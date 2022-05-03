Williams mühendisleri, F1 aracındaki tüm boyayı kaldırıp kaldıramayacaklarını sormuşlar

Haberi dinle

Grove merkezli takım, son birkaç yarışta FW44'ün üzerindeki boyayı büyük oranda kaldırdı. Bu durum Avustralya'da başladı ve Emilia Romagna GP'de de devam etti.

Buna göre aracın ağırlığını azaltmaya çalışan Williams, FW44'ün burun kısmında, motor kapağında ve sidepod bölümünde bulunan mavi boyanın bir kısmını kaldırarak, bu bölümleri karbon halde bıraktı. Ayrıca ön ve arka kanatta da değişiklikler olduğu görülüyor.

Williams mühendisleri, aracın ağırlığını azaltmak adına boyayı kaldırma fikrini, Williams'ın pazarlama yöneticileriyle görüşmek zorunda kaldılar çünkü böyle bir durum, tasarım ve sponsor görünümü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktı.

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, mühendislerin tüm aracı karbon halde bırakmayı düşünecek kadar ileri gittiğini söylüyor.

Bu fikrin görüşülüp görüşülmediği sorulduğunda Robson, "Elbette. Kesinlikle yapıldı." diyerek gülümsedi.

Haliyle bu fikir pazarlama departmanından onay almadı sonunda taraflar bir uzlaşma bulmak zorunda kaldılar.

"Mühendislikle pazarlamanın buluştuğu nokta burasıdır. Hepimiz, aracın sponsorluk anlaşmaları için olabildiğince harika görünmesini istiyoruz."

"Bu sadece aracın nasıl göründüğüyle ilgili bir durum değil, aynı zamanda markayla alakalı tüm algıyı da belirliyor ki, bu da gerçekten çok önemli bir konu."

"Sonunda bir orta yol bulmak gerekiyor. Aracın bu konuda kendi karakterine sahip olması lazım. Fakat aynı zamanda mümkün olduğunca hızlı olması da sponsorların lehine."

Williams, bu yılki minimum ağırlığa inmekte zorlanan takımlar arasında öne çıksa da, başı dertte olan tek takım değil. Diğer takımlar da Williams gibi aracın renk düzeniyle onuyorlar.

Williams FW44 side detail Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin, Red Bull ve McLaren, ağırlığı azaltmak amacıyla aracın kilit noktalarındaki boyaları kaldırdılar.

Fakat neredeyse tüm grid araç ağırlığıyla boğuşuyor ve Robson, F1'in mevcut limiti belirlerken yanlış değerlendirmeler yapılmış olabileceğini düşünüyor.

Robson, "Minimum ağırlık sınırına inmenin inanılmaz derecede zor bir görev olduğunu uzun zamandır biliyorduk. Üstelik bütçe sınırının getirilmesiyle her şey -özellikle büyük takımlar için- daha da karmaşık hale geldi, haliyle bunu başarmak kolay değildi."

"Bu, bir bakıma keyfi verilmiş bir sayı çünkü FIA ağırlık sınırını 500 kg belirleyebilir ve öyle yaparsa da bunu asla elde edemezsiniz. Yani bir spor olarak bu sayının amacının ne olduğu çok önemli."

"Eğer şu anda bulunduğumuz takımların büyük çoğunluğu ya da biri hariç hepsi bunu istiyorsa, o zaman spor için bu sayıyı arttırmanın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şunu da kesinlikle anlayabiliyorum: Eğer orada bunu artırmaya ihtiyaç duymayan bir takım varsa, o zaman haliyle bunu asla kabul etmezler." dedi.

Robson, renk düzenindeki değişikliklerin Williams'a ne kadar tasarruf sağladığını belirtmese de, değişikliğin anlamlı olduğu konusunda netti.

Ayrıca Robson, bu yıl ağırlık tasarrufu yapsalar dahi boyayı araca tekrar koymayacaklarını dile getirdi.

"Renk düzeni büyük oranda mühendislikle alakalı bir konu değil ama [renk düzeninin] bu şekilde kalacağını düşünüyorum çünkü başka bir şekilde ağırlık tasarrufu sağlamak pahalı ve zaman alıcı olacak."

"Aracın şu anki renk düzeninden memnunsak, bütçemizi başka bir şeye harcamak ve aracı daha hızlı hale getirmek daha iyi olur. Umarım böyle kalır."