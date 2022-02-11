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Vettel: "F1'de devam edip etmeyeceğim sonuçlara bağlı"

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, sporda devam edip etmeyeceğinin bu yıl alacağı sonuçlara bağlı olduğunu söyledi.

Vettel: "F1'de devam edip etmeyeceğim sonuçlara bağlı"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılarak Aston Martin F1 takımına katılmıştı.

Alman pilot Bakü'de podyuma çıkıp, Macaristan'da galibiyete yaklaşsa da, takımın geriye düşmesi nedeniyle genel olarak istediği sonuçları alamadı.

Fakat takım, 2022 projesine epey yatırım yaptı ve beş yıl içerisinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Lansman töreninin ardından Vettel'e 2022'den sonra ne yapacağı soruldu.

Alman pilot, "2022 sonrası kariyerimden bahsetmeden önce, bu sezonun nasıl geçeceğini görmem ve anlamam gerekiyor."

"Bir noktada geleceği düşünmeye başlayacağım."

"Geçmişte yakaladığım başarılardan sonra hâlâ kazanmak istiyorum ve kararlarım sonuçlarımıza bağlı olacak." dedi.

Vettel'in emekli olması halinde Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçeceği söyleniyordu.

Bu konuda Vettel, "Bu söylentiler nereden çıktı bilmiyorum. İşte karşınızda duruyorum ve yeni aracımızı az önce tanıttık. Sanırım sorunuza cevap vermiş oluyorum!" dedi.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sebastian Vettel, Aston Martin Racing

Lance Stroll, Aston Martin Racing, Sebastian Vettel, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Lawrence Stroll'ün beş yıllık planı sorulduğunda Vettel, "Bu süreci biraz hızlandırmaya çalışacağım. Yapacak çok şey var ve bu yıl çok sayıda yeni şeyle ne bekleyeceğimizi söylemek zor. Bu noktada hangi pozisyonları alacağımızı kestirmek mümkün değil."

"Fakat ileriye doğru gidiyoruz, geçen yıldan daha iyi durumdayız. Geçen yıl sorunlarımız vardı ama bu yıl her şey daha iyi olmalı."

"Bu yıl değişen çok şey var. 18 inç lastikler, yepyeni araçlar ve beraberinde değişen pek çok alan var. Umarım griddeki farklar azalır ve en öndeki pozisyonları için daha çok savaşabiliriz. Şimdi ne olacağını kimse bilemez. Beklememiz gerekiyor."

"Dediğim gibi heyecanlıyım. İyi bir potansiyelimiz var. Takım şu an yükselişte, ilerlemeye ve aracı iyi şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Piste çıkmak ve nerede savaşacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Çalışmalar bundan sonra devam edecek." dedi.

Yeni lastikler sorulduğunda Vettel, "Geçen yılın sonunda yeni lastikleri test etmiştik ama araç tamamen farklıydı. Bu yüzden lastikleri yargılamak zor."

"İlk önce aracın nasıl tepki verdiğini ve ardından lastiklerle nasıl çalışılacağını bulmak gerekiyor. Yeni şasi tasarımının arkasındaki fikir, daha sıkı mücadele edebilmemizdi. Aynı şey lastik için de geçerli."

"Daha önce birbirimizi takip ederken zorlanıyorduk, kaymaya başlıyorduk ve lastikler aşırı ısınıyordu. Yeni lastikler buna karşı daha dayanıklı olmalı ve daha verimli çalışmalı. Göreceğiz." dedi.

Son olarak kendisini takıma getiren Otmar Szafnauer'in ayrılığıyla ilgili de, "Otmar'ın şimdi ne yapacağını ben de merak ediyorum ama onun yerine Mike Krack'in geleceğini duyduğumda endişelenmeyi bıraktım." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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