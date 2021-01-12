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Formula 1 / Son dakika

Tost: "Red Bull Gasly'i kolay kolay bırakmaz"

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Tost: "Red Bull Gasly'i kolay kolay bırakmaz"
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Franz Tost, rakip takımlar Pierre Gasly’le anlaşmak için ilgi gösterirse şaşırmayacağını, fakat Red Bull’un Fransız pilotu kolaylıkla bırakmayacağını düşündüğünü söyledi.

Gasly 2017’de F1’e Toro Rosso’yla ayak bastı ve 2019’da Red Bull takımına yükseltildi. Fakat kötü geçen 12 yarış sonrasında Avusturyalı marka, kendisini geri B takımına düşürdü.

Faenza merkezli takıma döndükten sonra Gasly takım için 2 podyum kazandı ve AlphaTauri olarak yeniden adlandırılan takım için 12 yıl sonra tekrardan İtalya Grand Prix’sinde galibiyet kazandı.

Hatta Gasly’nin başarılı performansından sonra AlphaTauri takım patronu Franz Tost, 2020 sezonunun takımın tarihi boyunca en başarılı sezonu olduğunu söyledi.

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Fakat Gasly gösterdiği yüksek performansa rağmen Red Bull tarafından araçla zorlanan Alexander Albon’un yerine getirilmeye uygun bulunmadı ve A takımına yükseltilmektense tekrardan AlphaTauri’yle sözleşme imzaladı.

Sebastian Vettel ve Carlos Sainz Jr, Red Bull ailesinden ayrıldıktan sonra başarı yakalayan isimler olurken; Sainz, 2021 için Ferrari’yle anlaşmış durumda.

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Tost, diğer takımların Gasly’e de ilgi göstermesine şaşırmayacağını fakat kariyeri boyunca kendisine yatırım yapan Red Bull’un onun kolaylıkla ayrılmasına muhtemelen izin vermeyeceğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Tost, “Bir sürücü Pierre gibi rekabetçi olduğunda; evet, diğer takımlar da sözleşme maddelerini sorarlar.”

“Sürücünün ne zaman müsait olacağını öğrenmek isterler.”

“Fakat şu anda Red Bull’la sözleşme altında ve Red Bull’un bu kadar erken bir aşamada kendisini serbest bırakacağını sanmam.”

“Onu bu seviyelere yükseltirken çok yatırımda bulundular ve er ya da geç bunun meyvelerini isteyeceklerdir. Onunla iyi sonuçlar almak isteyeceklerdir: yarış galibiyetleri ve şampiyonluklar gibi. Göreceğiz.” dedi.

Gasly’nin Monza’daki şaşırtıcı galibiyeti, isim değiştirdikten sonra kardeş takım statüsü kazanan AlphaTauri’de takım lideri konumunu geleceğe yönelik korumasını sağladı.

Gasly, F2’den yükseltilerek Daniil Kvyat’ın yerini alan Yuki Tsunoda’yla beraber takımın ilerlemesine liderlik edecek.

Tost, Gasly’nin gösterdiği performans ve liderliğin neticesi olarak takımın onun etrafında daha çok şekillenebileceğini hatta aracı onun sürüş tarzına göre tasarlayabileceklerini bile söyledi.

Tost, “Artık tecrübeli ve başarılı bir pilot. Her takım her zaman başarılı bir pilota yönelir ve odaklanır.”

“Peki bu ne demek? Takım onun teknik geribildirimlerini dinler ve tabii ki bunun neticesinde aracın yeni tasarımı etkilenmiş olur.”

“Şöyle söyleyeyim: tasarımcılar ve mühendisler, bu kadar iyi bir pilotun verdiği tüm teknik geribildirimleri değerlendirir ve böylece gelecek seneki aracı daha da iyi yaparlar.”

“Böylelikle araç pilotun sürüş stiline daha çok uyar ve araç basit şekilde daha hızlı olmuş olur. Normal yol budur.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri
Editör Memet Kağan Bilgili

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