Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!
Formula 1 / Aston Martin lansmanı Haberler

Teknik analiz: Aston Martin'in 2022 F1 aracının öne çıkan özellikleri

2022 Formula 1 sezonu lansman dönemine Haas ve Red Bull takımlarının model araçla yaptıkları yanlış başlangıcın ardından sonunda Aston Martin ile gerçek bir F1 aracı görmüş olduk.

Teknik analiz: Aston Martin'in 2022 F1 aracının öne çıkan özellikleri
Matt Somerfield
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Haberi dinle

Testler ve ilk yarışlar için gelişim süreci hızlı bir şekilde devam etmesi nedeniyle AMR22 üzerindeki detaylarda değişiklikler olabilir ancak yine de, F1'in yeni döneminde yeni araçlardan neler bekleyeceğimize dair sonunda düzgün işaretler aldık.

Aston Martin AMR22 detail

Aston Martin AMR22 detail

Photo by: Aston Martin Racing

AMR22'nin ön kanadında, yeni kurallarda izin verilen maksimum sayıda parça, yani 4 planya yer alıyor.

Daha önce Haas'ın çizimlerinde de gördüğümüz üzere, Aston Martin burun bölümünü, ön kanadın ana planyasına yani en alttaki parçasına bağlamamayı tercih etmiş.

Ancak Haas ile söyleyebileceğimiz benzerlik bu kadar çünkü Aston Martin aracındaki ikinci planya, çok daha yüksek ve ikisinin birleştiği yerde burun ucunu neredeyse yapay olarak genişliyor.

En üstte yer alan iki sıra planya, FOM'un gösteri aracındakine göre daha köşeli hatlara sahip. Burun yanına yerleştirilen mekanizmalara bakarsak, bu iki planyada ayar yapılabilecek gibi duruyor.

Burnun kendisi, daha önce model araçlarda gösterilenlere göre çok daha kare hatlara sahip. FOM çizimlerinde ve gösteri araçlarında alıştığımız kubbe şeklindeki burundan ziyade, burun üstünde ve yanlarında belirli bir yüzey var.

Bu arada yandan bakıldığında, burnun mümkün olduğu kadar ince olması için üzerinde bayağı çalışıldığı görülüyor. Şasiye doğru uzanan burun, şasi ile birleşim noktasında daha da inceliyor.

Aston Martin AMR22 detail

Aston Martin AMR22 detail

Photo by: Aston Martin Racing

Aracın görsel açıdan en dikkat çekici noktasının sidepodlar olduğunu diyebiliriz. Kutu şeklinde oldukça küçük bir hava girişi yer alırken sidepod dışa doğru kurallarda belirtilen genişliğe ulaşması için genişletiliyor.

Bu, sidepod karoserinin Haas çizimlerinde gördüğümüz kadar geniş olmadığı anlamına geliyor. Ancak, VF-22'den farklı olarak, Aston Martin AMR22'nin sidepodunun geri kalanı, takımların son birkaç sezonda radyatörlerin şeklini takip etmek için yaptıklarını gördüğümüz gibi aniden alçalmıyor. Bunun yerine aracın arkasına doğru yüksek bir seviyeden devam ediyor.

AMR22'nin bu kısmı, FOM çizimlerine ve gösteri araçlarına benziyor. Ancak sidepodun altındaki kesik bölgede oldukça agresif bir yaklaşım sergilenmiş.

Aston Martin'in sidepodun arka üst yüzeyinde oldukça fazla soğutma çıkışı bulunuyor. Bu, AMR22'nin arkasında karoserin aşırı derecede incelebileceği anlamına geliyor.

Aston Martin AMR22 detail

Aston Martin AMR22 detail

Photo by: Aston Martin Racing

Bu, aracın arkasındaki kola şişesi adı verilen bölümün son derece dar olmasıyla kalmıyor, aynı zamanda aracın önceki modelinde bulunan, güç ünitesinin giriş plenumlarının maksimum seviyede küçültüldüğü, aşina olduğumuz motor kapağı çıkıntılarına sahip olduğu manasına geliyor.

Aston Martin ayrıca, 2022'de DRS'li araç tanıtan ilk takım oldu. Sadece DRS aktivasyon mekanizması değil, aynı zamanda kıvrımlı kenar plakasının içinde bulunan kapanma hatları ve kanat için dönme noktaları da görülebiliyor.

Kanadın kendisi de bazı ilginç geometrik tasarım özelliklerine sahip. Arka kanat kenar plakasının arka tarafında, kenar plakasının arka kenarına gömülü olması gereken arka lambalara paralel bir yuva var gibi görünüyor.

AMR22'nin arka kanadında ayrıca, difüzör üstünde çift katlı yatay kiriş kanat bulunuyor.

Aston Martin AMR22 detail
Aston Martin AMR22 detail
paylaşım
yorumlar
Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!
Önceki haber

Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!
Yorumları görüntüle
Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor? Haas F1 Team lansmanı
Formula 1

Teknik analiz: Haas'ın 2022 aracı, bize yeni araçlar hakkında ne tür bilgiler veriyor?

2022 sonrasında büyük etkisi olabilecek "gölgede kalan" kural değişikliği
Formula 1

2022 sonrasında büyük etkisi olabilecek "gölgede kalan" kural değişikliği

Mercedes'in Russell için direksiyonda planladığı değişiklikler
Formula 1

Mercedes'in Russell için direksiyonda planladığı değişiklikler

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!
Formula 1

Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!

Aston Martin "gerçek" 2022 aracını neden erkenden tanıttığını açıkladı Aston Martin lansmanı
Formula 1

Aston Martin "gerçek" 2022 aracını neden erkenden tanıttığını açıkladı

Green: "Aston Martin, takıma katılan yeni isimlerden 'en iyisini' alacak" Aston Martin lansmanı
Formula 1

Green: "Aston Martin, takıma katılan yeni isimlerden 'en iyisini' alacak"

Son Haberler

Teknik analiz: Aston Martin'in 2022 F1 aracının öne çıkan özellikleri
Formula 1 Formula 1

Teknik analiz: Aston Martin'in 2022 F1 aracının öne çıkan özellikleri

Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!

Aston Martin "gerçek" 2022 aracını neden erkenden tanıttığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Aston Martin "gerçek" 2022 aracını neden erkenden tanıttığını açıkladı

Green: "Aston Martin, takıma katılan yeni isimlerden 'en iyisini' alacak"
Formula 1 Formula 1

Green: "Aston Martin, takıma katılan yeni isimlerden 'en iyisini' alacak"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.