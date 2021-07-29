Alonso, 40 yaşında hâlâ F1’de olmayı beklemiyormuş

Alpine pilotu Alonso, 41 yaşındaki Kimi Raikkonen’den sonra griddeki en yaşlı pilot konumunda ama geçtiğimiz yarış hafta sonu Silverstone’da hâlâ 25 yaşında gibi hissettiğini söyledi.

Alpine, Alonso’nun doğum gününü Macaristan’daki misafirhaneyi süsleyerek kutladı ve Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ise basın toplantısında yanında oturan Alonso için getirdiği konfetiyi yanlışlıkla yere doğru patlattı ve her yere konfeti döküldü.

İspanyol pilot, 22 yaşındayken Renault ile ilk Grand Prix galibiyetini kazandığı pistte, bugün 40 yaşına bastı.

Geçmişte, 40 yaşına geldiğinde hâlâ F1’de yarışacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Alonso, “Muhtemelen, hayır.”

“O yaşlarda, sadece anı yaşarsınız ve geleceği düşünmezsiniz. Sadece yarış hafta sonuna odaklanırsınız. 3 ya da 4 sene sonra ne yapacağına pek kafa yormazsınız.”

“Ancak şu anki durum çok farklı. Spora yani Formula 1’e daha çok alıştım ve burada her şey çok farklı.”

“Spora ilk geldiğimde, Kuzey İspanya’nın küçük bir kasabasından gelen deneyimsiz, iyi bir arka planı olmayan ve hatta hiçbir şeyi olmayan bir gençtim. Sonra bu dünyaya adım attım ve her şeye alışmak 6-7 yılımı aldı.”

“Şu anda ise durum böyle değil. Her şeyin nasıl olduğunu biliyorum ve bu yüzden, daha çok keyif alıyorum.” dedi.

Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında F1 dünya şampiyonluğunu kazandı ve diğer motor sporlarını keşfetmek için 2018'in sonunda seriden ayrıldıktan sonra bu yıl F1'e geri döndü.

İspanyol pilot, Toyota ile birlikte Le Mans 24 Saat'i iki kez kazandı ve Formula 1'e geri dönmeye karar vermeden önce Dakar Rallisi'ne de katıldı.

Alonso, perşembe günkü basın toplantısında, 40 yaşına girmesine rağmen o kadar da yaşlı hissetmemesinin “onu şaşırttığını” söyledi.

Alonso, "Kendimi iyi hissediyorum, kesinlikle 40 yaşında gibi değilim."

“Bu sayı beni de şaşırtıyor, misafirhanedeki dekorasyon ve süslemelerde bu sayıyı gördüğümde çok şaşırdım."

"Hissettiğimden daha büyük bir yaş. Ancak evet, durum böyle.” diye ekledi.

Öte yandan 34 yaşındaki Vettel, altı yıl sonra 40 yaşına geldiğinde hâlâ yarışacağından şüpheli ve bu konuda şöyle konuştu: “Hayır, sanmıyorum. Fernando'nun dediği gibi, asla bilemezsin. Fakat, şu anda hayır diyebilirim.”