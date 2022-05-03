Steiner: "Haas, F1'de 'Amerikan kimliğini' vurgulama baskısı hissetmiyor"

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Netflix Drive to Survive serisinin başarısıyla giderek daha fazla ün kazanan Formula 1, Amerika'daki popülaritesinden faydalanmak istiyor.

Austin'deki Amerika Grand Prix'sine bu yıl Miami GP eklenecek ve 2023'te Las Vegas'ta üçüncü bir Amerika yarışının yapılması planlanıyor.

Formula 1, 2016 yılından bu yana Haas ile Amerikan bir Formula 1 takımına sahip. Fakat Kannapolis, Kuzey Karolina ve Britanya'da fabrikaları bulunan Amerikalı ekip, şimdiye kadar bu popülariteden faydalanamadı.

Şimdiye kadar herhangi bir Amerikalı sürücüyle de yarışmayan Haas'ın sahibi Gene Haas, takımına büyük Amerikalı sponsorlar çekmeyi başaramadı.

İş öyle bir noktaya geldi ki geçen yıl Nikita Mazepin ve ana sponsoru Uralkali'nin takıma katılmasıyla araç Rusya bayrağının renklerini taşıdı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından da bu ortaklık feshedildi.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, Formula 1 yöneticilerinin Amerikan kimliklerini daha fazla sergilemeleri konusunda takıma baskı yapmadığını ancak Amerika'da artan ilgiden özellikle sponsor tarafında faydalanmak istediklerini dile getirdi.

Steiner, "Hayır, yukarıdan gelen pek bir baskı yok ve zaten olması da gerekmiyor."

Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Elbette daha fazla dahil olmak istiyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'yle alakalı bazı şeyler üzerinde çalışıyoruz ama her şeyin yerine oturması biraz zaman alıyor."

"Amerika'daki Formula 1 patlamasının geçen yıl ya da belki iki yıl önce başladığını söyleyebilirim, geçen yıl gerçekten hızlanmaya başladı. Takım için her şeyin iyi şekilde gitmesi biraz zaman alacak."

"İlk yıl için ilgi var, sonrasında bu ilgiyi potansiyel sponsorluklara çekebilir ve onları takıma getirebiliriz." dedi.

Yine de Steiner, ekibinin Amerikan kimliğini öne çıkarmak için yapması gereken daha fazla şey olduğuna katılmıyor.

"Bunu daha fazla vurgulamamız gerektiğini düşünmüyorum. Haas CNC ve Haas markası olarak Formula 1'deyiz, ikisi de Amerikan şirketi. Yani onlardan daha fazla Amerikalı olamazsınız."