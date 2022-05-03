Zandvoort pisti yarış iznini kaybetmedi, Hollanda GP yerini koruyacak

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Çevreci gruplardan birkaçı, etkinlik alanındaki faaliyet nedeniyle salınan emisyonların, pistin bulunduğu yerdeki kum tepelerine ve korunan doğaya zarar verdiğini öne sürerek endişelerini dile getirmişti.

Çevre için Seferberlik grubu, bu endişeleri mahkemeye taşıdı ve Zandvoort'un Hollanda Grand Prix'si de dahil olmak üzere, yarışlara ev sahipliği yapma iznini kaybetme riski ortaya çıktı.

Fakat yargıç, Zandvoort'un izninin "daha fazla nitrojen birikimine" yol açmadığına karar verdi ve izni iptal etmedi.

Mahkeme kararında şunlar yer aldı: "Bu izin daha fazla nitrojen birikimine yol açmıyor."

“Noord-Holland (GS) il yöneticisinin Zandvoort'taki piste izin verme yetkisi vardır."

“Mahkeme, önceden olduğu gibi pistin tüm yıl boyunca Formula 1 dahil olmak üzere otomobil ve motor sporları faaliyetleri ve diğer önemli etkinlikler için kullanılabileceğine karar verdi. İzin belgesine ayrıca bir emisyon tavanı da dahil edildi. Eski durumda böyle değildi."

"Mahkeme bu izin belgesi ile birlikte, nitrojen birikimi ve emisyonun eskiye kıyasla daha az olacağı sonucuna vardı. Verilen izin daha fazla nitrojen birikimine sebep olmadığı için de, pist sahasının kullanımının, yakındaki Natura 2000 alanı üzerindeki etkisi hariç tutulmuştur.”

Luchtfoto Circuit Zandvoort Fotoğraf: Chris Schotanus

Karar hakkında konuşan Zandvoort pist direktörü Robert van Overdijk, şunları söyledi: "Bu, bir izin veya başvuru için yürüttüğümüz 35. yasal prosedürdü ve 35. kez haklı çıktık."

"Böyle güzel bir etkinlik için bunca kez mahkemeye gitmek çok yazık ama her şeyi dikkatlice yaptığımız artık netleşti."

“Bütün bu prosedürlerde, izinlerimize en az yirmi farklı açıdan bakıldı ve her seferinde haklı çıktık. Bu, her şeyi dikkatli bir şekilde yaptığımızı ve mahkemenin bunu bir kez daha doğruladığını gösteriyor.”

Formula 1, 2022 Hollanda Grand Prix'si için Zandvoort'a geri dönecek ve 2-4 Eylül'de gerçekleşecek yarış sezonun 15. etkinliği olacak.

Max Verstappen, 2021'de geri dönen yarışta, evindeki taraftarlarının önünde baskın bir zafer elde etmişti.