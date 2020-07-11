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Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Geçen haftaya göre daha iyi başladık"

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Raikkonen: "Geçen haftaya göre daha iyi başladık"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 06:20

Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen, cuma gününün ardından verdiği demeçte genel olarak geçen haftaya kıyasla daha iyi durumda olduklarını belirtti.

Kimi Raikkonen, cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında 13. en hızlı zamanı yapmayı başarırken, Alfa Romeo da ilk yarıştan daha iyi bir tempo ortaya koydu.

Fin pilot, "Bugün belirli noktalar bulduk, ama tabii ki durum değişebilir. Genel olarak şimdi aracın davranışından çok daha memnunum. Şimdi ne olacağını görelim, ama en azından ilerliyoruz."

"Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık, çünkü kimse yarın havanın nasıl olacağını bilmiyor. Belki seans için koşullar normal olacak, belki de olmayacak, göreceğiz. Herkesin benzer bir program üzerinde çalıştığını düşünüyorum."

"Yarış temposunun nasıl ocağını görmek için pazar gününü beklemeliyiz, çünkü bugün küçük bir sorun vardı, bu yüzden tam bir mesafe yapamadım. Bunun dışında olumluydu."

"Umarım geçen haftaya göre daha iyi oluruz. Her şeyden önce yarışı bitirebilmeliyiz. Hız, bugünkü ile aynı ise, yarışta daha güçlü olacağız. Bakalım sonunda ne olacak." dedi.

Raikkonen, puanın bir hedef olabileceğini söyledi.

“Buradaki ikinci hafta sonumuzdayız ve henüz ilk gün geride kaldı. Ancak genellikle işlerin gidişatından biraz daha mutlu olabiliriz. Aracı ve nasıl davrandığını biraz daha iyi anladık ve ileriye doğru bir adım attığımızı hissediyorum. Tabii ki antrenman hiçbir şey ifade etmiyor, bu yüzden nerede olduğumuzu görmek için yarın öğleden sonraya kadar beklememiz gerekecek. Umudumuz daha iyi bir hafta sonu için geçirmek".

"İlk önce söylediğim gibi yarışı bitirmeliyiz ancak amacımız  daha güçlü olmak ve puanlar için savaşmak. ”

 
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Editör Kemal Şengül

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