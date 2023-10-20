Haas'ın büyük güncelleme paketi ortaya çıktı
Haas, performansını yükseltmek ve 2024 aracının tasarımında istediği noktaya gelmek için yeni bir güncelleme paketi hazırladı.
Beklendiği üzere sidepod, motor kapağı gövdesi ve taban büyük ölçüde güncellendi. Bu da aracın artık konsept olarak griddeki diğer takımlara benzediği anlamına geliyor.
Fakat Haas'ın elinde bir temel olması ve bu temelin 2024'ten önce değiştirilemeyecek olması nedeniyle, güncelleme paketinde alınan bazı kararlar, mevcut yapı düşünülerek tasarlandı.
Takım, bu güncelleme paketinin gelecek için en doğru yol olduğuna karar verirse, gelecek yıl için tasarımın temelini değiştirebilir ve böylelikle daha fazla kazanç elde edebilir.
Bu açıdan göze çarpan özellik, aracın yan karoserinde beliren kabarcık gibi görünüyor.
Bu kabarcık, şasi üzerinde daha yüksek bir konuma yerleştirilmiş olan alt SIS'i (Yan Darbe Yapısı) kapsıyor.
Takımların çoğu SIS'i yukarıya yerleştirmek yerine yönetmeliklerin izin verdiği ölçüde aşağıya indirdiler.
Photo by: Giorgio Piola
Haas VF-23 detail
Sidepodun girişi ve şekli de bu bölümün gereksinimlerine uyum sağlamak adına değiştirilmiş durumda.
Haas bunu Red Bull ile aynı metodolojiyi izleyerek başardı; girişin alt kısmı üst kısma göre çok daha ileride yer alıyor.
Daha önce konuşulduğu üzere sidepod'un arkasında rampa tarzı karosere geçildi.
Soğutma da motor kapağının omuz kısmına daha fazla önem verilecek şekilde revize edildi. Soğutma solungaçları, küvet benzeri yarıkta yer almak yerine bu bölgeye taşındı.
Taban kenarı da artık rakiplerinin çoğuna benziyor.
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