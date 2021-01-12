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Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"

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Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"
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Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Alfa Romeo takım patronu Fred Vasseur, takımının İtalyan marka ile olan yakın bağlarının "güzel bir ödülün" ötesinde olduğunu, araç markası ile olan birlikteliğin takımın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Alfa Romeo, 2018 yılında Sauber takımının sponsoru olarak spora giriş yaptı, 2019 itibariyle ise takımın ana isim sahibi oldu.

Bu hamle, Alfa Romeo'nun kardeş markası olan Ferrari ile olan partnerliğinin artmasının ardından geldi, bu sayede Maranello'dan motor, vites kutusu ve diğer parçaların alınması ortaya çıktı, bu da Vasseur'ün 2017'de takıma katılmasının ardından alınan en büyük kararlardan biri oldu.

Ferrari ile olan yakın ilişkilerin ardından Vasseur, takımın gelişimi amacıyla Alfa Romeo ile olan bağların güçlendirilmesi kararını aldı. 

Motorsport.com'a Alfa ile olan birliktelikleri hakkında konuşan Vasseur şunları söyledi: "Bizim için bunlar çok önemli."

"Bunun finansal kısmı hakkında konuşmak istemiyorum ancak tabii ki işin içine bu da dahil, ancak olay daha çok takıma katılabilecek motivasyonla, şirketin gelişimini kullanma gücüne sahip olup olmamakla alakalı."

"İlk dünya şampiyonu olan Alfa Romeo'nun, bizimle olan anlaşmasını uzatması ve partnerliğini geliştirmesi bizim için güzel bir ödül, ancak bu sadece bir ödül değil, bizim içim bir sonraki adım."

 

Yapılan anlaşma, Alfa Romeo Giulia GTA ve GTAm yol araçlarının 2020'de Sauber Motorsport olarak basit bir markalaşmasının da ötesine geçiyor.

Vasseur konu hakkında şunları söyledi: "Otomotiv kısmında çok daha ortak çalışma içerisindeyiz. 2020 GTA ve GTAm araçlarını fabrikada, rüzgar tünelinde ürettik."

"Formula 1 dünyasının dışında da, bu iki şirket arasında güçlü bir ortak çalışma üretmek önemli, aynı zamanda bu ortak çalışmanın geleceğinde de bu yöne doğru ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."

"Tabii ki de aynı zamanda pist üstü performansımızı geliştirmemiz gerektiğinin oldukça iyi bir şekilde farkındayım, sadece aerodinamik gelişim yapmak değil ancak aynı zamanda daha genel bir yaklaşım ve genel bir pakete sahip olmamız gerekiyor."

"Ancak partnerliğin bir kısmı da otomotiv bölümünü ilgilendiriyor ve Formula 1 takımı ile marka arasındaki partnerliği geliştirmek istiyorsanız bu durum oldukça önemli bir yere sahip."

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Seri Formula 1
Takımlar Alfa Romeo
Editör Filip Cleeren

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