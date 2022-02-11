Teknik analiz: Aston Martin'in 2022 F1 aracının öne çıkan özellikleri

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Testler ve ilk yarışlar için gelişim süreci hızlı bir şekilde devam etmesi nedeniyle AMR22 üzerindeki detaylarda değişiklikler olabilir ancak yine de, F1'in yeni döneminde yeni araçlardan neler bekleyeceğimize dair sonunda düzgün işaretler aldık.

Aston Martin AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

AMR22'nin ön kanadında, yeni kurallarda izin verilen maksimum sayıda parça, yani 4 planya yer alıyor.

Daha önce Haas'ın çizimlerinde de gördüğümüz üzere, Aston Martin burun bölümünü, ön kanadın ana planyasına yani en alttaki parçasına bağlamamayı tercih etmiş.

Ancak Haas ile söyleyebileceğimiz benzerlik bu kadar çünkü Aston Martin aracındaki ikinci planya, çok daha yüksek ve ikisinin birleştiği yerde burun ucunu neredeyse yapay olarak genişliyor.

En üstte yer alan iki sıra planya, FOM'un gösteri aracındakine göre daha köşeli hatlara sahip. Burun yanına yerleştirilen mekanizmalara bakarsak, bu iki planyada ayar yapılabilecek gibi duruyor.

Burnun kendisi, daha önce model araçlarda gösterilenlere göre çok daha kare hatlara sahip. FOM çizimlerinde ve gösteri araçlarında alıştığımız kubbe şeklindeki burundan ziyade, burun üstünde ve yanlarında belirli bir yüzey var.

Bu arada yandan bakıldığında, burnun mümkün olduğu kadar ince olması için üzerinde bayağı çalışıldığı görülüyor. Şasiye doğru uzanan burun, şasi ile birleşim noktasında daha da inceliyor.

Aston Martin AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

Aracın görsel açıdan en dikkat çekici noktasının sidepodlar olduğunu diyebiliriz. Kutu şeklinde oldukça küçük bir hava girişi yer alırken sidepod dışa doğru kurallarda belirtilen genişliğe ulaşması için genişletiliyor.

Bu, sidepod karoserinin Haas çizimlerinde gördüğümüz kadar geniş olmadığı anlamına geliyor. Ancak, VF-22'den farklı olarak, Aston Martin AMR22'nin sidepodunun geri kalanı, takımların son birkaç sezonda radyatörlerin şeklini takip etmek için yaptıklarını gördüğümüz gibi aniden alçalmıyor. Bunun yerine aracın arkasına doğru yüksek bir seviyeden devam ediyor.

AMR22'nin bu kısmı, FOM çizimlerine ve gösteri araçlarına benziyor. Ancak sidepodun altındaki kesik bölgede oldukça agresif bir yaklaşım sergilenmiş.

Aston Martin'in sidepodun arka üst yüzeyinde oldukça fazla soğutma çıkışı bulunuyor. Bu, AMR22'nin arkasında karoserin aşırı derecede incelebileceği anlamına geliyor.

Aston Martin AMR22 detail Photo by: Aston Martin Racing

Bu, aracın arkasındaki kola şişesi adı verilen bölümün son derece dar olmasıyla kalmıyor, aynı zamanda aracın önceki modelinde bulunan, güç ünitesinin giriş plenumlarının maksimum seviyede küçültüldüğü, aşina olduğumuz motor kapağı çıkıntılarına sahip olduğu manasına geliyor.

Aston Martin ayrıca, 2022'de DRS'li araç tanıtan ilk takım oldu. Sadece DRS aktivasyon mekanizması değil, aynı zamanda kıvrımlı kenar plakasının içinde bulunan kapanma hatları ve kanat için dönme noktaları da görülebiliyor.

Kanadın kendisi de bazı ilginç geometrik tasarım özelliklerine sahip. Arka kanat kenar plakasının arka tarafında, kenar plakasının arka kenarına gömülü olması gereken arka lambalara paralel bir yuva var gibi görünüyor.

AMR22'nin arka kanadında ayrıca, difüzör üstünde çift katlı yatay kiriş kanat bulunuyor.