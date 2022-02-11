Aston Martin, 2022 AMR22'yi ilk kez piste çıkardı!

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Motorsport.com, Aston Martin'in yeni aracını ilk kez cuma günü piste çıkaracağını öğrenmişti.

Takım, gerçek 2022 aracıyla lansman yapan ilk takımdı ve planlandığı şekilde bugün Silverstone'a gelerek, yeni aracı ilk kez piste çıkardı.

Yeni araçla piste çıkan ilk isim Kanadalı Lance Stroll oldu. Genç sürücü böylelikle 2022 F1 araçlarıyla tur atan ilk sürücü de oldu.

Aston Martin, gün boyunca Silverstone'da toplam 100 kilometrelik mesafe tamamlayacak. Stroll'den sonra direksiyona, takım arkadaşı Sebastian Vettel de geçecek.

Etkinlikte, Pirelli'nin yeni gösterileri lastikleri kullanılıyor.

Aston Martin böylelikle bu yıl sahip olduğu iki çekim günü hakkından ilkini kullanmış oldu. Bu çekim günlerinde takımlar herhangi bir parça testi yapamıyorlar.

Yine de Aston Martin, 2022 aracının işleyişini ve tüm sistemleri kontrol etme fırsatı bulacak. Olası bir sorun varsa da, ilk teste kadarki yaklaşık 10 günlük sürede bunları çözmeye odaklanabilecek.

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