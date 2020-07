Verstappen: "Araç artık daha öngörülebilir davranıyor"

Testlerde sık sık spin atan Max Verstappen, ilk yarış hafta sonunda da yine sıkıntılarla boğuşmuştu. Hem Alex Albon hem de Verstappen, aracın dengesinden yakındılar.

Ancak Red Bull, ikinci Red Bull Ring yarışı öncesinde bazı önlemler aldı ve Verstappen, cuma gününü lider tamamladı.

Genç sürücü, artık aracın dengesinden daha memnun olduğunu söyledi.

Verstappen, "Memnunum, ama elbette her zaman daha iyi olabilir. Memnun olabilirim, ama asla yeterince iyi değildir! Demek istediğim, her zaman gelişebilecek şeyler vardır. Her zaman ilerlemeye çalışmalıyız. Arkamıza yaslanamayız, çünkü henüz o noktada değiliz. Mercedes hâlâ yenilmesi gereken takım. Bunu biliyoruz, bu yüzden çok çalışmaya devam etmeliyiz."

"Elbette aynı pistte ikinci kez yarışmak işleri biraz daha kolay hale getiriyor. Nerede durduğunuzu biliyorsunuz, koşulların nasıl olduğunu biliyorsunuz. Yani her şey yolundaydı. Bu tür şeyler kartingde daha sık oluyor, aynı pistte arka arkaya iki hafta yarışıyorsunuz. Yani evet, bu iyi."

"Ayrıca geçen haftaya kıyasla araçtan çok daha memnunum. Hissiyat açısından çok daha farklı bir aracımız var. Çok daha tahmin edilebilir. Bu yüzden aniden tuhaf şeyler yapmıyor. Geçen hafta sonu ilk virajda bir spinim vardı ve altıncı virajda da spin atmıştım. Bunun nedeni aracın ne yapacağını tam olarak bilemiyor olmam ya da düzgünü hissedemiyor olmamdı. Çok agresifti ve artık böyle bir şey yok Bundan dolayı çok mutluyum. Sanırım ileriye doğru gitmeyi başardık. Mercedes'i sıralama turlarında yenmek için yeterli olduğunu söylemeyeceğim. Ama en azından bizim açımızdan çalışması daha güzel bir araç oldu."

"Yeni motor iyi görünüyor ama henüz yeterince iyi değil. Mercedes, kış boyunca bizden çok daha büyük bir adım attı. Yani evet, zorlamaya devam etmeliyiz. Asla yeterince iyi değilsiniz. Asla yeterli güce sahip değilsinizdir. Hep gelişmelisiniz."

"Cuma günü için ödevimizi yaptık. Yağmur ihtimali nedeniyle elbette daha önemliydi ancak ikinci seans her zaman önemlidir, bu açıdan pek de farklı değildi."

"Geçen hafta iyi bitmedi ama baskı hissetmiyorum. Elbette yarış dışı kalmanız berbat bir şey, ama her hafta sonu en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ve şimdi bunu tekrar deneyeceğiz."

Nicholas Latifi'nin kendisini engellemesiyle ilgili şöyle dedi: " Bu adam iki saniye daha yavaş ve beni geride tutmak için DRS kullanıyor! Sonra onu geçtim ve 'Dostum ne yapıyorsun sen?' diye düşündüm. Bu tür şeylere gelemiyorum. Ama en azından şimdi durumu biliyor."

Verstappen'e son olarak Mugello'nun takvime girmesi soruldu ve genç pilot, "Daha önce hiç oraya gitmedim, bu yüzden bilmiyorum. Bence çok güzel bir pist. MotoGP yarışlarında her zaman çok güzel göründüğünü düşünmüştüm. Bu yüzden kesinlikle sabırsızlıkla bekliyorum. Bence Formula 1 araçlarıyla bu pistte sürüş yapmak gerçekten özel olacak. Çok hızlı virajlar var ve bu, harika. Beşinci ve altıncı viteste dönülen çok fazla viraj var, ki bu her zaman için iyidir. Fiziksel açıdan zorlayıcı olacak." dedi.