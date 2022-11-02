F1 takımları Meksika'nın yüksek rakım sorunları için neler yaptılar?

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Deniz seviyesinden 2285 metre yükseklikte yer alan pist; daha az yoğunluğa sahip hava, otomobil aerodinamiği, soğutma gereksinimleri ve güç ünitesinin performans aralığı açısından önemli bir mücadeleye sahne oluyor.

Tüm bunlar, normalde hızlı bir pist olarak kabul edilen bu yerde, normalde garip seçimler olarak kabul edilebilecek olan çözümlerin kullanılmasına neden oluyor.

Mercedes, Cuma günkü antrenmanlarda, sadece bu pistteki performans seviyelerine odaklanmak için değil aynı zamanda gelecek yılki araç için de anlamlı veriler toplamak adına farklı kanatları test etti.

Antrenman seanslarında kullanılan iki farklı ön kanadı kıyaslarsak, Lewis Hamilton'ın aracına üst planyasının çok ciddi bir şekilde kesik olduğu eski versiyon kanat takıldı.

George Russell'ın aracında ise planyaların dış kısmı yenilenen ve kenar plakası eğimli bir yapıya sahip, hava akımını daha fazla dışarı yönlendirmeye odaklanan yeni ön kanat takıldı.

Buna rağmen, Amerika'da ilk kez görücüye çıkan bu kanatta yer alan planya aralarındaki tartışmalı braketler kaldırıldı ve daha geleneksel tasarımlar kullanıldı.

Hamilton'ın kullandığı ön kanadın kenar plakasında, damalı bayrak desenli bir yapıştırma olduğunu göreceksiniz. Takım, araç piste çıktığında o bantı referans noktası olarak kullanarak bu parçanın istediği gibi performans sergileyip sergilemediğini, kamera görüntülerini inceleyerek belirlemeye çalışıyor.

Arka tarafta da benzer bir durum söz konusuydu çünkü her iki pilot farklı çözümlere sahipti.

George Russell, arka kanadın ast kenarına monte edilmiş bir Gurney kanatçığına sahipken, Hamilton, ön kanada paralel bir şekilde kırpılmış arka kanat tasarımına sahipti.

Cuma günü Hamilton tarafından yapılan testlerin ardından, her iki sürücü de daha yüklü kanat düzenine sahip daha yeni ön kanat tasarımına geçiş yaptı ve hem sıralamada hem de yarışta, arka kanadın üst kısmına Gurney kanatçığı eklendi.

Diğer taraftan, üretilen ısıyı dışarıya tahliye edebilmek için kokpitin yanındaki paneller ve motor kapağı solungaçları açılarak her iki araçta maksimum soğutma sağlandı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull da hafta sonu gereksinimlerini karşılamak için daha fazla soğutmayı tercih etti. Bu kapsamda motor kapağının omzunda panjurlu soğutma panelleri ve arkada, daha büyük hava çıkışı kullanıldı.

McLaren, pistin ve rakımın getirdiği taleplerle başa çıkabilmek için Meksika'da soğutmayı oldukça ciddiye almaya karar verdi.

MCL36'nın sidepod'unu ve motor kapağını boydan boya geçen daha geniş bir panjurlu soğutma paneli olsa da bunların dışında motor kapağına iki soğutma çıkışı daha eklendi. Bunlardan biri güç ünitesi üzerindeki sele soğutucularının üzerine monte edilirken diğeri ise aracın hemen arkasında, kırmızı ok ile gösterilen köpek balığı yüzgeci bölümüne eklendi.

Takım ayrıca, ısıyı tahliye işlemine yardımcı olmak için ana motor kapağı çıkışının arka kenarına bir Gurney kanatçığı ekleme seçeneğine de sahipti.

Aracın arkasındaki yerel yükü artırmak için McLaren, arka fren kanalı aerosunda da değişiklikler yaptı ve arkaya bakan çıkış bölümünde zaten mevcut olan parçalara bazı yeni kanatçıklar ekledi.

Alpine de A522'ye açık panjurlu sidepod gövdesi ve en son Macaristan'da görülen ancak yarışılmayan genişletilmiş motor kapağı çıkış paneli ile maksimum soğutma konfigürasyonunu tercih etti.

Alpine F1 A522 cooling detail Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri, Meksika'daki sıcaklık sorunlarına da yardımcı olması için bazı revizyonlar yaptı. AT03'ün ön frenlerinin arkasındaki çıkışlar genişletildi. Bu, düzeneğin içindeki kütle akışında artışla sonuçlandı.

Motor kapağının yanındaki soğutma ızgaralarında da değişiklik yapıldı. Buradaki ızgara sayısı azaltılırken, araları açıldı.

Alpha Tauri AT03 cooling panel comparison

Arka tarafta ise aracın motor kapağı karoseri uzatıldı. Bu hem arkadaki soğutma çıkışının hem de motor kapağı üstündeki raf şeklindeki bölümün genişlemesini sağladı.

Alfa Romeo, Aston Martin'in yükselişine cevap vermekle kalmayıp aynı zamanda 2023'te aracında yer alacak bazı tasarımları aracına ekleme konusunda aktif davrandı.

Yeni bir özellik olmasa da, diğer yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde de kullanılan arka kanat kenar plakasındaki büyük oyuk, bu bölümde üretilen girdap üzerindeki etkisi nedeniyle dikkatimizi çekmeye değer bir özellikti.

Alfa Romeo C42 rear wing cutout comparison Photo by: Giorgio Piola

Orta seviye yere basma gücü kanadının boşluğu (iç kısım) ile karşılaştırıldığında, kanat alttan kesildiği için (kırmızı ok) yüksek yere basma gücü üreten kanat ile yaklaşımda açık bir fark var.

Takım yere basma gücü ile sürüklenme arasında bir denge bulmaya çalışırken böyle bir çözüm hazırladı.

Takım ayrıca son iki yarışta yere basma gücünü ve çalışma aralığını arttırmak için tabanın ön bölümünde de değişiklikler yaptı.

Bu, en dıştaki zemin çitindeki değişiklikleri ve şasinin yan tarafına bağlandığı noktayı içerir.