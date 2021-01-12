Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti

Yapılan bu hukuksal karar, yarışın yapılması için kamu fonları kullanımı ve anlaşma üzerindeki şeffaflık seviyesi üzerine oldu.

Aralıkta, zamanın F1 CEO'su Chase Carey tarafından yapılan açıklamada, yeni girişimci ile beş yıllık bir kontrat yapıldığı ve yarışın bundan sonra Brezilya GP olarak anılmayacağı söylenmişti.

Bernie Ecclestone tarafından yapılan bir önceki anlaşmada sebebiyle F1, yarıştan herhangi bir gelir elde edemediği bir duruma düşmüştü. Bu anlaşma, yarış yapılmamasına rağmen, 2020'de sona erdi.

Rio'ya yeni bir yarış pisti yapılarak orada yarış yapılması planının suya düşmesinin ardından F1, Interlagos ile yola devam etme, ancak farklı bir girişimciyle bunu yapma kararı aldı.

Yarışın yapılması konusunda yeni kurulan Brazil Motorsport şirketi ile anlaşmaya varıldı. Bu şirket ise Abu Dhabi hükumetinin yatırım kolu olan Mubadala şirketi tarafından destekleniyor.

Brazil Motorsport, eski Olimpik yelken katılımcısı Alan Adler'in yönetiminde kuruldu. Adler, Brezilya'da daha öncesinde rock konserleri, Cirque du Soleil şovları, PGA Golf turnuvaları ve NBA sezon öncesi maçlarının düzenlenmesinde rol almıştı.

Yarışın isminin Sao Paulo GP'si olarak değiştirilmesi, şehrin getirdiği yeni destek seviyesini ortaya koyuyor, ki bu da anlaşmanın önemli bir parçasıydı - aynı geçtiğimiz sene, gene bölgesel destekler ile yapılan Steiermark, Toskana ve Emilia Romagna GP'leri gibi.

Sao Paulo'nun gerçek finansal desteği, ortaya çıkan hukuki dosyalar ile beraber ortaya çıktı. Bu dosyalara göre Sao Paulo şehri, beş yıl boyunca yıllık 20 milyon Brezilya Reali - 3.65 milyon dolara eşit - için anlaşmaya varmış.

Daha önce kamu fonlarının kullanımı sadece Interlagos pistinde yapılan yenileme çalışmalarında kullanılmıştı.

Finansal bilgilerin ortaya çıkması ile beraber bu kontrat, halk oylaması ile inceleme altına alındı.

Bu hukuki süreç ise lokal kurul üyesi ve avukat Rubens Nunes'in öncülüğünde başlatıldı. Nunes'in Twitter'da yaptığı açıklamalar şu şekilde: "F1, Sao Paulo ve Brezilya için çok önemli - ben de bir taraftarım. Ancak bu durum, şehir yönetimin kontrat imzalarken bir teklif yapma, bunu gizlice ve alanda 'yetkisi' olmayan, birkaç gün önce kurulan bir şirket için yapılma hakkını tanımaz."

Söz konusu kontrat ise jüri üyesi Emílio Migliano Neto tarafından askıya alındı, konu hakkında soruşturma açıldı.

Jürinin notları ise şu şekilde: "En azından şu durumda, bize sunulan bulgulara göre, tanıtım ve şeffaflık prensipleri oldukça açık bir şekilde ihlal edilmiştir."

"Bu nedenle (ihale yapmama) kontratın yürürlülüğünü durdurma, imzalanan anlaşmanın detaylarındaki harcamaları karşılamanın mantıksal durumunu sorgulama kararının alınması gerekiyor."

Sao Paulo otoriteleri, önem arz eden dokümanları ibraz etmek için beş güne sahipler.

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