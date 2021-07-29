Ocon: "Benim için her şey yoluna girdi"

Alpine pilotu Esteban Ocon, sezonun ilk yarışlarında iyi bir performans ortaya koysa da sonrasında, performans düşüşü yaşadı ve Avusturya'daki yarışlarda adeta dip noktayı gördü.

Silverstone öncesi fabrikada yoğun çalışmalar yapıldı ve şasi de dahil olmak üzere araçla ilgili pek çok parça değiştirildi.

Yarışta tekrar puan almayı başaran Ocon, kendisi için durumun iyiye gittiğini dile getirdi.

Sözlerine Silverstone sonrası ne yaptığını anlatarak başlayan Ocon, şöyle dedi: "Silverstone'dan sonraki ara iyiydi, kısa bir araydı, normal geçti diyebilirim. Fabrikaya gittim, çocukları gördüm ve hafta sonuna her zamanki gibi hazırlandım. Araç simülatörde oldukça iyi hissettiriyordu. Bu yüzden buraya başlamak için son derece aç ve hazır hissederek geliyoruz."

"Silverstone'da olmamız gereken yere geri döndük. İlk seansta piste çıkar çıkmaz, her şeyin üç yarış önceki gibi hissettirdiğini gördük ki bu çok iyi bir haberdi. Takım, sorunların neler olduğunu görmek ve nelerin geliştirebileceğini anlamak adına çok büyük bir çaba ortaya koydu. Yani bu şüpheler artık ortadan kalktı ve her şey olması gerektiği gibi çalışıyor."

"Ayrıntılara girmeyeceğim ama şasi ile birlikte değiştirdiğimiz pek çok farklı parça vardı. Sadece şasiyi değil, şasiyi çıkardığınızda onunla birlikte diğer tüm parçaları da kontrol ediyorsunuz. Bu her şeyin doğru olup olmadığını ve yerlerine yenilerinin takılıp takılmayacağını kontrol etmek adına pozitifti. Tüm şüpheler bu şekilde ortadan kalktı."

Ocon, yılın ilk yarısındaki performansından memnun görünüyor.

"Kendi açımdan sezonla ilgili pek çok olumlu şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi performanslar sergiledik, çok iyi anlar vardı ve sıralamalarda iyi bir hıza sahiptik."

"Son zamanlarda bazı yarışlar daha zor geçti ancak ilk yarışlara döndüğümüzü ve o tempoyu tekrar yakaladığımızı hissediyorum. Bu yüzden sezonun ilk yarısının iyi geçtiğini düşünüyorum. Her şey harika değil ama başlangıçtan oldukça memnun."

Esteban Ocon, Alpine F1 Fotoğraf: FIA Pool