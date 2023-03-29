Red Bull'un başarısına katkı sağlayan fren güncellemeleri

Haberi dinle

Takımlar için sürekli gelişim alanlarından biri de fren sistemleridir. Takımlar bu alanda sürekli olarak ağırlığı azaltmaya, ısı dağılımını iyileştirmeye ve aracın genel durma performansını artırmaya çalışırlar.

Red Bull zamanla küçük kazanımlar elde etmeye çalışırken, 2023 için fren kaliperlerinde birkaç değişiklik yaptı. Geçen yılki RB18'in fren tertibatı, en iyi çözümü bulmak için sezonun ilk yarısı boyunca pek çok iyileştirme yaptığı için büyüleyici bir çalışmaya sahne oldu.

Red Bull Racing RB19 front brake caliper (yellow highlights RB18 inset) Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, fren diskini çevreleyen bir kaplama oluşturan ekiplerden biriydi. Bu bölüm, yeni kurallar ve 18 inç jantın gelişiyle yaratılan daha büyük tambur içinde izole edildi.

Kaplama, diskler ve jant arasında yaratılan boyutsal farklılıkların giderilmesine yardımcı olmanın bir yoludur ve aynı zamanda performanslarını artırmak için frenleri belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için bir yöntem sunar.

Takımlar, frenler ve jant arasındaki ısı alışverişinden yararlanmanın yanı sıra, önceki kurallara göre lastiğin kütle sıcaklığı üzerindeki etkisini tam olarak anlamaya alışmıştı. Bu nedenle, kuralların değişmesinin ardından takımlar, bildiklerini yeni kurallara da uyarlamaya çalışıyorlar.

Geçen yıl kaplama, mümkün olan en iyi performansı elde etmek için sürekli olarak güncellendi. Aynı şey kaliper için de söylenebilir çünkü ısı transferini azaltmak için yüzeyine yeni bir kaplama uygulandı.

RB19 için Red Bull, fren aksamlarının tasarımını bir kez daha elden geçirdi, disk kaplamasının boyutu artırıldı ve şekli revize edildi. Bu arada kaliper, ağırlığı azaltmak ve soğutmayı daha da iyileştirmek için bazı değişikliklere tabi tutuldu.

Fren diskinin kaliperden geçişinde oluşan ısıyı aktaran merkezi portların boyutları büyütüldü. Ayrıca, sıcaklıkları kontrol altında tutmak için kanatçık gibi hareket eden bir dizi küçük tüp (üst resim sarı renkle işaretli parçalar) eklendi.

Aston Martin AMR23 front brake assembly caliper (yellow highlight AMR22 inset) Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin de 2023 için önemli değişiklikler yaparak kaliperin konumu da dahil olmak üzere tüm aksamı elden geçirdi.

İlginç bir şekilde Red Bull gibi, daha iyi performans için bitmeyen arayışı devam ederken, bu sezon kaliperlerine tüp kanatçıkları da ekledi.

Ferrari SF-23 front brake comparison Photo by: Giorgio Piola

Ferrari 2023 için kapsamlı değişiklikler yaptı ve diğerleri tarafından belirlenen örneği takip etti. Ferrari de fren diskinin etrafında bir kaplama kullanıyor. Bu da kaliperin konumunu değiştirmesine neden oldu.

Kaliper artık, girişten kaliper muhafazasına soğuk hava sağlayan boru tesisatı söz konusu olduğunda bir değişiklik gerektiren fren diskinin daha önüne yerleştirilmiştir. Bu iki boru, giriş tarafından alınan soğuk havayı kaliper kaplamasının her iki yanına iletiyor.

Fren diski tasarımında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda deliklerin şekli ve sayısı elden geçirildi.

Geçen sezon kullanılan tam genişlikte diyagonal beş delikli model yerine, artık her altı delikte bir eksik deliğin oluşturduğu X şeklinde bir matkap modeli var.