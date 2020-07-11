Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
FP3:
01 Saat
:
43 Dakika
:
58 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
139 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?

paylaşım
yorumlar
Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
11 Tem 2020 06:53

Mercedes, sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'de yaşadığı vites kutusu sorunlarını aşmak için aynı pistte yapılacak ikinci yarış öncesinde karoser altında önemli değişiklikler yaptı.

Vites kutusu sorunu, yüksek bordürlerden geçerken oluşan titreşim ve elektrik parazitlenmesi gibi sebeplerden ortaya çıktı ve takım, benzer olayın tekrarlanmasını engellemek için hafta içinde çözüm aradı. Bu kapsamda takım, bugünkü antrenman seanslarında ilgili sensörlerin ve kabloların yerini değiştirerek güçlendirdi ve neler olduğunu anlamaya çalıştı.

Takım bu sorunları tam olarak çözüp çözmediğini pazar günkü yarıştan önce göremeyecek. Muhtemelen rakipleri Mercedes aracının sorun yaşaması için pist üstünde zorlamaya çalışacaklardır.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance, leads Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance, and Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Mercedes, vites kutusu sorununu ilk olarak geçen hafta cuma günkü antrenmanlarda gördü ve yarışta hayatta kalmaya çalıştı. Bu yüzden yarışın henüz başında koruma moduna girdiler çünkü araçlardaki sensörler her tarafta alarm veriyordu. Bu sorun ilk olarak Bottas'ın aracında ortaya çıktı.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Bölümü Başkanı Andrew Shovlin, bunun kendi başına bir sorun olmadığını, ortaya çıkan sorunun elektrik parazitlenmesine neden olduğunu ve dolaylı olarak birçok sistemi etkilediğini söyledi.

Shovlin'in açıklamaları, sorunun zamanla büyüdüğünü ve bordürlerin sert yapısının kablo demetlerinin aşınmasına neden olduğunu işaret ediyor. Kablolarda oluşan bu bozulma daha sonra elektrik parazitlenmesine neden oluyor ve bu da vites kutusu sensörlerini etkiliyor.

Mercedes'in Strateji Direktörü James Vowles'ın durumu şu şekilde açıklıyor: "Avusturya pisti özellikle bordürlerle çok aşırı agresif bir yapıya sahip. İyi bir tur zamanı için bordürleri kullanmalısınız ancak bu bordürler aynı zamanda çok fazla vibrasyona neden oluyor ve araca çok fazla yük biniyor."

Teknik açıdan, bordürler gerçekten sorunun tetikleyici noktası olabilir mi ve daha fazla sorun ortaya çıkabilir mi?

Mercedes'in bu seneki aracın lansmanında yayınlamış olduğu bir videoda teknik patron James Allison şunları söylemişti: "Bu aracın arka süspansiyonları aşırı maceracı. Özellikle alt süspansiyon kolu yeni bir geometriye sahip. Bu tasarım bize daha fazla aerodinamik fırsat sağlıyor, dolayısıyla araçta daha fazla yere basma gücü üretebiliyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alt süspansiyon kolunun geometrisinde yapılan değişiklik, aynı zamanda tabandan daha yukarıda konumlandırılmasını sağladı. Böylece alt süspansiyon kolu, arkasındaki  şaft kolu kaplamasıyla aynı seviyeye geldi. Daha da önemlisi bu tasarım sayesinde kolun altı ile taban arasından daha iyi hava akışı sağlandı.

Alt süspansiyon kolunun vites kutusu kaplamasındaki bağlantı noktasının yükseltilmesi, takımın ilginç bir teknik çözümü kullanmasını sağladı. Takım geçen sene de bunu kullanıyordu ancak bu sene daha fazla kazanç sağlamaya çalıştı.

Bunun nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlamak için, Mercedes'in kaset tarzı bağlantı adı verilen tasarıma sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yani bu tasarımda kaza yapısı ve dış kaplama, vites kutusunun kendisinden tamamen farklı bölümler olarak yer alıyorlar.

Ferrari F2004 and Mercedes W04 gearboxes

Ferrari F2004 and Mercedes W04 gearboxes

Photo by: Giorgio Piola

Bu, takım için tamamen yeni bir çözüm değil. İlk olarak 2013'te bu sistemi kullanmaya başlayan Mercedes, o dönemden beri tasarımı geliştiriyor. Bu sistemin Mercedes'te kullanılmasında, 2004'te Ferrari'nin sistemi kullandığı dönemde takımda olan Aldo Costa'nın etkisi oldu. Bu tür çözümleri kullanma gereksinimleri, seneler ilerledikçe arttı. Ancak asıl nedeni takımların vites kutusunu değiştirmeden yani ceza almadan kaza yapısını ve vites kutusu kaplamasını değiştirebiliyor olmaları.

Bu tasarım ayrıca vites kutusunun ve kaplamasının birbirinden bağımsız bir şekilde test edilebilmesini sağlıyor. Bu sayede geliştirme ve üretim süresi azaltılıyor. Yani takım ayarlar ve tasarım konusunda çok ciddi esnek davranabiliyor. Mercedes, Ferrari'nin geçen seneki tasarımlarından bazı konularda esinlenmiş gibi görünüyor.

Ferrari SF15-T gearbox and exhausts design

Ferrari SF15-T gearbox and exhausts design

Photo by: Giorgio Piola

Bu ekstrem paketleme çözümü sayesinde Ferrari, ve şimdi Mercedes, güç ünitesi ve vites kutusu kaplaması arasında, kaplamayı egzozları yeniden paketlerken şekillendirebilmek için 6 yerine 4 direk kullanıyor. Bunun zincirleme etkisi olarak, bu bölgeyi kaplayan karoser büzülerek sıkı bir şekilde sarılıyor ve bu sayede aerodinamik avantaj sağlanıyor.

Ancak bu kazançlar kolay elde edilmiyor. Bunun için kaplama kaza yapısına kadar götürülüyor çünkü normalde baskıya ve torsiyon yüklerine yardımcı olan orta direkler bu tasarımda kaldırılmış oluyor.

Aşağıdaki çizimde Mercedes'in 2014 güç ünitesi yerleşimini ve normalde bağlantı direklerinin nerede olduğunu görüyorsunuz. Sol alt resimde mavi ok ile gösterilen direğin kaldırılmasıyla daha pahalı egzoz çözümü için yer açılmış oluyor. Sağ alttaki resimde Racing Point'in 2019 aracındaki yerleşimi görüyorsunuz.

Mercedes PU106 powerunit, pipework from compressor at the front of the ICE suggests Williams FW36

Mercedes PU106 powerunit, pipework from compressor at the front of the ICE suggests Williams FW36

Photo by: Giorgio Piola

Lance Stroll, Racing Point RP19, returns to the pits without an engine cover

Lance Stroll, Racing Point RP19, returns to the pits without an engine cover

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

İlginç bir şekilde FIA, 2021 kurallarında bu kuraldaki belirsizliği ortadan kaldırmak için değişiklik yaptı. Eskiden 6 direk kullanılması gerektiği yazarken şimdi 4 ya da 6 direk kullanılabileceği belirtildi.

Mercedes'in yaşadığı sorunlar karşısında büyük ölçüde Mercedes aracını kullanan Racing Point'in neden benzer sorun yaşamadığını merak ediyor olmalısınız. Takım parçaların çoğunu Mercedes'ten alıyor olsa da, bazı parçaları yine de kendisi üretmek zorunda. Geçen seneki Mercedes aracını büyük ölçüde kopyalayan Racing Point, araçta yer alan arka süspansiyon geometrisini de kopyalamış durumda. Yani arka süspansiyon kolu geometrisi, bu seneki Mercedes'in arka süspansiyon geometrisinden farklı.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Üçlü sorun

Bu iki yeniliği birleştiren Mercedes'in W11 aracında, alt süspansiyon kollarının vites kutusu kaplamasına daha yüksek pozisyondan bağlandığını, alt ayar direklerinden daha uzakta bir yerde bulunduğunu görebilirsiniz.

Sparks from the rear of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance

Sparks from the rear of Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Yük yollarını değiştirilmesi birlikte bu değişiklik, bordürlerde araca uygulanan şok dalgalarıyla birleştiğinde rezonans sorunu ortaya çıkıyor ve bu, aracın sensörlerinde ve elektronik bileşenlerinde, nihai olarak ise vites kutusu çalışmasında olumsuz etkiye neden oluyor.

Sonraki haber
Sıralama turları cumartesi günü yapılamazsa yarış gridi nasıl belirlenecek?

Önceki haber

Sıralama turları cumartesi günü yapılamazsa yarış gridi nasıl belirlenecek?

Sonraki haber

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?
Formula 1 / Formula 1
1s

Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?

Sıralama turları cumartesi günü yapılamazsa yarış gridi nasıl belirlenecek?
Formula 1 / Formula 1
1s

Sıralama turları cumartesi günü yapılamazsa yarış gridi nasıl belirlenecek?

Teknik analiz: Ferrari'nin ön kanat ve taban güncellemeleri
Formula 1 / Formula 1

Teknik analiz: Ferrari'nin ön kanat ve taban güncellemeleri

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider
Formula 1 / Formula 1

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"
Formula 1 / Formula 1
17dk

Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi
Formula 1 / Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın araç sorunlarına anlam veremedi

Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor
Formula 1 / Formula 1
36dk

Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

Son Haberler

Briatore: "Racing Point Alonso için bir seçenekti ama onun evi Renault"
Formula 1 / Formula 1
3dk

Briatore: "Racing Point Alonso için bir seçenekti ama onun evi Renault"

Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"
Formula 1 / Formula 1
17dk

Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"

Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor
Formula 1 / Formula 1
36dk

Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Matthew Somerfield

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?

1s
2
Formula 1

Sıralama turları cumartesi günü yapılamazsa yarış gridi nasıl belirlenecek?

1s
3
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari'nin ön kanat ve taban güncellemeleri

4
Formula 1

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

1s
5
Formula 1

2020 Steiermark GP 2. antrenman: Verstappen, Bottas'ın 0.043 saniye önünde lider

Son Videolar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Son Haberler

Briatore: "Racing Point Alonso için bir seçenekti ama onun evi Renault"
F1

Briatore: "Racing Point Alonso için bir seçenekti ama onun evi Renault"

Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"
F1

Perez: "Red Bull ve Mercedes, bizden bir adım önde"

Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor
F1

Imola, Portimao ve Hockenheim, 2020 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"
F1

Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?
F1

Teknik analiz: Mercedes'in vites kutusu sorununun merkezinde ne var?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.