

32dk
Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"
F1

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

1 s
Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"
F1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

1 s
Stroll, Aston Martin'in Macaristan'da geçen yılki kadar güçlü olacağına inanmıyor
F1

Stroll, Aston Martin'in Macaristan'da geçen yılki kadar güçlü olacağına inanmıyor

2 s
Son Videolar
Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Suudi Arabistan F1 organizatörleri, pilotlarla insan hakları endişeleri hakkında görüştü
Formula 1

Suudi Arabistan F1 organizatörleri, pilotlarla insan hakları endişeleri hakkında görüştü

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi Britanya GP
Formula 1

Alonso, Britanya GP'deki "karanlık taraf" yorumlarına açıklık getirdi

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"
Formula 1

Alonso: "F1 sprint formatının cuma günü 'çekici' bir sıralama turlarına ihtiyacı var"

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış Britanya GP
Formula 1

Alpine'in yumuşak lastik seçiminden sonra pit duvarında eğlenceli bir an yaşamış

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hedefim 20 şampiyonluk fakat bu, gerçekçi değil"

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”
Formula 1 Formula 1

Haas: “Schumacher’in gelişmeye yönelik yaklaşımı hepimize yardımcı oldu”

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı!

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, üç viraj hakkında pilotları uyardı

Son Haberler

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş
Formula 1 Formula 1

Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Saygısız kutlamalar, Mercedes ve Hamilton'ın 'gerçekte nasıl olduğunu' gösterdi"

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıcak hava bize yardım edebilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.